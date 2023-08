Fabian Stascheit ist neuer Sparkassen-Filialleiter in Barnstorf

+ © Jan Könemann Am neuen Arbeitsplatz fühlt sich Fabian Stascheit schon sichtlich wohl. © Jan Könemann

Fabian Stascheit ist 28 Jahre alt und kommt aus Vechta. Seit dem 1. August leitet er die Sparkassenfiliale in Barnstorf. Die Eingewöhnungszeit ist langsam vorbei. Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen und auf die Gespräche mit den Kunden.

Barnstorf – Er beschreibt sich selbst als fachkundig, kommunikativ und absoluten Teamplayer. Fabian Stascheit ist neuer Leiter der Sparkassenfiliale in Barnstorf – im Alter von gerade einmal 28 Jahren. „Wir sind sehr froh, einen jungen, motivierten und engagierten Mitarbeiter gefunden zu haben. Herr Stascheit passt gut in das Team“, findet Bernd Ufferhardt, der als Sparkassen-Regionaldirektor für Diepholz der direkte Vorgesetzte des neuen Barnstorfer Filialleiters ist.

+ Auf gute Zusammenarbeit: Bernd Ufferhardt, Sparkassen-Regionaldirektor für Diepholz, freut sich, mit Fabian Stascheit einen neuen Filialleiter gefunden zu haben. © Könemann, Jan

Stascheit: „Hier bin ich richtig.“

Seit dem 1. August ist Fabian Stascheit nunmehr bei der Sparkasse. An die typische, rote Krawatte hat sich der 28-Jährige schon gewöhnt. Im Flecken Barnstorf führt er ein Team aus acht festen Mitarbeitern, drei Fachberatern, zwei Auszubildenden und einem Jahrespraktikanten. „Ich bin supertoll aufgenommen worden“, findet Stascheit und ist sich bereits nach etwas mehr als zwei Wochen sicher: „Hier bin ich richtig.“ Er sei mit jedem Tag „mehr angekommen“. Neben der Eingewöhnung standen erst einmal „jede Menge Schulungen“ auf dem Programm des neuen Chefs. „Ich musste die Abläufe und Systeme hier kennenlernen“, erklärt Stascheit.

Er kommt aus und wohnt in Vechta. Nach der Schule hat Fabian Stascheit von 2014 bis 2016 seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei „einem überregionalen Finanzdienstleister“ in Vechta gemacht. Im Anschluss übernahm er dort direkt den Posten als Filialleiter.

Nachfolger von Kim-Christin Haar

Schon vor seiner jetzigen Anstellung habe er die Sparkasse als „einen guten Arbeitgeber wahrgenommen“. Auch wenn Fabian Stascheit laut eigener Aussage nicht unbedingt auf der Suche nach einem beruflichen Tapetenwechsel war, hat sich die Gelegenheit ergeben. „Ich bin im Internet auf die freie Stelle aufmerksam geworden“, erinnert sich der Vechtaer. Er tritt die Nachfolge von Kim-Christin Haar an. „Frau Haar hat sich intern weitergebildet und eine andere Position übernommen“, erklärt Ufferhardt.

Stascheit habe sich gegen „mehrere Bewerber“ am Ende durchgesetzt. Und was hat den Ausschlag für den 28-Jährigen gegeben? „Herr Stascheit ist wirklich sehr breit aufgestellt. Er verfügt über ein breites Wissen über den Finanzdienstleistungsbereich“, nennt der Vorgesetzte einen der Hauptgründe. Das sei nicht alltäglich, ergänzt Ufferhardt. Stascheit habe in den „guten Gesprächen“ auch mit der von ihm selbst genannten Kommunikationsfähigkeit überzeugt.

+ Auch am Schalter steht Stascheit bereit. © Könemann, Jan

Vorfreude auf die neue Aufgabe

Im Hinblick auf seine neue Arbeitsstelle spricht Fabian Stascheit von einer „guten Mischung bei den Mitarbeitern“. Er freut sich auf die neue Aufgabe. „Wir möchten Ansprechpartner sein, präsent sein und einen Anlaufpunkt für unsere Kundinnen und Kunden bieten“, erklärt er Punkte, die ihm in seiner Arbeit bei der Sparkasse in Zukunft wichtig sind. An einem Standort wie Barnstorf seien aber auch andere Aspekte wichtig: „Den Großteil der Kunden kennt man ja auch persönlich. Hinzu kommen zum Beispiel auch Spenden an Vereine. Das macht sehr viel Spaß“, meint der neue Filialleiter. Seine Tür stehe den Kundinnen und Kunden für eine ganzheitliche Beratung, aber auch den eigenen Mitarbeitern für Gespräche jederzeit offen.

Fabian Stascheit, der in seiner Freizeit gerne kocht und mit seiner Freundin verreist, ist Fußballfan und war früher selber mal aktiv. Seine Einstellung aus dem Mannschaftssport versucht er, auch in seine Arbeitswelt zu übertragen. Stascheit: „Ich möchte, dass wir hier ein echtes Team sind.“