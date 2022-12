Aus starr mach flexibel: Politik empfiehlt die Erhöhung des jährlichen Budgets für die Grundschulen

Von: Jannick Ripking

Teilen

Den Grundschulen der Samtgemeinde Barnstorf soll ab 2023 ein erhöhtes Budget zur Verfügung gestellt werden. So empfiehlt es der Schulausschuss. © Imgao / Donfiore

Die Barnstorfer Politik empfiehlt die Erhöhung des jährlichen Budgets für die Grundschulen der Samtgemeinde. Neu dabei soll ein Sockelbetrag sein.

Barnstorf – Aus einem starren soll ein flexibles System werden: Es geht um die Berechnung des Budgets, das die Samtgemeinde Barnstorf ihren drei Grundschulen als Träger jährlich zur Verfügung stellt. Das hat der Schulausschuss dem Samtgemeinderat als Beschluss empfohlen. In seiner jüngsten Sitzung ging es dabei nicht nur um eine grundsätzliche Erhöhung des Geldes.

Seit 2004 stellt die Samtgemeinde Barnstorf das sogenannte Schulbudget zur Verfügung. Letztmals ist es vor zehn Jahren angepasst worden. Seitdem bekamen alle Grundschulen zusammengefasst jährlich 60 000 Euro. Der jeweilige Anteil habe sich aus den Schülerzahlen des Jahres 2012 ergeben. Die Beträge blieben starr.

„Mittlerweile ist es eng mit den Mitteln“, sagte Frauke Brüning, Fachbereichsleiterin Soziales und Ordnung bei der Verwaltung. Das liege vor allem an der allgemeinen Preissteigerung in allen Bereichen. Zunächst habe die Verwaltung mit einer Erhöhung von insgesamt zehn Prozent gerechnet, „aber dann habe ich mir einmal die Preissteigerungsrate der vergangenen neun Jahre angesehen“, so Brüning. Das Ergebnis: 11,7 Prozent. „Und das Jahr 2022 ist da nicht mit drin.“ Deshalb hält die Verwaltung eine Budgeterhöhung in Höhe von 15 Prozent für sinnvoll. „Das heißt, der Betrag würde sich auf 69 400 Euro erhöhen“, erklärte Brüning.

„Wenn man diese Summe auf die 460 Schüler, die wir zurzeit in den drei Grundschulen haben, aufteilt, hätten wir einen Betrag von 151 Euro pro Schüler.“ Nun seien die Schulleitungen allerdings auf die Verwaltung mit einem Wunsch nach einem festen Sockelbetrag pro Schule herangetreten. Die Fachbereichsleiterin erklärte: „Es gibt bestimmte Ausgaben an den Schulen, die sind unabhängig davon, wie viele Schüler da sind. Deswegen soll jede Schule einen Sockelbetrag bekommen. Der Rest wird über einen Pro-Kopf-Betrag aufgeteilt.“

Das angepasste Schulbudget Grundschule Barnstorf: 40 000 Euro (vorher 35 500 Euro)

Grundschule Drebber: 17 200 Euro (vorher 16 800 Euro)

Grundschule Eydelstedt: 12 200 Euro (vorher 8 100 Euro)

Gesamt: 69 400 Euro (vorher 60 400 Euro)



Die Sockelbeträge sollen in erster Linie dazu dienen, dass die Grundschulen langfristiger planen können – beispielsweise, um wiederkehrende Kosten wie Lizenzgebühren für Programme oder Ähnliches zu bezahlen, die nicht direkt im Zusammenhang mit der Schülerzahl stehen.

Fällt der Sockelbetrag allerdings zu hoch aus, hätte die größte Grundschule, die in Barnstorf, Nachteile, weil sie dann einen prozentual geringeren Anteil bekommen würde. Bei einem zu geringen Sockelbetrag hätte im Umkehrschluss die kleinste Schule der Samtgemeinde (Eydelstedt) das Nachsehen. Die Verwaltung stand also vor der Herausforderung, einen möglichst fairen Sockelbetrag zu erarbeiten.

Herausgekommen ist eine Summe in Höhe von 3 000 Euro je Grundschule. Brüning erklärte: „Bei diesem Sockelbetrag wäre es so, dass alle Grundschulen mehr Geld bekommen, als sie bisher erhalten haben.“ Das wäre bei einem höheren oder niedrigeren Ansatz nicht jedes Mal der Fall.

Abzüglich der Sockelbeträge bleibt eine Summe in Höhe von 60 400 Euro übrig. Geteilt durch die Schülerzahlen ergibt das einen Pro-Kopf-Betrag von 131 Euro pro Schüler. Damit Schwankungen der Schülerzahlen an den drei Grundschulen abgefangen werden, sollen die Schülerzahlen aus den Vorjahren jedes Jahr in die Berechnung einfließen. Das war zuvor nicht der Fall, was bei einem starren Budget zu kleineren Ungerechtigkeiten führte und auch in Zukunft führen könnte. Durch die flexible Aufteilung, so Brüning, bleibe die Berechnung fair.

Der Schulausschuss sprach sich einstimmig für die Empfehlung der Verwaltung aus. Nun liegt es am Samtgemeinderat, diese Änderung des Budgets für die Grundschulen zu beschließen.