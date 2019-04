Grieg Quartett: Mit Sibelius bis an die Grenzen

Zum dritten Konzert im Rahmen der „Drebber Musiktage“ kamen 150 Besucher in die Marienkirche, wo am Freitagabend das Grieg Quartett auftrat.

Mariendrebber - Von Simone Brauns-bömermann. „Grieg Quartett die Zweite – oder wenn das Gewandhaus nach Drebber kommt“, hieß es in Drebber am Freitagabend. Die Marienkirche war mit 150 Besuchern des kostenlosen Konzertes im Rahmen der „Drebber Musiktage“ sehr gut besucht.

Nach dem Konzert waren Moderator Gunnar Harms (Violine) und das Publikum sich einig: „Streichquartette sind das Schönste auf der Welt.“

Harms und seine drei Musikerkollegen Elisabeth Dingstad (erste Geige), Immo Schaar (Bratsche) und Christoph Vietz (Violoncello) sind erst seit drei Jahren ein Streichquartett, alle spielen im Gewandhausorchester Leipzig.

„Ich freue mich ganz besonders, wieder in Drebber zu sein“ so Gunnar Harms. Er ist einer der Nachfahren der Pastorenfamilie Harms aus Drebber, die sich in der Kriegs- und Nachkriegszeit mit ihrem sozialen Engagement einen Namen gemacht hatte.

Der gute Kontakt riss nicht ab, 2016 eröffneten Gunnar und sein Vater Hans-Martin Harms die Drebber Musiktage. Mit ihnen und der Mischung aus regionalen Künstlern und eingeladenen Berufsmusikern – wie dem Grieg Quartett – ist Drebber dem großen Bruder „Niedersächsische Musiktage“ auf den Fersen.

Den Auftakt des Konzertes machte das Quartett mit Joseph Haydn. Harms moderierte amüsant: „Das Quartett in C-Dur Opus 54,2 nimmt eine Außenseiterrolle ein. Es ist eine Art Experiment von Joseph Haydn. Der erste Satz springt durch Tonarten, der langsame Satz ist sehr kurz, das Menuett nicht lyrisch und das Finale ist breit ausgesponnen und endet, bevor man sich versieht.“ Und man höre „Alla zingarese“ heraus, was in der Musik als „im Stil der Zigeunermusik“ gespielt als Anweisung gilt.

„Mit Grieg, unserem Namensgeber, waren wir vor zwei Jahren bei Ihnen. 1890 entstand der heitere Widerpart des g-Moll Quartetts vom letzten Mal. Grieg stellte damit seinem grüblerischen Werk die ,leichte, frohe Schwester' gegenüber“, erläutert Harms.

+ Das Grieg Quartett brachte dem Publikum auch den Komponisten Jean Sibelius näher. Zweiter von links: Moderator Gunnar Harms. © Brauns-Bömermann

Bei dem Namen Edvard Grieg denke man an Werke wie „Peer Gynt“ oder die „Lyrischen Stücke“. Aber der Norweger habe auch hochkarätige Kammermusik und Streichquartette geschrieben. Er gelte allgemein als Meister der kleinen Form, aber zu Unrecht, so Gunnar Harms.

Dass Grieg aber die erste Violine besonders bedachte, bewies Elisabeth Dingstad eindrucksvoll. Die Halbnorwegerin verdeutlichte, was es im doppelten Sinn bedeutet, „die erste Geige“ zu spielen.

Dann brauchen die Musiker zehn Minuten Pause. „Denn mit Jean Sibelius wird es für uns noch einmal physisch sehr anstrengend“, prognostiziert Harms.

„Bei Sibelius empfehle ich Ihnen: Sie können die Musik intellektuell oder emotional mit geschlossenen Augen erfahren.“

Beim letzteren sei dies eine Reise ins finnische karge Karelien, zu 2000 Jahre alten Runengesängen, Meditation und Explosion und die Erfahrung von flirrender Schwüle über kaltem Grund.

„Wir werden bis an unsere Grenzen gehen“ versprach Gunnar Harms – und so kam es.

Das Werk in d-Moll Opus 56 - voces intimae (intime Stimmen), das Sibelius nach schwerer Krankheit schrieb, pendelt zwischen Drama und Zartheit. Eine Art tönende Selbstreflexion. Es vereint das Aufwachen, das Herausschreien, noch existent zu sein, Demut und sakrale Stimmung. Alle Emotionen sind wie in einen Schleier zartesten Stoffs gehüllt, fragil verpackt.

Was hatte Harms noch gesagt: „Als wir letztes Mal gingen, hatten wir neue Grieg-Fans. Entdecken Sie heute Sibelius mit uns.“

Zur Zugabe durfte sich das stehend applaudierende Publikum setzen: Das „Lerchen Quartett“ von Haydn erklang in der Art eines Perpetuum Mobile.

„Dass wir solche Qualität hier auf dem Land hören durften, ist überaus außergewöhnlich“, murmelte ein Besucher beim Ausgang.

Pastor Rainer Hoffmann freut sich darüber, dass das Grieg Quartett eine Zusage für ein weiteres Konzert gegeben hat. 2020 – im Beethoven- Jahr – kommen die vier Musiker erneut nach Drebber und werden anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten Ludwig van Beethoven Quartette von ihm spielen.