Gemeinschaftshilfskasse der ehemaligen Wintershall-Erdölwerke aufgelöst: Spende für soziale Einrichtungen

Von: Jannick Ripking

Teilen

Vereine und soziale Einrichtungen der Samtgemeinde Barnstorf profitieren von der Auflösung der Gemeinschaftshilfskasse der ehemaligen Wintershall-Erdölwerke. © Ripking

Die Wintershall Dea spendet einen mittleren fünfstelligen Betrag an Vereine und soziale Einrichtungen in der Samtgemeinde Barnstorf, weil sie die Gemeinschaftshilfskasse der ehemaligen Erdölwerke aufgelöst hat.

Barnstorf – Am letzten Arbeitstag vor ihrem Ruhestand hat Sabine Brandt vom Personalrat der Wintershall Dea einige Vereine aus der Samtgemeinde Barnstorf glücklich gemacht. Sie hatte die Organisation einer Geldspende im mittleren fünfstelligen Bereich übernommen. Diese hohe Summe kam zustande, weil die Gemeinschaftshilfskasse der ehemaligen Erdölwerke der Wintershall aufgelöst wurde.

„Sabine und ich haben geschaut, dass wir wirklich alle bedenken“, sagte Karsten Rohlfs, Finanzchef der Wintershall Dea, bei der Spendenübergabe auf dem Barnstorfer Firmengelände. „Wir hoffen, Sie können mit dem Geld gut etwas anfangen.“ Sabine Brandt ergänzte: „Es wirklich ein paar sehr spannende Projekte dabei.“ Wichtig sei bei der Auswahl gewesen, dass die Empfänger gemeinnützige Zwecke verfolgen. Diese sozialen Projekte profitieren nun von der Auflösung der Gemeinschaftshilfskasse der früheren Wintershall.

Das Geld aus dieser Kasse kam zusammen, weil Mitarbeiter der Erdölstandorte von 1991 bis 2019 darin eingezahlt hatten. Die gesamten Mittel setzen sich zur Hälfte aus Beiträgen der Mitarbeiter sowie zur anderen Hälfte aus Betriebsgeldern zusammen.

Die Spendenempfänger Von der Auflösung der Gemeinschaftshilfskasse der ehemaligen Erdölförderwerke der Wintershall profitieren folgende gemeinnützigen Einrichtungen und Vereine:

Interessengemeinschaft Gesundes Leben (Igel) Barnstorfer Tafel Heimatverein Samtgemeinde Barnstorf Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung DRK-Kindertagesstätte Villa Kunterbunt DRK-Kindertagesstätte Holzwurm Senioren-Wohnpark Barnstorf DRK-Seniorenheim Barnstorf DRK-Ortsverein Barnstorf Förderverein der Jugendfeuerwehr Barnstorf Förderverein Freiwillige Feuerwehr Borstel Förderverein der Jugendfeuerwehr Rehden DRK-Kindergarten Rehden

Nach der Fusion der Wintershall mit der Dea zur Wintershall Dea sei die Kasse eingefroren worden. „Ansonsten wäre eine Ungerechtigkeit für die Mitarbeiter da gewesen“, erklärte Rohlfs. Zweck der Gemeinschaftshilfskasse war es, Mitarbeitende der Erdölwerke und deren Familienangehörige zu unterstützen, sofern sie in Notsituationen gerieten. Während Mitarbeiter, die von der Wintershall kamen, eingezahlt hatten, hatten ehemalige Dea-Mitarbeiter das nicht getan.

Und so entschied sich die Wintershall Dea nun, den Bestand der Kasse als Spende in der Region zu verteilen. Zu den Spendenempfängern gehören in Barnstorf unter anderem das unabhängige und soziale Begegnungs-, Beratungs- und Dienstleistungszentrum Interessengemeinschaft Gesundes Leben (Igel) sowie die Tafel (siehe Infobox).

Da auch Emlichheim, Landau und Aitingen ehemalige Standorte der Erdölwerke sind, fließt auch dort ein kleiner Teil aus der Gemeinschaftshilfskasse hin. In Emlichheim zum Beispiel vermittelt der Betriebsrat des dortigen Förderbetriebs aus den Mitteln der Gemeinschaftshilfskasse Spenden an mehrere soziale und pädagogische Einrichtungen und Projekte. Dazu gehören – wie auch in Barnstorf – Kindertagesstätten sowie die Tafel, die Kinder- und Jugendfeuerwehr oder die Palliativ-Station der Bürgerhilfe Emlichheim.