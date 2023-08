„Splash“ in Barnstorf schafft Kupfergeld ab

Von: Jan Könemann

Splash, die Firma von Janneck (li.) und Maximilian Bruns, schafft in ihrem Shop und dem Waschpark das Kupfergeld ab. © Könemann, Jan

Ab sofort werden Einzelprodukte und Dienstleistungen bei „Splash“ in Barnstorf nur noch zu runden Summen angeboten. Dies gilt sowohl für den Waschpark als auch für den Shop.

Barnstorf – Kennen Sie noch die Regeln beim Runden von Nachkommastellen? Ab der Zahl 5 nach dem Komma wird aufgerundet. So lernen es Schülerinnen und Schüler im Matheunterricht. Janneck und Maximilian Bruns, Inhaber und Betreiber der Splash-Waschanlage und dem dazugehörigen Shop in Barnstorf, machen es anders. Sie runden ihre Preise ab sofort nach eigenen Regeln: „Wir schaffen als erster Shop in der Region das Kupfergeld ab“, versprechen die Bruns-Brüder und nenen gleichzeitig den Grund im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Gemeint sind Ein-, Zwei- und Fünf-Cent-Stücke.

Werden Splash-Produkte und -Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Runden der Preise nun teurer? Nein. Denn die Bruns-Zwillinge halten sich nicht an die Rundungsregeln aus der Schule, sondern stellen die Vorteile für die Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt. Und das spiegelt sich auch in den neuen Preisen wider. „Nur bei Beträgen mit einer Neun am Ende zum Beispiel, haben wir aufgerundet. Bei allen anderen Preisen haben wir abgerundet“, erzählt Janneck Bruns. Splash gewähre den Kundinnen und Kunden demnach ab heute in Summe sogar einen Preisnachlass.

Über 700 Einzelartikel preislich angepasst

Ein kleines Zahlenspiel zum besseren Verständnis: Ein Schokoriegel, der bisher 1,49 Euro gekostet hat, kostet ab sofort 1,50 Euro. Der Preis wurde in diesem Fall also aufgerundet. War der Riegel zuvor jedoch für 1,48 Euro erhältlich, so kostet er durch die Rundung nur noch 1,40 Euro. Damit ist er ganze acht Cent billiger als vorher.

Nach diesem Prinzip wurden jetzt alles Preise für die insgesamt über 700 Einzelartikel im Shop sowie die Waschpreise angepasst. „Jeder einzelne Artikel wurde neu etikettiert. Das war ganz schön aufwendig“, blickt Janneck Bruns zurück. Ausnahmen sind die Preise der DHL-Station inklusive Lotto. „An diesen Preisen können wir natürlich nichts ändern“, sagt Bruns. Aber warum der ganze Aufwand?

Über 700 Einzelartikel im Splash-Shop in Barnstorf werden ab sofort für „runde Summen“ angeboten. © Könemann, Jan

Idee schon lange im Hinterkopf gehabt

„Wir wollen es unseren Kunden so einfach wie nur möglich machen“, erklären beide den Hintergrund ihrer Idee. Das betreffe vorrangig den Zahlungsprozess an der Kasse. Der Trend gehe sowieso zum bargeld- und kontaktlosen Bezahlen, sind sich beide sicher und stützen sich dort auf den eigenen Erfahrungsschatz. „Hier im Shop ist das Verhältnis ungefähr 70 zu 30“, meint Maximilian Bruns. Das Stichwort ist hier Zeitersparnis. Durch die Neuerung erhoffen und erwarten die Zwillinge deutliche schnellere Bezahlvorgänge. „Das Suchen nach dem Ein- oder Zwei-Cent-Stück fällt einfach weg“, nennt Janneck Bruns ein konkretes Beispiel. Schlangenbildung an der Kasse könne somit vermieden werden.

Ziel sei es auch, dass das Kupfergeld auf lange Sicht aus den Portemonnaies verschwindet. „Auch durch Erfahrungen aus dem Eventbereich wissen wir, dass Münzgeld, und vor allem Kupfergeld, eher als lästig angesehen wird“, erklärt Maximilian Bruns. Im Splash-Shop und der Waschanlange wird es in Zukunft gar nicht mehr gebraucht. „Bezahlen kann man bei uns aber natürlich noch mit Kupfergeld“, versichert er.

Einen speziellen Anlass für diese Neuerung zum jetzigen Zeitpunkt habe es nicht gegeben. Die Idee schwirrte den beiden Jungunternehmern schon seit zwei, drei Monaten in den Köpfen herum. „Wir haben das dann auch mit unseren Mitarbeitern besprochen und die fanden die Idee auch ganz gut“, beschreibt Janneck Bruns einen Teil des Prozesses. „Wir probieren es einfach mal und schauen, wie es ankommt“, ergänzt Bruder Maximilian.

Preisanstiege in Zukunft dann auch höher?

Doch was passiert, wenn Preiserhöhungen notwendig sind? In diesem Fall würden die Einzelprodukte dann auch um zehn Cent teurer werden, erklärt Janneck Bruns. Doch kurzfristige Preisanstiege hätten die Kunden nicht zu erwarten. „Wir haben feste Verträge mit unseren Lieferanten. Innerhalb eines Jahres sind Anstiege unwahrscheinlich. Wenn, dann würden die Preiserhöhungen zum Jahresbeginn kommen“, erklärt er.

Die ersten Kunden-Reaktionen seien bislang positiv gewesen. „Es ist den Kunden direkt aufgefallen. Teilweise haben sie sich über die runden Summen erst einmal gewundert“, erzählt Janneck Bruns. In Zukunft sicher nicht mehr.