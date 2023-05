Skulpturen aus Barnstorf für Dinklager Kreisel

Von: Simone Brauns-Bömermann

Zum traditionellen Tag des offenen Ateliers hatte der Barnstorfer Künstler Uwe Oswald am Wochenende eingeladen. Unter anderem waren Skulpturen für einen Kreisel in Dinklage zu sehen. © Brauns-Bömermann

Der Barnstorfer Künstler Uwe Oswald hatte zum traditionellen Tag des offenen Ateliers eingeladen. Unter anderem waren Skulpturen für einen Kreisel in Dinklage zu sehen.

Barnstorf – In der Wüste nennt man diese Orte Oase. An der Stifterstraße 9 in Barnstorf ist so ein Ort voller Kunst zu finden. Und dazu braucht der Künstler Uwe Oswald gar nicht so viel Platz: Haus Nummer 9, das vorletzte links der Sackgasse, vor den Walsener Teichen gibt Raum in jeder Ecke des Hauses und im Garten für Skulpturen jeder Größe. Oswald hat hier sein Atelier, seine Wohnung und seinen Garten, in dem viele stumme und beruhigende Menschen mit ihm und seiner Partnerin leben.

Am Wochenende hatte der über die Grenzen bekannte Künstler für „große Kunst“ im öffentlichen Raum zu seinem traditionellen Tag des offenen Ateliers mit Skulpturengarten eingeladen.

Gleich vor dem Giebel des Siedlungshauses begrüßte das jüngste Werk die Gäste. Fünf Skulpturen, überlebensgroße Menschen aus Holz, davon ist das Kind noch ein Eichenstamm, laden die Besucher ein. „Die Gruppe wird in Dinklage auf dem Kreisel an der Holdorfer Straße um einen Brunnen herum stehen“, erläutert der Künstler und Kulturpreisträger von 2020 des Landkreises Diepholz.

Wer Oswald kennt, weiß, dass seine Kunst im öffentlichen Raum immer die richtige Dimension hat, um auch aus der Ferne oder im Vorbeifahren gesehen zu werden. In Barnstorf fährt jeder an der Skulptur „Drinnen und Draußen“ in der 90-Grad-Kurve der Osnabrücker Straße vorbei, in Goldenstedt finden sich am Bahnhof in Lutten, an der Hauptstraße, am Neuen Markt und vor dem Rathaus seine Werke.

Und alles entsteht vor oder am Haus in Barnstorf. Zu den „Großen“ gesellen sich viele kleine Skulpturen aus Holz, Sandstein, Alabaster, leben im innigen Miteinander in seinem Garten, lauschen dem kontemplativen Plätschern in den kleinen naturbelassenen Teich.

Beim Rundgang stellt sich ein „Zen-Gefühl“ ein und das Beobachten der „kleinen Menschen aus Naturstein, die es sich auf dem begrünten Hügel und japanischer Gartenkunst gemütlich machen, beruhigt.

„Ich habe meine Dachziegel in den Garten auf einen Haufen geworfen, mit Erde bedeckt, Stufen gebaut und das Gras wachsen lassen“, erklärt Oswald die neu entstandene Ecke mit kollektivem Leben. Moos, kleine Findlinge und Kiesel bieten den Miniskulpturen den idealen Lebensraum.

Für Besucherin Sonja Gerdes signierte der Künstler am Samstag den Kunstkatalog „Kunst im öffentlichen Raum“, den Oswald während Corona anlässlich der Kulturpreis-Verleihung erhielt. Aber nicht nur mit Unterschriftkürzel, sondern mit der ihm eigenen Sprache: Einer schnellen Zeichnung eines Rabenvogels.

Im Atelier steht die aktuelle Arbeit „Flügel“. Eine Art großer Erkundungs-Setzkasten lädt die Betrachter ein, näher zu kommen, auf die Zehenspitzen zu gehen, um jeden Winkel des dreidimensionalen Kunstwerkes zu ergründen. Links hinter Fliegengitter-Gase hat Oswald Papier geknüllt, es mit einem Faden vernäht. „Ich will damit Linien greifbar machen“. Oswald faszinieren Linien, das zeigen seine expressiven Bleizeichnungen. Sein ehemaliger Professor Rolf Thiele, bei dem er in Bremen Malerei studierte, formulierte die Linie so: „In der Natur gibt es keine Linien“. Einzig die Zeichnung verfüge über Möglichkeiten des Sichtbarmachens. Das war Oswald zu wenig, er erfindet die Linie neu.

Dass Uwe Oswald zur Bildhauerei kam, weil er um die Möglichkeiten der Linie in der Zeichnung mehr als Kenntnis hat, ist sinnhaft. Er hat die Umrisslinie und die Binnenzeichnung im Kopf, wenn er die Motorsäge ansetzt. Er transportiert die Zeichnung in die Welt der Dreidimensionalität und gibt seinen Skulpturen-Menschen einen Platz zum Leben, entweder bei sich im Garten oder im öffentlichen Raum.

„Von Kunst zu leben, ist nicht leicht“, sagt der Barnstorfer Künstler, der in Vechta dozierte, „im Moment kann ich nicht klagen.“ Er hatte aber auch eine Zeit, da arbeitete er in der Pflege, dort natürlich mit Menschen.