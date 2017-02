Bei ihrem Besuch im Museumspark in Kalkriese schlüpften die Sechstklässler in die Kleider von Römern und Germanen.

Barnstorf - „Quintili Vare, legiones redde!“ (Quintilius Varus, gib die Legionen zurück!) – Es wird zwar kein Latein an der Christian-Hülsmeyer-Schule in Barnstorf unterrichtet, aber die meisten Sechstklässler dürften mit diesem berühmten Ausspruch wohl etwas anfangen können.

Spätestens seit dem Tag, als sie auf den Spuren von Römern und Germanen im Museumspark in Kalkriese unterwegs waren. Die Exkursion im Osnabrücker Land bildete den Höhepunkt des Projektunterrichts zum Thema „Römer und Germanen“ im Fach Geschichte. So machten sich an die 100 Schüler, begleitet von sechs Lehrkräften, bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg nach Kalkriese, um sich vor Ort über die weltbekannte Varusschlacht, die im Jahre 9 nach Christus möglicherweise in Kalkriese stattfand, zu informieren.

Dick eingepackt angesichts der eisigen Temperaturen und bewaffnet mit römischen oder germanischen Speeren zogen die „Truppen“ über das weitläufige Gelände, lauschten gespannt den Erzählungen der Museumspädagogen und stellten typische Kampfsituationen nach. Andere erfuhren eine Menge über den Kleidungsstil eines typischen Germanen nebst seiner Frau sowie die Ausrüstung eines Legionärs.

Ausgestattet mit der entsprechenden Robe, versetzten sich die Kinder in das Leben der damaligen Zeit. Bei dem mehrstündigen Aufenthalt durfte ein Blick auf den ganzen Stolz des Museumsparks, die berühmte Goldmaske, nicht fehlen. Von diesem Schatz hatten die Schüler schon bei der Vorbereitung auf die Exkursion gehört. Fast ein Vierteljahr hatten sich alle sechsten Klassen mit dem Thema „Römer und Germanen“ intensiv in verschiedenen Projektgruppen auseinander gesetzt.

Zum Abschluss des Projektes präsentierten die Sechstklässler stolz ihre Arbeitsergebnisse in einer Ausstellung in der Schule. Die Mitschüler konnten einen Nachbau des Limes mit Graben und Wachtürmen, Töpferarbeiten, Mosaike und kleine Infohefte bestaunen. Zusätzlich informierten Plakate über römische und germanische Gottheiten sowie das Alltagsleben rechts und links der Grenzanlage. Bei einem Quiz wurde das Wissen abgefragt – und mit Urkunden belohnt. Die Lehrkräfte zeigten sich sehr zufrieden mit den Leistungen und dem Arbeitsverhalten ihrer Projektgruppen.