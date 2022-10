Landtagswahl 2022 in der Samtgemeinde Barnstorf: SPD bleibt stärkste Kraft, AfD mit sattem Plus, FDP verliert deutlich

Von: Jannick Ripking

Kreuze setzen: Heinfried Maschmeyer ist einer von 5 421 Menschen, die in der Samtgemeinde Barnstorf wählen gegangen sind. Damit liegt die Wahlbeteiligung in dieser Kommune bei 59,88 Prozent. © Jannick Ripking

Die AfD ist in Barnstorf nun die drittstärkste Kraft: Das zeigt das Ergebnis der Landtagswahl in der Samtgemeinde Barnstorf. SPD bleibt die stärkste Kraft, gefolgt von der CDU. Die FDP mit einem deutlichen Minus.

Barnstorf – Wäre die Landtagswahl ein Rennen, Bockstedt hätte gewonnen. Die Ergebnisse aus diesem Ort waren aus dem gesamten Wahlkreis 41 am schnellsten ausgezählt. Das Ergebnis aus dem kleinen Wahlbezirk ließ bereits am Anfang eines erahnen: Die Alternative für Deutschland (AfD) macht in der Samtgemeinde Barnstorf ein sattes Plus. Die FDP hingegen verliert deutlich an Boden. Stärkste Kraft in Barnstorf bleibt wie schon im Jahr 2017 die SPD.

Die Freude ist groß bei der AfD. Die Partei legt im Vergleich zur Landtagswahl 2017 in Barnstorf um 8,22 Prozent zu. 428 Wahlberechtigte gaben ihr ihre Zweitstimme. Mit nun 14 Prozentpunkten ist sie die drittstärkste Partei. Dieses Ergebnis bestätigt den Trend in Barnstorf: Schon bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr lag die AfD mit 8,61 Prozent knappe drei Prozentpunkte über dem Ergebnis der Landtagswahl 2017.

Des einen Freud, des anderen Leid. Besonders die FDP büßt einige Stimmen im Vergleich zu 2017 ein. Immerhin: Geht es nach den Barnstorfern, dann darf diese Partei auch in der kommenden Legislaturperiode im niedersächsischen Landtag mitmischen: Mit 6,80 Prozent wäre die Fünf-Prozent-Hürde genommen.

Keine Sorgen um den Einzug in den Landtag müssen sich erwartungsgemäß SPD und CDU machen. Die Sozialdemokraten bleiben in der Samtgemeinde Barnstorf die stärkste Kraft, wenngleich sie leicht um 1,23 Prozentpunkte abfallen und nun bei 33,46 Prozent liegen.

Die Christdemokraten hingegen büßen mehr ein als die SPD. Sie verlieren im Vergleich zur vorhergegangenen Landtagswahl 3,38 Prozentpunkte. Somit erhielten sie in Barnstorf 29,58 Prozent der Zweitstimmen.

Ein leichtes Plus von 1,1 Prozentpunkten verzeichnen die Grünen. Auf die Partei, die im Wahlkreis 41 auch einen Drebberaner ins Rennen um den Einzug in den Landtag schickte, entfallen 9,06 Prozent der Zweitstimmen. Die Grünen stehen also etwas schlechter da als noch vor einem Jahr bei der Bundestagswahl.

Die Linke spielt indes wie schon vor fünf Jahren keine Rolle in Barnstorf. Nur 123 Wahlberechtigte gaben ihre Stimme für diese Partei ab, die bei nur 2,29 Prozent liegt und damit noch einmal 1,32 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl im Jahr 2017 verliert.

Die meisten Erststimmen der Barnstorfer erhielt der Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann (CDU). Er setzt sich mit 38,82 Prozent gegen Wiebke Wall (SPD) durch. Sie wählten 29,45 Prozent der Einwohner der Samtgemeinde. Alfons Muhle (AfD) ist mit 13,36 Prozent am drittstärksten. Auf ihn folgt Thomas Heidemann (Grüne) aus Drebber. Er erhielt fast zehn Prozent der Stimmen. Heike Hannker (FDP) bekam 5,61 Prozent der Stimmen. Michael Barth (Die Linke) liegt mit 2,97 Prozent auf dem letzten Rang.

Thomas Heidemann aus Drebber zieht nicht in den Landtag ein Alles im grünen Bereich für Thomas Heidemann – wortwörtlich. Der Grünen-Kandidat aus Drebber hat bei der Landtagswahl 9,76 Prozent der Erststimmen aus dem Wahlkreis 41 geholt. Das reicht für ihn nicht, um in den Landtag einzuziehen. Heidemann ist dennoch zufrieden mit dem Ergebnis.

„Wunderbar“, kommentiert er die Wahl. „Ich habe mich ja sehr kurzfristig entschieden, anzutreten. Und da, wo wir etwas intensiver Wahlkampf betrieben haben, stimmen die Zahlen“, meint er. In der Samtgemeinde Barnstorf erreichte er mit 9,79 Prozent annähernd eine zweistellige Prozentzahl. Das ist allerdings deutlich unter dem Ergebnis von Elke Oelmann aus dem Jahr 2017. Auf sie entfielen in Barnstorf 17,81 Prozent der Erststimmen.

Dass er an dieses Ergebnis nicht herankommen kann, sei ihm schon vor der Wahl bewusst gewesen. „Elke Oelmann kennt in Barnstorf so gut wie jeder“, sagt er. „Ich wohne erst seit vier Jahren in Drebber. Deswegen muss ich jetzt daran arbeiten, in Barnstorf bekannter zu werden“, erklärt Thomas Heidemann.

Aufgeben will der 57-Jährige wegen des Nichteinzugs in den Landtag nicht: „Ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben. Und wenn es passt, in fünf Jahren wieder kandidieren – dann hoffentlich mit einem besseren Listenplatz.“

Heidemann stand bei dieser Wahl auf Listenplatz 65. Zu weit hinten, um darüber in den Landtag einzuziehen. „Um das zu schaffen, hätten die Grünen ungefähr 40 Prozent bekommen müssen.“ Das sei dann selbst für die optimistischsten Grünen eine Utopie.

Für das Land Niedersachsen wünscht sich Heidemann eine Koalition zwischen SPD und Grünen: „Was wir jetzt brauchen, ist Rot-Grün. Bloß keine Ampel für Niedersachsen. Es fällt auf, dass die FDP im Bund doch einiges blockiert.“ Auch die Große Koalition gefällt ihm als eine Alternative nicht.

Als „ganz bitter“ bewertet er das starke Abschneiden der AfD in der Samtgemeinde Barnstorf. „Hier liegen sie noch einmal über dem Bundesschnitt. Das ist wirklich schlimm. Da müssen wir dringend dran arbeiten.“