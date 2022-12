Ausschussempfehlung: Smartboards für alle Grundschulen in der Samtgemeinde Barnstorf

Von: Jannick Ripking

Der Schulausschuss der Samtgemeinde Barnstorf empfiehlt die Anschaffung von Smartboards für alle drei Grundschulen der Kommune. Ein Teil müsste durch eigene Haushaltsmittel finanziert werden.

Barnstorf – Smartboards für alle Grundschulen in der Samtgemeinde Barnstorf. Dafür hat sich der Schulausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch ausgesprochen. Die digitale Aufrüstung soll im Zuge des Digitalpaktes Schule geschehen. Dafür gibt es Fördergelder vom Bund. Ganz ohne eigene Haushaltsmittel kann die Kommune die Anschaffung allerdings nicht stemmen. Deswegen sollen 42 000 Euro zusätzlich in den Samtgemeindehaushalt 2023 für die Smartboards eingeplant werden.

Mehr als 190 000 Euro stehen der Samtgemeinde für ihre drei Grundschulen in Barnstorf, Eydelstedt und Drebber im Rahmen des Digitalpaktes zur Verfügung (siehe Infobox). Ausgegeben hat sie allerdings schon mehr als 100 000 Euro. Darunter fallen unter anderem Planungskosten, Elektroarbeiten und der Ausbau des WLAN-Netzes in Drebber und Eydelstedt. An der Barnstorfer Grundschule ist in dieser Hinsicht noch nichts passiert, weil zunächst geklärt werden muss, ob das aktuelle Gebäude umgebaut, saniert oder durch einen Neubau ersetzt wird. Falls die IT-Infrastruktur des bestehenden Gebäudes mit Geldern aus dem Digitalpakt verbessert würde, müsste es als Schulgebäude bis zum Ende der Abschreibungsfrist – die liegt laut Verwaltung bei rund 15 Jahren – genutzt werden. Ansonsten müssten die Fördermittel zurückgezahlt werden. Sollte sich die Kommune jedoch für einen Neubau entscheiden, wäre das Geld quasi umsonst ausgegeben.

Zurück zu den Smartboards: Nach Abzug der bereits getätigten Ausgaben bleiben noch ungefähr 84 000 Euro aus dem Fördertopf übrig. Davon sollen alle drei Grundschulen mit Smartboards ausgestattet werden. Das Problem: Barnstorf benötigt neun Geräte, Drebber acht und Eydelstedt vier. Der Preis für ein Gerät liegt bei geschätzten 6 000 Euro. Für 21 Geräte macht das stattliche 126 000 Euro. Somit liegen die Kosten deutlich höher als der Restbetrag aus dem Digitalpakt – genau 42 000 Euro höher. Diese Differenz muss die Samtgemeinde demnach aus Mitteln des Haushalts 2023 auffangen, sofern sie die Schulen denn mit den Smartboards ausstatten will.

Wie viel Geld steht durch den Digitalpakt zur Verfügung? Durch den Digitalpakt Schule stehen der Samtgemeinde Barnstorf seit 2019 bis 2024 Fördergelder in Höhe von insgesamt 190 227 Euro zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und -Ausstattung zur Verfügung. Dabei ist für alle drei Grundschulen ein Sockelbetrag von 30 000 Euro vorgesehen. Dieses Geld darf ausschließlich für die jeweilige Grundschule verwendet werden.

Die restlichen Beträge errechnen sich aus den Schülerzahlen durch eine Pro-Kopf-Pauschale. Für die Grundschule Barnstorf ergibt sich dadurch ein Kopfbetrag in Höhe von 90 582 Euro, für die Grundschule Drebber in Höhe von 55 168 Euro und für die Grundschule Eydelstedt in Höhe von 44 477 Euro. Anders als die Sockelbeträge können die Kopfbeträge je nach Bedarf umverteilt werden.

Durch diverse Maßnahmen wie die Verkabelung des WLAN-Netzes, deren Umsetzung die Samtgemeinde Barnstorf bereits im Rahmen des Digitalpaktes veranlasst hatte, steht der Kommune noch ein Restbetrag in Höhe von rund 84 000 Euro zur Verfügung.



Die Mitglieder des Schulausschusses waren sich einig. Sie empfahlen dem Samtgemeinderat einstimmig, die Finanzierung der digitalen Tafeln in einer seiner nächsten Sitzungen zu beschließen. Patricia Staebener-Aumann von der SPD sagte: „Das wäre schon ein großer Wurf.“ Deswegen befürwortet sie die Ausstattung der Grundschulen mit den Smartboards grundsätzlich. Allerdings – und da waren sich alle Ausschussmitglieder einig – seien Smartboards anfällig für Ausfälle und demnach wartungsintensiv. Die dadurch entstehenden Kosten müssten unbedingt im Blick behalten werden.

Zusätzlich müsse gesichert sein, dass die Smartboards im Falle eines Defekts umgehend repariert werden, meinte Friederike Schierholz von der FDP, die beruflich selbst mit Smartboards arbeitet. „Wir haben bei uns sehr viele Geräte an der Schule. Die haben wir seit fünf Jahren und jetzt fällt eines nach dem anderen aus.“ Wenn die Smartboards also da sind, aber nicht einsatzfähig, sei „der Frust am Ende größer als der Nutzen der Geräte“, ergänzte der Ausschussvorsitzende Mazen Hamade.

Deswegen soll in die Ausschreibung für die Beschaffung der Smartboards ein Wartungsvertrag über fünf Jahre mit der Firma, die den Zuschlag erhält, eingearbeitet werden. Ob die Schulen jeweils die gleichen Geräte bekommen, steht nicht fest.