Umfrage: Feiern die Barnstorfer Silvester mit oder ohne Feuerwerk und Böller?

Von: Jannick Ripking

Silvesterraketen gibt es in diesem Jahr wieder zu kaufen. Viele Barnstorfer finden das in Ordnung, solange man es mit dem Kauf nicht übertreibt. Symbo © Christophe Gateau / dpa

Der Verkauf ist wieder erlaubt: Im Einzelhandel ist Feuerwerk wieder zu haben. Wie stehen die Barnstorfer dazu? Feiern sie Silvester mit oder ohne Feuerwerk und Böller?

Barnstorf – heute ging es los: Nach dem bundesweiten Verkaufsverbot im vergangenen Jahr ist Silvesterfeuerwerk wieder im Handel erhältlich. Was sagen die Menschen aus der Samtgemeinde Barnstorf dazu? Feiern sie mit oder ohne Böller und Raketen ins neue Jahr? Die Mediengruppe Kreiszeitung hat sich in Barnstorf auf der Straße umgehört.

Die Antworten der Personen, die sich Feuerwerk gekauft haben oder kaufen werden, lassen sich größtenteils so zusammenfassen: „Ja, wir feiern Silvester schon irgendwie mit Raketen und Böllern, aber ...“ Bernd Hofmann aus Dreeke findet es grundsätzlich in Ordnung, dass es wieder Feuerwerk im Handel zu kaufen gibt, „wenn man es nicht übertreibt“. Denn dann könne „man in den nächsten Jahren auch so weitermachen“. Er hat wenige kleine Raketen gekauft. „Das ist ja schon ein großes Thema. Das kommt ja die ganze Zeit auch im Radio“, sagt er. „Es gibt Gründe für Feuerwerk, aber auch dagegen. Ich selbst bin da bei 50:50.“

Günther Lorenz aus Barnstorf ordnet die Erlaubnis für den Verkauf von Feuerwerk pragmatisch ein: „Wer böllern möchte, soll es machen.“ Er selbst habe zu Silvester allerdings noch nie Feuerwerk gekauft. „Dafür ist mir mein Geld einfach zu schade. Manche geben ja ein paar Hundert Euro dafür aus. Das kann ich nicht verstehen“, sagt er. Dennoch sei Feuerwerk am Himmel doch schon schön anzusehen.

Das findet auch eine 48-Jährige aus Cornau, die anonym bleiben möchte. Obwohl sie und ihre Familie kein Feuerwerk kaufen, „können wir ja einfach in den Garten gehen und alles sehen“. Mittlerweile ist sie der Meinung, dass Feuerwerk zu Silvester „nicht sein muss. Als Jugendliche war das aber bei mir anders“, sagt sie lachend. Deswegen hat sie Verständnis dafür, dass gerade Jüngere böllern wollen. „Am Ende muss es jeder für sich selbst entscheiden“, meint sie.

Der 17-jährige Paul-Christian Kühn freut sich, dass das Verkaufsverbot für Böller und Raketen in diesem Jahr nicht mehr gilt: „Ich finde es gut so, weil man sich dann austoben kann.“ Doch auch er meint, dass man es nicht übertreiben und vorsichtig dabei sein soll. „Man kann sich ja auch schnell daran verletzen“, sagt er. Diese Erfahrung habe er selbst auch schon machen müssen – natürlich mit Jugendfeuerwerk. „Ich habe mich an der Hand verletzt“, erzählt er.

Eine 75-jährige Barnstorferin, die ebenfalls nicht mit Namen in der Zeitung stehen möchte, fühlt sich „hin- und hergerissen“. Im Prinzip müsse es jeder mit seinem Gewissen selbst ausmachen, ob er zu Silvester Feuerwerk kauft. Ihr Zwiespalt rührt daher, dass sie auf der einen Seite kein Feuerwerk kauft. „Ich böllere gar nicht und habe auch noch nie geböllert“, erzählt sie. Auf der anderen Seite sei das Farbenspiel am Himmel trotzdem schön anzusehen: „Um Mitternacht stelle ich mich auch nach draußen und schaue in den Himmel.“

Verena Nürnberg hat den Eindruck, dass das Interesse an Feuerwerk in diesem Jahr relativ groß ist. „Mein Mann und ich versuchen gerade, etwas zu bekommen“, sagt sie, „aber in der Region ist es oft schon ausverkauft“. Übertreiben wolle sie es mit ihrer Familie mit dem Feuerwerk aber nicht: „Wir wollen nicht allzu viel einkaufen. Eine Batterie soll es werden – wenn wir noch etwas finden“, sagt sie, als quasi in dem Moment ihr Mann auftaucht. In der einen Hand: eine kleine Feuerwerksbatterie. In der anderen Hand: ein kleines Bündel Raketen.