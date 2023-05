Barnstorfer St. Veit-Stiftung feiert 20. Geburtstag mit einem Sommerkonzert in der Kirche

Elke Bufe (links) und Pastorin Ilka Strehlow, zwei der sechs Kuratoriumsmitglieder der St. Veit-Stiftung, präsentieren den aktuellen Flyer, mit dem auf die Stiftung und ihre Arbeit aufmerksam gemacht wird. © Michael H. Dümer

Die Barnstorfer St. Veit-Stiftung feiert in diesem Jahr ihren zwanzigsten Geburtstag. Zur Feier veranstaltet die Stiftung am Sonntag, 18. Juni, ein Sommerkonzert in der Kirche. Das neue sechsköpfige Kuratorium hat sich für das Jahr 2023 einiges vorgenommen.

Barnstorf – Die Pandemie hat viele Vereine und Institutionen getroffen. „Uns auch“, sagt Elke Bufe. Und meint damit die Barnstorfer St. Veit-Stiftung. Keine Veranstaltungen, keine Einnahmen, keine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen – das leidige Thema. In der Zwischenzeit aber hat es einen Neustart gegeben – mit neuem Elan und personellen Veränderungen in dem insgesamt sechsköpfigen Kuratorium. Dem gehören seit Anfang des Jahres neben Elke Bufe Pastorin Ilka Strehlow, Monika Bagge, Sylke Gück, Friedo Harms und Henner Fröhlking an.

Und die haben sich für 2023 einiges vorgenommen, wollen „wieder richtig durchstarten“, gilt es doch in diesem Jahr den 20. Geburtstag der Stiftung zu feiern. Barnstorf sei anno 2003 kein Einzelfall gewesen, auch andernorts seien solche Stiftungen ins Leben gerufen worden, blickt Ilka Strehlow zurück, die selber zu dieser Zeit noch nicht dabei war. 2003 war noch der langjährige Gemeindepfarrer Hans-Jürgen Giesen in Barnstorf tätig.

Große Bandbreite an Unterstützungsmöglichkeiten

In einer Kirchengemeinde gebe es viele Dinge, für die Geld benötigt werde. Da könne die Stiftung unterstützen, „denn genau das ist die Aufgabe“, erklärt Pastorin Strehlow. Kirchenmusik, Jugendarbeit, der Friedhof – die Bandbreite sei groß. „Eine wichtige Aufgabe, bei der die St. Veit-Stiftung mit im Boot war, war die Sanierung des Glockenturms“, betont Elke Bufe. Und ebenso die Neugestaltung des Obergeschosses im Pfarrheim. Aber auch eine Bank vor der St. Veit-Kirche oder insgesamt 120 neue Einzelkelche für das Abendmahl gehören neben vielen anderen Dingen dazu. Natürlich könne nicht alles aus Stiftungsmitteln finanziert werden, aber bei Maßnahmen wie der Turmsanierung helfe es eben, auf möglichst viele Töpfe zurückgreifen zu können.

42 Personen waren vor 20 Jahren dabei, um sich über die Stiftungsgründung in Barnstorf zu informieren. Dazu sprach man potenzielle Sponsoren an, um das anvisierte Ziel, ein Grundkapital von 50 000 Euro, erreichen zu können. Bei einer Stiftung werden die eingehenden Spenden und Vermögenswerte nicht ausgegeben, sondern so angelegt, dass Erträge entstehen. Das Stiftungskapital bleibt also unangetastet. Zinserträge oder Pachteinnahmen hingegen werden ausgeschüttet. Und je höher das Kapital ist, umso größer sind natürlich auch schlussendlich die Erträge.

Erbschaft hilft der Stiftung

„Vor einigen Jahren hat uns ein Gemeindemitglied in seinem Testament bedacht. Diese Erbschaft hat natürlich in erheblichem Maße dazu beitragen können, unser Kapital aufzustocken“, berichtet Pastorin Ilka Strehlow weiter. Am 19. Juni 2003 war beim zuständigen Landeskirchenamt der Antrag auf Genehmigung der St.-Veit Stiftung gestellt worden und am 25. Juni 2003 die Genehmigung durch die Landeskirche erteilt worden, die sich seinerzeit – wie bei allen vergleichbaren Stiftungen – auch finanziell beteiligt hatte. Am 11. August 2003 habe das Finanzamt Sulingen dann die Gemeinnützigkeit dieser Stiftung bestätigt.

Der Juni – da sind sich Ilka Strehlow und Elke Bude mit den weiteren Kuratoriumsmitgliedern einig – sei genau der richtige Monat, den 20. Geburtstag zu feiern. Und so soll es nach mehrjähriger Pause in diesem Jahr am Sonntag, 18. Juni, ab 17 Uhr wieder ein großes Stiftungskonzert in der Kirche geben, ein „Sommerliches Barockkonzert“ unter der Leitung von Meike Voss-Harzmeier. Vorher lädt die Stiftung ab 14.30 Uhr zu Kaffee, Kuchen und guten Gesprächen in das Pfarrheim ein. Auch im Gottesdienst um 10 Uhr werde es bereits auch um die Stiftung gehen.

Neues Konzept beim jährlichen Fotokalender

Ein Projekt, das viele Barnstorfer kennen werden, ist der alljährliche Fotokalender. Seit 2009 gibt ihn und dessen Verkaufserlös kommt ebenfalls immer der Stiftungsarbeit zugute. „In diesem Jahr haben wir da mal was Neues gemacht. Die Fotos für den Kalender 2024 stammen von Konfirmanden“, berichtet Pastorin Strehlow. Auf die Ergebnisse dürfe man gespannt sein.