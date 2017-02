Sitzung ohne die WWH

Hemsbünde - Eigentlich sollte der Hemsbünder Finanzausschuss unter dem Vorsitz von Carolin Muschter (WWH) morgen den Haushalt des kommenden Jahres beschließen. Aber weder Muschter noch ihr Vertreter Martin Hintelmann (ebenfalls WWH) wollen an der Sitzung teilnehmen. Der Grund: Die WWH findet im Haushalt kein Geld für ein Gutachten, das die Bodenwerte rund um die fünf Bohrlöcher der Erdgasförderung analysiert. „Die WWH hatte bereits im vergangenen Jahr den Antrag auf die Beprobung gestellt. Diesen Antrag hatte der Rat genehmigt, einen Nachtragshaushalt aber abgelehnt“, heißt es in einer WWH-Mitteilung. Stattdessen sei im September beantragt worden, dass der Bürgermeister Manfred Struck (SPD) eine Ausschreibung vornehmen solle. „Bis heute hat er offensichtlich nur ein weiteres Angebot eingeholt und damit den Auftrag nur mangelhaft erfüllt. Das verwundert nicht, denn es gibt deutschlandweit nur drei Büros, die ein solches gerichtsfestes Gutachten erstellen“, heißt es weiter. Struck hätte auf jeden Fall den erforderlichen Betrag vorsorglich in den Haushalt 2017 einsetzen müssen, um den Ratsauftrag der beiden Sitzungen im vergangenen Jahr auszuführen. Seit März 2016 versuche die WWH, etwaige Verunreinigungen in der Gemeinde offenzulegen.

„Hätte die SPD das Ganze nicht ausgebremst, so wüssten wir heute, was sich wo an den Bohrstellen im Boden befindet. Wie wir im Fall Bellen sehen, ging man dort fälschlich davon aus, dass die Verunreinigung am Zaun haltmache“, schreibt Carolin Muschter. Auf dem „Exxon-MobiI“-Gelände in Bellen war über Jahre hinweg Diesel und Lagerstättenwasser in den Boden gesickert. „Zum Schutz der Bürger hätte das vom alten Rat genehmigte Gutachten über unsere Bohrstellen-Umgebung schon lange vorliegen müssen. Die WWH sieht dieses Verhindern als politische Bremse durch den Bürgermeister“, endet die Mitteilung. - jw