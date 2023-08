Spielerisch Sprache lernen im Barnstorfer Welthaus

+ © Jan Könemann Akrobatik in der Zirkushalle: Die Kinder können schon am zweiten Tag des Sprachcamps eine Pyramide vorführen. © Jan Könemann

Barnstorf – Sprache ist ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Schlüssel zur Integration. Daher hat der Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung (VGB) im Welthaus Barnstorf auch in diesen Sommerferien wieder gemeinsam mit ihren Partnern Sprachcamps für Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren angeboten. Das erste Camp fand in der Woche vom 10. bis zum 14. Juli mit 22 Kindern aus fünf verschiedenen Ländern statt. Aktuell läuft die zweite Campwoche – mit insgesamt 16 Jungen und Mädchen aus sieben verschiedenen Ländern.

Kinder aus sieben verschiedenen Ländern dabei

„Die Nachfrage für unsere Feriensprachcamps ist hoch“, sagt Heidrun Hedderich, Vorstandsmitglied des VGB. Das Kulturcamp wird von der Bundesarbeitsgemeinschaft „Zirkuspädagogik – Zirkus gestaltet Vielfalt“ gefördert. Diese ist Programmpartner des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) „Dadurch können wir die Teilnahme kostenlos anbieten“, erklärt Hedderich. Sowohl deutsche als auch Kinder mit Migrationshintergrund seien willkommen. In diesem Jahr sind insgesamt sieben Nationen vertreten. Mit den Anmeldezahlen ist der VGB zufrieden. „Wir haben Kinder aus Kolumbien, den USA, Irak, Polen, Togo, der Demokratischen Republik Kongo und natürlich Deutschland dabei“, zählt Hedderich auf. Die erste Woche Anfang Juli „war ganz toll“. Auch die Referenten und ehrenamtlichen Helferinnen hätten positives Feedback gegeben.

Das aktuelle Camp laufe bisher ebenfalls nach Plan. Der Tagesablauf dabei ist immer ähnlich. Nach einem gemeinsamen Frühstück werden die Kinder in Gruppen eingeteilt, erklärt Hedderich. Die eine Gruppe beschäftigt sich mit Zirkusarbeit und die andere lernt anhand des Kinderbuches „Leo und das Zirkusmädchen“ Lesen, Verstehen und Sprechen. „In den unterschiedlichen Workshops werden Zirkusdisziplinen wie Seiltanz, Einrad, Trampolinspringen, Jonglage und so weiter angeboten“, gibt Hedderich einen Einblick in die verschiedenen Aktivitäten. Aber nicht nur zirkusspezifische Kunststücke stehen auf dem Programm, sondern auch das gemeinsame Lernen am Tisch.

Fachkräfte und Ehrenamtliche leiten die Camps

Für die Betreuung der Kinder stehen drei Fachkräfte und drei ehrenamtliche Helferinnen die ganze Woche über zur Verfügung. „Wir haben zwei Zirkuspädagoginnen und eine Deutsch-Lehrerin hier dabei“, zählt Heidrun Hedderich auf. „Bei uns können die Kinder ihre eigenen Ideen einbringen und ihre Stärken zeigen“, berichtet Wibke Götze, die am Hochseil eine Gruppe von sechs Kindern betreut. Regina Bömer vom Kooperationspartner Zirkus Barbarella meint: „Hier entstehen wertvolle Begegnungen. Die Großen helfen den Kleinen, es wird gemeinsam übersetzt, unterstützt, mit viel Freude geübt und mit der Hauptperson ,Leo‘ aus dem Kinderbuch die Zirkuswelt entdeckt.“

Die Kinder in dieser Woche kommen aus der Samtgemeinde Barnstorf, Twistringen und Goldenstedt. Einer von ihnen ist der neunjährige Felix. Er findet das Sprachcamp bislang sehr gut. „Das macht Spaß“, sagt er. Ähnlich sieht es auch Luca. Der Achtjährige hebt besonders das gute Miteinander hervor: „Das Spielen und Lernen zusammen mit den anderen Kindern finde ich toll.“ Dede ist sieben Jahre alt und freut sich, dass bereits am zweiten Tag des Camps Fortschritte zu erkennen sind. „Die Pyramide war am Anfang ganz schön schwer für uns, aber mittlerweile klappt es gut“, stellt sie zufrieden fest.

Aufführung am Freitag

Und noch haben die Kinder bis Freitag Zeit, die Kunststücke einzuüben. Dann heißt es wieder „Manege frei“ und die Jungen und Mädchen führen intern ein eigenes Zirkusprogramm auf.