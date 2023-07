Ferienangebote für Kinder und Jugendliche in Barnstorf werden gut angenommen

Von: Jan Könemann

Bei den Kids beliebt: Der Graffiti-Workshop beim Sommerferienspaß hat mittlerweile Tradition und gehört laut Jugendpfleger Ole Sterzik fest zum Programm dazu. © Könemann

Das „Lokale Bündnis für Familie“ und das Jugendzentrum Barnstorf bieten beide eigene Sommerferienprogramme mit vielfältigen Aktivitäten an. Mit den Teilnehmerzahlen sind beide bisher zufrieden.

Barnstorf – Die Sommerferien in Niedersachsen laufen seit knapp drei Wochen. Bis zum 16. August haben die Schulkinder noch frei. Langeweile kommt in Barnstorf aber nicht auf. Sowohl das Barnstorfer Jugendzentrum „JZ“ als auch das „Lokale Bündnis für Familie“ bieten Sommerferien-Programme mit vielfältigen Aktivitäten für Kinder unterschiedlicher Altersklassen an – jeweils in Kooperation mit der Samtgemeinde Barnstorf und anderen Partnern (wir berichteten). Das Zwischenfazit zur Mitte der Ferien fällt jeweils positiv aus.

Christine Trenkamp vom „Lokalen Bündnis für Familie“ ist mit den Anmeldezahlen in diesem Jahr zufrieden. Viele Veranstaltungen seien komplett ausgebucht gewesen. „Auch die kommenden Aktionen sind gut besucht. Es gibt nur noch vereinzelnd freie Plätze“, blickt sie auf die zweite Hälfte der Sommerferien voraus. Anmeldungen sind nur noch für den Spielenachmittag am Mittwoch, 16. August, möglich. Insgesamt werde die Betreuung gut genutzt, zieht Trenkamp ein erstes positives Zwischenfazit. Die Zahlen würden sich langsam wieder dem Niveau von vor der Corona-Pandemie annähern.

Hoch die Hände: Gemeinsamer Ausflug in den Tier- und Freizeitpark Thüle. © Lokales Bündnis für Familie

Bei den Kindern kommen die verschiedenen Angebote gut an. „Das Feedback war bisher überwiegend positiv. Besonders vom Besuch beim Heimatverein waren die Kinder begeistert“, berichtet Trenkamp. Natürlich gebe es bei einzelnen Veranstaltungen immer auch Kinder, die unzufrieden sind oder zwischenzeitlich keine Lust mehr haben. „Das ist ja aber völlig normal“, findet die Organisatorin. Einmal habe es jedoch auch negatives Feedback gegeben. „Nach einem Spieletag mit verschiedenen Wettbewerben hat sich ein Kind beschwert, dass der Sieger keinen Gewinn erhalten hat“, erzählt sie und muss dabei lachen.

Mit Schwung nach unten ging es beim Rutschen. © Privat

Inklusion von Kindern mit Handicap

Mit einem Aspekt ist Christine Trenkamp ganz besonderes zufrieden: „Wir freuen uns, dass wir den inklusiven Gedanken gut umsetzen können.“ Die Inklusion von Kindern mit Handicap würde gut gelingen, erzählt sie. „Da wird niemand ausgegrenzt. Die Kinder machen das toll“, beschreibt Trenkamp das Miteinander. Durch die finanzielle Unterstützung der Samtgemeinde Barnstorf sei es möglich, dass immer genügend Betreuer vor Ort sind. „An solchen Tagen brauchen wir dann meistens zusätzliche Betreuer“, nennt sie die Besonderheit in diesen Fällen.

Auch die Organisatoren des Sommerferienspaßes ziehen zur Mitte der Ferien eine positive Zwischenbilanz. „Wir sind so weit sehr zufrieden“, teilt Jörg Brand als einer der Mitorganisatoren mit. Sie haben mit Musik, Sport, Handwerk und Tagesausflügen bei ihren Angeboten bewusst auf den Aspekt Vielfältigkeit gesetzt. Dies komme bei den Kindern und Jugendlichen auch gut an, meint Jugendpfleger Ole Sterzik.

Trend zu Tagesausflügen erkennbar

„Die Familienausflüge sind komplett ausgebucht“, erzählt Diakon und „JZ“-Leiter Jörg Brand. Dort stünden teilweise Interessierte auch noch auf der Warteliste. „Damit sind wir natürlich sehr zufrieden“, sagt Brand.

Schleppend läuft es dagegen bei den Angeboten vor Ort, meint der Leiter des Jugendzentrums: „Wir mussten leider auch schon drei Aktionen absagen, weil wir zu wenige Anmeldungen hatten.“ Laut Brand sei der Trend zu erkennen, dass die Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien eher weiter wegwollen. „Das ist dieses Jahr nun einmal so, das ist völlig okay. Damit können wir umgehen“, meint Brand. Im nächsten Jahr könne das aber auch schon wieder ganz anders aussehen.

Noch freie Plätze bei unterschiedlichen Angeboten

Freie Plätze gibt es in den kommenden Wochen zum Beispiel noch beim Bouldern, Skaten, der Fledermaus-Tour, dem zweiten Termin „Basteln mit Holz“ und dem Karaokeabend. Für diese Angebote können sich Interessierte noch anmelden.

Info und Kontakt Ferienbetreuung des „Lokalen Bündnis für Familie“: Koordinierungsstelle im Mehrgenerationenhaus

Dr. Rudolf Dunger Straße 1

Tel.: 05442 / 804041-13

E-Mail: anmeldung@igel-barnstorf.de

Homepage: www.igel-barnstorf.de

Sommerferienspaß des Jugendzentrums „JZ“: Jugendzentrum Barnstorf

Kirchstraße 13

Tel.: 05442 / 8332

E-Mail: barnstorf-jz@t-online.de

Homepage: www.jugendzentrum-barnstorf.de.rs