Werner Günther ist neuer Vorsitzender des Seniorenbeirates der Samtgemeinde Barnstorf

Von: Jan Könemann

Der neue Seniorenbeirat der Samtgemeinde Barnstorf (von links): Vorsitzender Werner Günther, Karl-Heinz Bartsch, Renate Kruse, Barbara Klerings, Helmut Deike und Friedrich Bokelmann. Es fehlt: Uwe Siewert. © Könemann

Der neue Seniorenbeirat der Samtgemeinde Barnstorf nimmt die Arbeit auf. In seiner konstituierenden Sitzung am Donnerstag, 20. Juli, wurde Neu-Mitglied Werner Günther aus Cornau gleich zum 1. Vorsitzenden gewählt. Ebenfalls neu dabei ist Friedrich Bokelmann aus Eydelstedt.

Barnstorf – Die Samtgemeinde Barnstorf hat einen neuen Seniorenbeirat. Na ja, so ganz neu ist er nicht. Fünf der insgesamt sieben Mitglieder waren bereits von 2019 bis 2023 Mitglied des Gremiums. Neu dabei sind Friedrich Bokelmann aus Eydelstedt und Werner Günther aus Cornau.

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung am Donnerstag im Barnstorfer Rathaus wurde auch ein neuer Vorsitzender gewählt. Die Wahl fiel nicht etwa auf eines der bereits in der vorangegangenen Legislaturperiode aktiv gewesenen Mitglieder, sondern auf einen Neuling: Werner Günther wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt.

Werner Günther folgt auf Heidemarie Albers

„Das war so nicht geplant“, kommentierte Günther seine Wahl mit einem Lächeln im Gesicht. Die Wahl habe er aber gerne angenommen. „Menschen über 60 Jahre machen 25 Prozent der Bevölkerung aus und dennoch haben sie keine echte Lobby. Ich möchte mich für die Senioren in der Samtgemeinde einsetzen“, beschreibt der 66-jährige Rentner aus Cornau seine Beweggründe für die Mitarbeit im Seniorenbeirat. Er möchte offen an seine neue Aufgabe herangehen und schauen. „was wir sinnvolles erreichen können“. Einen Aspekt hält der frisch ernannte Vorsitzende für besonders wichtig: „Ich möchte mich für eine Verbesserung der Angebote für Senioren einsetzen. Die älteren Mitbürger sollen nicht vereinsamen.“ Günther tritt die Nachfolge der langjährigen 1. Vorsitzenden Heidemarie Albers an, die im Juni offiziell verabschiedet wurde (wir berichteten).

Auch Friedrich Bokelmann ist neu dabei im Seniorenbeirat der Samtgemeinde Barnstorf. Er wurde von der DRK-Ortsgruppe Barnstorf für das Gremium vorgeschlagen. „Ich bin mein ganzes Leben schon immer aktiv gewesen. Und jetzt habe ich gedacht: Das ist vielleicht das Richtige für mich“, nennt er seine Motivation. Zehn Jahre lang war er Bürgermeister der Gemeinde Eydelstedt, ebenso lange auch stellvertretender Bürgermeister. Bokelmann weiß daher, dass „die politischen Entscheidungsträger Tipps und Anregungen von Senioren brauchen bei Themen, die sie betreffen.“ Darauf wolle er sein Hauptaugenmerk richten.

Neue Rollenverteilung im Seniorenbeirat

Zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden wurde das dienstälteste Mitglied, Helmut Deike, gewählt. 2. Stellvertreter ist Uwe Siewert. Das beratende Mitglied des Seniorenbeirates im Aussschuss für Bauwesen und Umweltschutz der Samtgemeinde soll Friedrich Bokelmann werden, sein Stellvertreter Karl-Heinz Bartsch. Beratendes Mitglied im Jugend- und Sozialausschuss soll Renate Kruse bleiben, vertreten wird sie von Uwe Siewert. Auf diese Rollenverteilung einigten sich die Senioren-Vertreter und wollen diese dem Samtgemeinderat vorschlagen.

Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm, der die Sitzung bis zur Wahl des 1. Vorsitzenden leitete, gratulierte den gewählten Mitgliedern zu ihren Ämtern. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat. „Das ist ganz wichtig für die Samtgemeinde. Ich finde gut, dass wir aus fast allen Mitgliedsgemeinden Vertreter in diesem Gremium haben“, sagte er.

Arbeit beginnt so richtig am 27. Juli

Die nächste Zusammenkunft des Seniorenbeirates ist am Donnerstag, 27. Juli, im Sitzungsraum des Rathauses. Dann beginnt die Arbeit erst so richtig. Bei dem Treffen soll es um die Inhalte der zukünftigen Arbeit gehen,