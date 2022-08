Sprachcamps als Stütze: Sprachliche und kulturelle Integration in Barnstorf

Von: Jannick Ripking

Menschenpyramide: Wer nicht miteinander spricht, schafft es nicht nach ganz oben. © Welthaus Barnstorf

Die Sprachcamps in Barnstorf sind für Kinder mit Migrationshintergrund eine echte Stütze, meint Heidrun Hedderich, Vorsitzende des Vereins zur Förderung ganzheitlicher Bildung, der dieses Angebot organisiert.

Barnstorf – Auf die Kommunikation kommt es an. Das gilt insbesondere für die Sprachcamps für Kinder zwischen sieben und elf Jahren, die der Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung in den Sommerferien zweimal im Welthaus Barnstorf angeboten hat. Die Idee hinter den Camps: die sprachliche und kulturelle Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. Heidrun Hedderich, Vorsitzende des Vereins, ist zufrieden und sagt: „Die Kinder gehen gestärkt in das neue Schuljahr.“

Unterstützung bekommt der Verein bei diesen Aktionen vom Zirkus Barbarella, Deutschlehrern und Zirkuspädagoginnen. Regina Bömer ist eine von ihnen. Sie begleitet die Camps schon lange. Sie sagt: „Viele neue Eindrücke und Freundschaften stärken die Kinder und lassen sie zuversichtlich an ihre kommenden schulischen Aufgaben gehen.“ Das sei das übergeordnete Ziel.

Volle Konzentration: Spaß und körperliche Betätigung kamen beim Sprachcamp im Welthaus Barnstorf nicht zu kurz. © Welthaus Barnstorf

In diesem Jahr lautete das Thema „Zirkus mit der kleinen Hexe“. Stolz und selbstbewusst präsentierten sich alle Artistinnen und Artisten in der Abschlussvorstellung und zeigen dem Publikum, was sie gelernt haben. „Zirkus ist einfach nur toll“, berichtet der achtjährige Yaya aus Afghanistan. „Auf dem Hochseil zu stehen ist wie Fliegen.“ Insgesamt nahmen Kinder aus sechs verschiedenen Nationen in diesem Jahr an den Camps teil: Syrien, Afghanistan, Ukraine, Irak, Polen und Deutschland.

Heidrun Hedderich hebt die Bedeutung der deutschen Teilnehmer hervor: „Es ist uns wichtig, dass Deutsch als verbindende Sprache dabei ist. Deswegen freuen wir uns, wenn auch deutsche Kinder bei den Sprachcamps mitmachen. Dieses Mal hat es geklappt.“ Das sei in den Jahren zuvor nicht immer so gewesen. „In diesem Jahr waren ein Drittel der Teilnehmer deutsche Kinder“, sagt sie. So sei es besonders gut möglich, Sprachbarrieren abzubauen und auch die kulturelle Integration voranzubringen. „Im Herbst wird das wieder so sein“, erzählt die Vorsitzende des Vereins.

In den Herbstferien steht nämlich wieder ein solches Camp an. Hoffnung auf Teilnahme könne sich aber keiner mehr machen, der noch nicht angemeldet ist. „Wir sind schon völlig ausgebucht“, sagt Hedderich. Pro Sprachcamp seien 18 Teilnehmer möglich. Trotz der großen Nachfrage, könne der Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung nicht mehr Plätze anbieten, da das Welthaus an seine Kapazitätsgrenze stoße.

Balanceakt: Damit die Zirkusnummern funktionieren, müssen sich die Kinder gegenseitig helfen. © Welthaus Barnstorf

Doch für 2023 könnte es anders aussehen. „Wir überlegen, ob wir nächstes Jahr ein neues Konzept anbieten“, sagt Heidrun Hedderich. Die Idee sei, regelmäßigere Aktionen an den Wochenenden anzubieten, die wöchentlichen Camps im Gegenzug wegzulassen. Der Grund seien neue Förderrichtlinien, die dann greifen. In diesem Jahr erhielt das Welthaus finanzielle Unterstützung von der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Zirkuspädagogik. Dadurch sei es möglich gewesen, die Camps kostenlos anzubieten.

Die Sprachcamps untergliedern sich in zwei Schwerpunkte. Zum einen wird die deutsche Sprache mithilfe des Kinderbuchs „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler vertieft. Die Kinder entwickeln kleine Theaterstücke mit eigenen Sprechszenen. Jonglage, Einrad fahren, Seilspringen, Akrobatik und Bewegungsspiele bilden den zweiten Schwerpunkt.

Dass sich die Camps auszahlen, habe sich in diesem Jahr einmal mehr gezeigt. „Wir hatten zwei Kinder, die kaum ein Wort deutsch sprachen“, sagt Hedderich. „Am Anfang waren sie sehr zurückhaltend, aber sie sind mit der Zeit aufgeblüht und haben sich durchaus mit den anderen verständigt. Es war grammatikalisch nicht immer einwandfrei. Insgesamt war es aber wirklich sehr, sehr gut.“