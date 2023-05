Jugendbeteiligung zum Drentweder Spielplatz: Trampolin und Seilbahn ganz vorn

Von: Jannick Ripking

Noch ist die „Katzenschaukel“ ihr Lieblingsgerät auf dem Drentweder Spielplatz, aber das könnte sich bald ändern. Denn Aylin Brüggemann (l.), Frieda Richter und Jona Rudnik (r.) haben ihre Stimmzettel abgegeben und an der Jugendbeteiligung zur Aufwertung des Spielplatzes teilgenommen. © Jannick Ripking

Wie kann der Kinder-Spielplatz in Drentwede aufgewertet werden? Diese Frage stellt Jugendpfleger Ole Sterzik aktuell den Kindern. Eine Präsenzveranstaltung hierzu bringt einige Stimmen. Die Kinder wünschen sich ein Trampolin, eine Seilbahn und eine Netzschaukel.

Drentwede – Am Anfang lief es noch gar nicht gut, doch dann kam die Präsenzveranstaltung. „Bisher habe ich nur drei Stimmzettel zurückbekommen“, sagte Jugendpfleger Ole Sterzik, als er mit den Mitarbeitern des Jugendzentrums Barnstorf am Drentweder Spielplatz auf Kinder wartete. Er hatte zu einer Präsenzveranstaltung zur Aufwertung des Geländes eingeladen – mit Erfolg: Am Ende des Tages hatte er neun Stimmzettel in der Hand. Kinder zwischen sechs und 17 Jahren aus Drentwede können noch bis Freitag, 2. Juni, ihre Stimmen bei ihm abgeben. Bis dahin läuft die Jugendbeteiligung.

Bodentrampolin, Seilbahn und Netzschaukel ganz vorn dabei

Bisher sind Bodentrampolin, Seilbahn und Netzschaukel ganz vorn dabei. Diese drei Wünsche äußerten einige der Kinder und Jugendlichen, die bisher abgestimmt haben. Jona Rudnik (10 Jahre) und Frieda Richter (10 Jahre) haben das Trampolin ebenfalls als Wunsch auf ihren Zettel geschrieben – und Aylin Brüggemann hätte das auch gern getan, „aber ich habe daran nicht gedacht“. Alle drei waren am Spielplatz, um ihre Stimme abzugeben.

Frieda gab zu: „Ich bin hier richtig selten.“ Das würde sich ändern, wenn ein Trampolin da wäre, meinte sie. „Ich springe richtig gerne auf einem Trampolin und würde öfter herkommen und dann bestimmt auch die anderen Geräte nutzen.“ Sie hat zwar im Garten ihrer Eltern ein Trampolin, aber dort trifft sie eben nicht einfach einmal spontan auf ihre Freunde. Sie glaubt und hofft, dass das an einem attraktiven öffentlichen Spielplatz in Drentwede anders wäre.

Jona sprach sich für eine Seilbahn aus, „weil sie einfach cool ist und richtig Spaß macht“. Sie sei zwar schon öfter Seilbahn gefahren, habe aber nur unregelmäßig die Gelegenheit dazu. Geht es nach ihr, hat sie bald in ihrem Heimatort eine Seilbahn, die sie so oft nutzen kann, wie sie will. Auf dem Zettel, den Aylin abgab, steht die Netzschaukel drauf. „Damit kann man mit mehreren gleichzeitig schaukeln“, sagt sie. So ein Gerät fehlt ihr derzeit noch auf dem Drentweder Spielplatz.

Einig sind sich alle drei darin, dass die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an der Aufwertung des Platzes in Drentwede sinnvoll ist. Frieda erklärte: „Dann weiß man, was wir Kinder uns wirklich wünschen.“ Und Jona sagte: „So können wir richtig mitentscheiden, was hier hinkommt.“ Aylin zeigte ihre Zustimmung zu dieser Aussage durch frohes Nicken. Sie hoffen außerdem, dass dadurch Geräte für „die Älteren von uns“ kommen.

Ohne Ratsbeschluss passiert nichts

Allerdings: Die Umsetzung der Kinderwünsche setzt voraus, dass die Politik diese Pläne ermöglicht. Ohne einen Ratsbeschluss passiert nichts. Deswegen hofft Ole Sterzik auch darauf, „dass ich die Ergebnisse noch vor den Sommerferien präsentieren kann“. Die Aussichten, dass der dafür zuständige Jugendausschuss noch im Juni tagt, stehen gut, meint der Barnstorfer Jugendpfleger.

Über die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in Drentwede bis jetzt sagt Ole Sterzik: „Ich bin mehr als zufrieden. Wir sind schon über das Ziel, das ich mir gesetzt habe, hinaus.“ Er begrüßt auch die Ideen der Teilnehmer: „Ein Bodentrampolin haben wir noch gar nicht in der Samtgemeinde. Das würde ich echt schön in Drentwede finden.“ Denn: „Mir ist es wichtig, dass sich die Spielplätze auch voneinander unterscheiden.“

Sterzik freut sich auch darüber, dass die bisher abgegebenen Zettel einen relativ guten Querschnitt der Zielgruppe abbilden: Zwar kommen die meisten Stimmen von Zehn- bis Elfjährigen, „aber wir haben auch von einem Sechsjährigen und von zwei 15-Jährigen eine Rückmeldung bekommen“, so Sterzik. „Das finde ich richtig gut.“

Fußball zieht den Kürzeren gegen Basketball

Auf dem Stimmzettel durften sich die Kinder auch zwischen einem Bolztor und einer Befestigung des Bodens am Basketballkorb entscheiden. Bislang sieht es so aus, als ziehe Fußball klar den Kürzeren gegen Basketball. Das überrascht Ole Sterzik keineswegs: „Dieser Sport ist wieder im Kommen.“ Für die Fußballfreunde stellt er dennoch in Aussicht: „Vielleicht können wir ja beides umsetzen.“ Wenn nicht: „Dann haben wir zumindest eine klare Tendenz.“