Spektakel, Frieden und Abenteuer - was das Barnstorfer Ballonfahrer-Festival alles bieten kann

Von: Carsten Sander

Der Pin für das 16. Barnstorfer Ballonfahrer-Festival ist schon produziert. © Sander, Carsten

Die Pins an der Wand der Erinnerungen zeugen von seiner Leidenschaft für Heißluftballons. Peter Luther gehört zu den Gründungsvätern des Barnstorfer Ballonfahrer-Festivals, und er weiß: So eine Fahrt mit einem Ballon kann Frieden und Ruhe bringen, aber auch ein echtes Abenteuer sein.

Barnstorf – In seinem Arbeitszimmer, links neben der Tür, da hängen sie. Bunte Pins. Wie viele es sind? Peter Luther hat sie nicht gezählt, aber es müssten so um die hundert sein, jeder Einzelne für sich eine Erinnerung an ein Ballonfahrer-Event. Und bald kommt ein weiterer Pin hinzu: der vom 16. Barnstorfer-Ballonfahrer-Festival. Vom 14. bis 16. Juli werden die Heißluftballone wieder vom Boden des Sundering-Stadions abheben. „Schöne Bilder werden das“, verspricht Luther, der zu den Gründungsvätern des 1990 geborenen Festivals gehört, früher auch der veranstaltenden Interessengemeinschaft vorgestanden hat. Mit über 80 Jahren ist er noch Teil des Organiations-Teams, das erneut ein starkes Teilnehmerfeld zusammengetrommelt hat. 21 Ballone werden in Barnstorf erwartet.

Das ist zwar eine Menge, aber bei weitem nicht die Größenordnung, die Peter Luther einst in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico erlebt hat. Dort kamen 700 Ballone zu einem Festival zusammen. „Das ist der Wahnsinn“, sagt Luther, und natürlich hat er auch von dort einen Pin mitgebracht für seine persönliche Wand der Erinnerungen.

An einigen dieser kleinen Anstecker hängen Geschichten, die zu erzählen an dieser Stelle wohl den Rahmen sprengen würde. Allein die Erlebnisse im Zuge der Barnstorfer Ballonfahrer-Festivals könnten Zeitungsseiten füllen. Auch wenn es manchmal schwer fällt, die wirklich guten herauszufiltern. Peter Luther kramt im Gedächtnis und findet eine Story aus den 90ern, als sich zeigte, dass so eine Fahrt mit einem Heißluftballon nicht immer nur Ruhe, Frieden und Entspannung hoch oben in der Luft, sondern mitunter auch das pure Abenteuer verspricht. Damals, Luther war wie immer Mitfahrer, denn einen Pilotenschein hat er trotz seiner Leidenschaft für die Ballone nie gemacht, zog Nebel auf, als er gerade unterwegs war. Und man kann sich vorstellen: Im Blindflug – pardon: auf Blindfahrt – in einem kleinen, weitgehend ungeschützten Korb unterwegs zu sein, kann ein mehr als nur mulmiges Gefühl verursachen. Richtung Vechta trieb der Wind den Ballon, doch dann war da nur noch Nebel. „Das war brenzlig. Wir wussten ja nicht, wie weit der Nebel geht. Da wollten wir einfach nur noch runter.“ Ein Feld als Landepunkt konnte aber mangels Sicht nicht ausgemacht werden. Deshalb wurde es riskant. „Wir sind am Ende auf einer Straße gelandet“, berichtet Peter Luther, doch zum Glück für alle ist nichts passiert.

Die Wand der Erinnerungen! Von seinen Reisen zu teils auch sehr weit entfernten Ballon-Festivals hat Peter Luther jeweils einen kleinen Anstecker – auch Pin genannt – mitgebracht. © Sander

Die Geschichte zeigt: Ballonfahren ist ein Schönwetterhobby. Das wird vom 14. bis 16. Juli in Barnstorf nicht anders sein. Zu starker Wind kann die ganze Vorbereitung zunichte machen. Dann kann kein Ballon starten. Passiert ist das schon in der Geschichte des im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Barnstorfer Ballonfahrer-Festivals, wiederholen soll es sich aber nicht. Zumal vor zwei Jahren schon alles für die Katz’ gewesen war. Das Festival war vorbereitet, das Programm stand, die Piloten wollten kommen. Doch letztlich musste wegen der Anti-Corona-Bestimmungen doch alles abgesagt werden. Ein Rückschlag und Ärgernis für die Barnstorfer Ballon-Enthusiasten, aber kein Grund, die Lust auf das Festival grundsätzlich zu verlieren. „Wir haben es vor Corona alle zwei Jahre veranstaltet, und ich hoffe, dass wir diesen Rhythmus jetzt wieder aufnehmen können“, sagt Peter Luther.

Die Pins des Festivals sind längst produziert. Stückzahl: 300. Jeder Pilot bekommt einen, jedes Crewmitglied – zu einem Team gehören drei Personen als Bodenpersonal – auch. Der Rest wird verkauft. An Sammler wie Peter Luther.

Damit die 16. Auflage des Barnstorfer Ballonfahrer-Festivals ein unvergessliches Erlebnis wird, steigen nicht nur drei sogenannte „Sonderformen“ – heißt: Ballone, die wie ein Seehund, ein Glücksschwein oder (Achtung: Werbung) eine Vilsa-Flasche aussehen – in den Himmel, sondern wird auch am Boden ein Spektakel geboten. „Nightglow“ ist das Stichwort. Wenn es dunkel wird am Samstagabend, werden die Ballone im Takt einer Musik beleuchtet. Das Festival bietet, wenn das Wetter mitspielt, drei Starts. Am Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr sowie am Samstag, 15. Juli, um 5.30 Uhr morgens und um 19 Uhr.