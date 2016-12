„Das sind Kräfte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten“

Niedersächsischer Städtetag ehrt acht langjährige Kommunalpolitiker

+ Theo Amelung (l.) und Hans Amelung wurden für 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet. - Fotos: Reckmann

Barnstorf - Sie haben Lokalpolitik diskutiert, gestaltet, gelenkt – und das zum Teil viele Jahrzehnte lang. Acht Lokalpolitiker aus der Samtgemeinde Barnstorf wurden daher gestern vom Niedersächsischen Städtetag geehrt. Bei einer kleinen Feierstunde im Barnstorfer Rathaus nahmen die Ausgezeichneten ihre Urkunden und zahlreiche Glückwünsche entgegen.

Eingeladen waren neben der Geehrten die bisherigen Mitglieder des Samtgemeindeausschusses sowie die bisherigen Mitglieder der Verwaltungsausschüsse der Mitgliedsgemeinden.

Vom Städtetag war Beigeordneter Stefan Wittkop nach Barnstorf gekommen. „Kommunale Selbstverwaltung ist gut“, sagte er, „aber wir brauchen dazu auch kommunale Selbstverwalter“. Menschen wie die, die es zu ehren galt. Die Aufgabe bringe viele Herausforderungen mit sich, räumte Wittkop ein, „wer weiß das besser als Sie?“ Zeitaufwand, Konflikt- und Diskussionsstoff bis in die Familien hinein, Angriffe. „Aber wer das macht, bringt unsere Gesellschaft vor Ort weiter“, so Wittkop.

„Die Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen in den Vereinen und Verbänden in der Politik oder in den Kirchen – das sind die Kräfte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Sie können voller Stolz auf ihr besonderes kommunalpolitische Engagement zurückblicken, sie sind Vorbild für uns alle.“

Die Urkunden, die die langjährigen Mandatsträger erhielten, danken „für den langjährigen unermüdlichen und selbstlosen Einsatz für die kommunale Selbstverwaltung“ und sind von Präsident Frank Klingebiel und Hauptgeschäftsführer Heiger Scholz unterzeichnet.

Theo Amelung und Hans Amelung erhielten zusätzlich ein weiteres Geschenk aus den Händen des Städtetags vertreter, da sie 40 beziehungsweise 42 Jahre bereits in der Kommunalpolitik tätig sind: eine Vase.

Teilweise seien die Geehrten seit Beginn der Samtgemeinde dabeigewesen, erinnerte Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers.

Ehrenamtlichkeit wurde durch ehrenamtliches Tun belohnt, die Torten waren von den Verwaltungs--Mitarbeiterinnen Ingrid Voß, Angela Klein und Frauke Brüning „gezaubert“ worden - natürlich ehrenamtlich.

Zum Ausklang der Nachmittags hatte Jürgen Lübbers einige Fundsachen aus den Archiven mitgebracht. Zeitungsausschnitte und Aufnahmen, die die Akteure zu Zeiten der Gemeindereform zeigen, Räte aus vergangenen Jahren und Vorschläge für Gebietsreformen.

Das alles rief lebhafte Erinnerungen der Gäste hervor. Gemeinsam wurden die Gesichter „identifiziert“ und der eine oder andere musste feststellen: „Das bin ja ich.“ - sr