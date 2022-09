Silberne Bienen für zwei Barnstorfer Landfrauen

Viele Jahre haben sich Renate Windeler (Mitte) und Marlitta Bode (re.) für die Landfrauen Barnstorf engagiert. Dafür zeichnete Marita Eschenhorst (li.) sie mit „Silbernen Bienen“ aus. © Landfrauen

Marlitta Bode und Renate Windeler erhalten die hohen Auszeichnungen des Landfrauenverbandes Niedersachsen. Im Ortsverein Barnstorf ändert sich die Besetzung des Vorstandes.

Barnstorf – Bienen sind schwarz-gelb? Meistens ja, aber nicht immer. Bienen sind auch silberfarben. Jedenfalls die, die der Landfrauenverband Niedersachsen für besonderes Engagement und besondere Verdienste an seine mitwirkenden Damen vergibt. Auf der Jahreshauptversammlung des Landfrauenvereins Barnstorf wurden gleich zwei solcher „Silbernen Bienen“ verliehen. Marlitta Bode, viele Jahre die Schriftführerin, und Renate Windeler, viele Jahre die stellvertretende Vorsitzende, erhielten die Auszeichnungen aus den Händen von Marita Eschenhorst, ihres Zeichens Vizepräsidentin Süd des Niedersächsischen Landfrauenverbands Hannover.

Sowohl Marlitta Bode als auch Renate Windeler stellten sich nicht erneut zur Wahl und wurden auf der Jahreshauptversammlung von 50 Teilnehmerinnen gebührend verabschiedet.

In der Laudatio sagte Marita Eschenhorst über Marlitta Bode: „Sie wurde 2006 als Beisitzerin in den Vorstand gewählt und war seit 2008 die Schriftführerin. Sie hat sich aktiv in anderen Bereichen eingebracht. Besonders die Tagesfahrten mit Kindern haben ihr viel Freude bereitet. Sie hat ihren Hof für kreative Kurse zur Verfügung gestellt. Das Thema Landwirtschaft ist ihr eine Herzensangelegenheit. Jedes Jahr zum Erntedank wird dem Landrat eine Erntekrone überreicht. Bei diesen Veranstaltungen war Marlitta nicht nur regelmäßig anwesend, sondern sie hat auch immer die Chance genutzt, auf die schwierige Lage in der Landwirtschaft hinzuweisen. Denn ohne Landwirtschaft kein Erntedank.“ Marlitta Bode erhielt die „Silberne Biene mit grünem Stein“.

Renate Windelers prägnanteste Eigenschaft sei ihre Kreativität, lobte Eschenhorst die zweite Ausgezeichnete, die 20 Jahre lang im Vorstand mitwirkte, davon 16 als stellvertretende Vorsitzende: „Aber was zeichnet besonders kreative Menschen überhaupt aus? Neugier, Interesse und Offenheit sind wichtige Eigenschaften kreativer Köpfe. Das Ziel kreativer Menschen ist: Ideen in die Tat umsetzen. Renate Windeler hat viele Ideen umgesetzt. Sie nur auf ihre Kreativität zu reduzieren, wäre natürlich sträflich, denn sie hat noch viele andere positive Eigenschaften, die dem Verein zugutegekommen sind. Sie hat immer aktiv Mitglieder geworben und mit ihrer besonnenen und ruhigen Art souverän Veranstaltungen geleitet.“ Renate Windeler wurde mit der „Silbernen Biene mit Niedersachsenwappen“ auszeichnet. Es ist die höchste Ehrung auf Landesebene.

Erkennungszeichen und Auszeichnung Die Biene wurde einst als Sinnbild für die Leistungen und den Fleiß der Landfrauen als bundesweites Verbandszeichen eingeführt. Als Anstecknadel getragen, geben sich die Landfrauen als Mitglied in einem der mehr als 12 000 Ortsvereine zu erkennen. Der Niedersächsische Landfrauenverband Hannover verleiht die „Silberne Biene mit Niedersachsenwappen“ für besondere langjährige Verdienste als höchste Ehrung auf Landesebene. Die „Silberne Biene mit Grünem Stein“ ist die zweithöchste Auszeichnung des NLV.

Wenn zwei alte Vorstandsmitglieder ausscheiden, müssen zwei neue nachrücken. Die Versammlung bestätigte zunächst Imke Abeling als erste Vorsitzende, Ute Kemper als stellvertretende Vorsitzende und Dorothee Rabbe als Schriftführerin. Den freigewordenen Posten als weitere stellvertretende Vorsitzende übernahm Elke Gröne. Als neue Beisitzerin wurde Gesine Imhof in das Vorstandsteam gewählt.

„Allein ist man stark, aber gemeinsam unschlagbar“. Mit diesem Motto bedankte sich Imke Abeling bei ihren Vorstandsmitgliedern und hofft auch weiterhin auf gute Zusammenarbeit. Die Verabschiedung von Marlitta Bode und Renate Windeler übernahm schließlich im Namen der Landfrauen Barnstorf Ute Kemper, die für beide viele Dankesworte und Geschenke dabei hatte.