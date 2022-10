Sorge um Buskinder in Eydelstedt: Eltern weisen auf Gefahren für Grundschüler an der Haltestelle Gothel hin

Von: Jannick Ripking

Großer Unterschied zwischen den Haltestellen: Links ist ein gepflasterter Bereich, mit Wartehäuschen, Sitzgelegenheit und viel Platz. Rechts steht nur ein Schild, das auf eine Haltestelle hinweist. Keinen Meter davon entfernt beginnt schon eine Waldfläche. © Jannick Ripking

Für Kinder, die nach der Grundschule mit Bus nach Hause fahren und an der Haltestelle Gothel in Eydelstedt aussteigen müssen, könnte es gefährlich werden. Das meinen zumindest einige Eltern.

Eydelstedt – Wenn die Kinder von der Schule kommen, schlägt der Puls einiger Eltern immer etwas höher. Der Grund sind gefährliche Situationen an der Bushaltestelle Gothel in Eydelstedt. Markus Conrad ist einer dieser Eltern. Er sagt: „Wir haben keine Möglichkeit, unsere Kinder direkt an der Bushaltestelle abzuholen, weil dort einfach kein Platz ist.“ Stattdessen müssen sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite warten und zusehen, wie die Grundschüler die Straße allein überqueren.

Bushaltestelle Gothel: Hinweg kein Problem, Rückweg allerdings schon

Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Bis zu fünf Kinder fahren von dieser Haltestelle aus mit dem Bus zur Grundschule Eydelstedt und wieder zurück. „Mit drei von den fünf Elternpaaren habe ich gesprochen. Sie sehen es auch so.“ Der Hinweg sei kein Problem, der Rückweg allerdings schon. „Die Kinder werden an der guten Seite eingesammelt und an der schlechten wieder rausgelassen“, berichtet Conrad. Während die „gute Seite“ mit einem gepflasterten Bereich, einem Wartehäuschen und reichlich Platz ausgestattet ist, steigen die Grundschulkinder an der „schlechten Seite“ aus und stehen direkt am Straßenrand – mit einer Waldfläche im Rücken.

Und darin sieht Markus Conrad die Gefahr für Kinder. „Sie sehen die Eltern und laufen dann oft einfach los“, meint der Vater aus Eydelstedt. So seien Kinder in diesem Alter nun einmal. Da helfe manchmal auch kein „Stopp!“-Ausruf der Eltern. Wenn dann ein Auto kommt, seien die Heimkehrer im schlimmsten Fall schon mitten auf der Straße. „Und in dem Bereich ist Tempo 100“, sagt Conrad. Die Neu-Eydelstedter Straße, an der die Bushaltestelle Gothel steht, sei zwar keine Hauptverkehrsader, jedoch nicht gänzlich unbefahren. Gefährliche Situationen seien also nur eine Frage der Zeit. „Die klassische Frage ,Muss denn erst etwas passieren?‘ will ich mir eigentlich nicht stellen müssen“, meint er.

Welche Verkehrsregeln gelten an Bushaltestellen? Bei Bussen an Haltestellen gibt es klare Verkehrsregelungen. Grundsätzlich gilt: Sobald ein Bus an einer Haltestelle das Warnblinklicht einschaltet, darf er überholt werden, so der ADAC. Allerdings nur im Schritttempo und nur wenn er steht. Fährt der Bus an oder ist er noch im Haltevorgang, gilt Überholverbot. An die Schrittgeschwindigkeit muss sich übrigens auch der vorbeifahrende Gegenverkehr halten. Wer sich nicht an das Tempolimit hält, muss mit einem Verwarnungsgeld von 15 Euro rechnen. Diese Sonderregeln greifen nur bei Schul- und Linienbussen.

Auto- oder Lkw-Fahrer halten laut Conrad zwar hinter dem Bus, wenn dieser die Schulkinder rauslässt, „aber sobald der Bus losfährt, fahren auch die anderen Fahrzeuge weiter, wenn man sich als Elternteil nicht direkt auf die Straße stellt“, erzählt er. „Ich habe es erst einmal erlebt, dass ein Autofahrer wirklich gewartet und die Kinder über die Straße gehen lassen hat.“

Außerdem: Auch wenn auf dieser Strecke Tempo 100 gilt, „dann muss ich doch vom Gas gehen, wenn ich an der Haltestelle Kinder sehe“, meint Conrad. Das scheinen nach seiner Erfahrung viele aber anders zu sehen. „Das ist etwas, was ich nie verstehen werde“, sagt er. „Man muss immer damit rechnen, dass ein sechsjähriges Kind einen Fehler macht.“

Eltern hoffen auf Verbesserung der Haltestellensituation

Er und einige anderen Eltern hoffen darauf, dass sich an der Situation etwas ändert. Gespräche mit der Gemeinde habe er bereits geführt. „Da hat man mir gesagt, dass Bushaltestellen immer schwierig sind und es manchmal Jahre dauert, bis sich etwas tut.“ Markus Conrad hat Verständnis dafür: „Ich möchte niemandem etwas vorwerfen und will auch gar keine schlechte Stimmung verbreiten.“ Aber öffentlich auf das Problem hinweisen will er schon.

Zur Verbesserung der Lage hat Markus Conrad schon ein paar Ideen: „Eine drastische Geschwindigkeitsreduzierung in diesem Bereich wäre eine sinnige Sache.“ Eine Querungshilfe könne er sich auch vorstellen, „aber ich weiß nicht, ob Zebrastreifen in Verbindung mit einer Bushaltestelle möglich sind“. Was er ausschließt, sind Poller. Die machen auf dieser Straße keinen Sinn, weil dort auch Lkw langfahren“, sagt er. Sichtbare Hinweisschilder allerdings hält er für eine schnell umsetzbare und gute Lösung.