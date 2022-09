Spätsommerfestival im Buez: Wiederholung nicht ausgeschlossen

Die Moorbahn war ein Teil des Festival-Programms. Sie kam besonders bei den jüngsten Gästen gut an. © Berstermann, Melanie

Mit dem ersten Buez-Spätsommerfestival sind die Organisatoren zufrieden. Eine richtige Manöverkritik folgt aber erst noch. Danach wird entschieden, ob das Event einmalig bleibt oder im kommenden Jahr wiederholt wird.

Barnstorf – „Eine Fortsetzung ist durchaus denkbar“, sagte Mitorganisator Jürgen Lübbers. Zum ersten und wahrscheinlich nicht letzten Mal organisierte das Barnstorfer Umwelt- und Erlebniszentrum (Buez) ein Spätsommerfestival. „Wir sind sehr zufrieden, dass die Veranstaltung so gut angenommen wurde“ sagte Jasmin Rusch, eine der Organisatorinnen, die sich gemeinsam mit Judith Fröhling, Dr. Oliver Nixdorf, Lea Klose und Jürgen Lübbers um die Vorbereitungen und den reibungslosen Ablauf der vielfältigen Programmpunkte kümmerte.

Mehrere Hundert Besucher seien insgesamt an beiden Tagen zum Buez-Gelände gekommen, meinte Lübbers. Wobei der Sonntag eine bessere Resonanz erfuhr. „Am Samstag war etwas weniger los, aber es war für uns noch über der Schmerzgrenze“, erklärte er. „Trotzdem hätten wir uns noch ein paar mehr Gäste an diesem Tag gewünscht.“ Allerdings habe der Sonntag wieder vieles wett gemacht.

„Es war ja ein Test“, sagte Lübbers über das erste Festival dieser Art. „Jetzt stellen wir uns sachlich der Manöverkritik.“ Dazu gehöre auch die finanzielle Auswertung der Veranstaltung. „Dadurch werden wir sehen, wie wir es im nächsten Jahr angehen“, berichtete Lübbers.

Den Besuchern und Austellern habe es gleichermaßen gefallen. „Viele haben gesagt, dass wir das Spätsommerfestival wieder veranstalten sollen und dass sie dann auch wieder dabei sind.“

Das Buez-Spätsommerfestival war besonders am zweiten Tag gut besucht. © Melanie Berstermann

Das diesjährige Angebot reichte von Kunsthandwerk, über kulinarische Köstlichkeiten, bis hin zu Live-Musik und Naturführungen auf dem Buez-Gelände. Bereits am Samstagnachmittag erkundete Jung und Alt das facettenreiche Angebot. Neben handgefertigten Ton- und Töpferarbeiten, Näh- und Stricksachen sowie Holz- und Glasgestaltung erhielten die Gäste auch einen Einblick in die Faszination der hiesigen Naturvielfalt. Ein besonderes Highlight war die Moorbahn, aber auch auf dem Fußweg kamen Interessierte voll auf ihre Kosten.

Der ehrenamtliche Buez-Leiter Oliver Nixdorf begleitete Führungen, in denen ausreichend Zeit für Austausch und Fragen war. Für die kleinsten unter den Gästen organisierte der Kindergarten Kleine Füchse ein Bastel- und Mitmachprogramm, in der zum Beispiel Schlüsselanhänger und Armbänder gestaltet werden konnten.

Der Pendelverkehr zum Gelände lief´über die Jan Spieker Bahn, die verschiedene Stationen in ganz Barnstorf in einem Rhythmus von 60 Minuten anfuhr, womit auch die An- und Abreise, besonders für die jungen Gäste, zu einem Erlebnis wurde. „Das Angebot hat sich bewährt“, sagte Jürgen Lübbers. Viele seien so zum Buez gekommen. Allerdings räumte er ein, dass es gerade am Sonntag auf dem Parkplatz durchaus eng wurde, wenn die Bahn ankam. „Das ist ein Problem, dessen wir uns bewusst sind“, erklärte Lübbers. Die Organisatoren wollen sich um Lösungen bemühen.

Beim Buez konnten die Kinder direkt von der Bahn umsatteln und auf einem von insgesamt drei Eseln über die Ausstellung reiten. Am Samstagabend wurde der erste Tag durch die Band „Monday‘s Eleven“ mit Live-Musik abgerundet, in lockerer Atmosphäre und mit gemütlicher Beleuchtung. Das Blasorchester Drebber begleitete den Sonntagnachmittag.

Für alle, die bei der nächsten Buez-Veranstaltung, den Gartentagen am 15. und 16. April 2023, mitwirken möchten, ist bereits jetzt eine Anmeldung möglich. Anmeldung unter: E-Mail: mail@buez.biz oder Tel. 05442 / 99177. Melanie Berstermann