Spaß im Wasser und in der Luft

+ Einmal Seifenblasenkünstler sein: Dieser Traum wurde für die Teilnehmer der Badeparty im Beekebad wahr. Foto: heyne

Scheeßel –Mehr als 220 große und kleine Gäste, strahlende Gesichter und zufriedene Helfer – ein voller Erfolg war auch in diesem Jahr die Badeparty der Gemeinde zum Abschluss des Kinderferienprogramms. Das Team der DLRG hatte gemeinsam mit dem Team des Beekebades dafür gesorgt, dass im Wasser und drum herum keine Langeweile aufkam: Neben Hüpfburg, XL-Rutsche und Trimaran sorgten ein Wasser-Laufsteg, Riesenballons und natürlich das Highlight, die begehbaren Riesenbälle, für drei Stunden Tobespaß. Alexa Bruns, mit drei eigenen Kindern und zwei Übernachtungsbesuchern vor Ort, sprach den meisten Badegästen aus der Seele: „Toll, wie liebevoll das hier organisiert wird!“ Dem pflichtete auch Nadine Gottschalk bei: „Wir können froh sein, dass wir hier so tolle Bademeister wie Marcus Hils haben, die solche Sachen außer der Reihe organisieren!“ Ein Novum: die Seifenblasen, die er mit den Kindern in den Himmel zauberte. „Nach einem Jahr Proben ist die Seifenlaugen-Mischung perfekt“, frohlockte er. Zum krönenden Abschluss ließ seine Kollegin Franzi Dreyer alle „Schatztaucher“ zur Unterwasser-Jagd auf die Duschgroschen der Saison antreten – eine Riesengaudi. hey