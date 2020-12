Corona-Situation bei Blumen Heinrich in Barnstorf / Kritik an unterschiedlichen Regelungen

Pflanzen gehen im Lockdown ein

+ © Haab Sind auch zur Corona-Zeit ein gutes Team bei Blumen Heinrich: Floristinnen Kathrin Heinrich (links) und Miriam Schmidt. © Haab

Barnstorf – Während Blumenläden in Nordrhein-Westfalen auch während des aktuellen Lockdowns ihre Türen unter Auflagen geöffnet lassen dürfen, müssen sie in Niedersachsen schließen. So auch Blumen Heinrich in Barnstorf. Doch die Mitarbeiter bieten Alternativen in der Versorgung an.