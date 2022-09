Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch Erkrankter will sichtbarer werden

Von: Jannick Ripking

Ein Schicksal teilen, statt es alleine auszuhalten. Das Gefühl versuchen viele Selbsthilfegruppen ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu geben. © Rainer Unkel / Imago Images

Die Betroffenen sind nicht allein. Darum geht es in der Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch Erkrankter. Am heutigen Selbsthilfetag stellt sich die Gruppierung vor.

Barnstorf / Landkreis – Marion, Joanna, Ingrid und Sonja sind gesund. Trotzdem treffen sie sich einmal im Monat in Barnstorf, um miteinander zu reden. Sie alle gehören einer Selbsthilfegruppe an, weil sie das gleiche Schicksal teilen: Sie sind Angehörige von psychisch erkrankten Menschen. „Meist steht der Erkrankte im Mittelpunkt, aber Angehörige brauchen genauso Hilfe“, sagt Joanna. Deswegen wollen sie als Gruppe sichtbarer werden, um anderen, die sich in ähnlicher Situation befinden, zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Am heutigen Selbsthilfetag stellt sich die Selbsthilfegruppe aus Barnstorf für Angehörige psychisch Erkrankter im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung vor (Anm. d. Red.: Die Mitglieder der Gruppe baten um eine Veröffentlichung des Artikels, ohne Foto und nur unter Verwendung der jeweiligen Vornamen.).

Seit März 2019 gibt es die Selbsthilfegruppe, die sich immer am ersten Donnerstag im Monat im Mehrgenerationenhaus (MGH) des Vereins Igel in Barnstorf um 20 Uhr trifft. Joanna ist von Anfang an dabei. Ihr Mann leidet unter Depressionen, befindet sich in Therapie. „Er unterstützt mich mit der Selbsthilfegruppe und hat Verständnis dafür“, sagt sie. Das sei wichtig, weil Beziehungen zwischen gesunden und psychisch erkrankten Menschen häufig unter gegenseitigem Unverständnis leiden würden. „Wir verstehen sie nicht, sie verstehen uns nicht“, meint Joanna. Das sei auch unmöglich, weil „man in die Gedanken der Betroffenen nicht hineinkommt“.

Durch dieses Unverständnis sei es „oft so, dass man die Schuld für die Krankheit der Betroffenen bei sich selbst sucht“, erklärt Joanna. „Aber man ist nicht Schuld daran.“ Und um genau das zu verinnerlichen, gebe es diese Gruppe in Barnstorf. „Der Bedarf ist da“, ist sich Joanna sicher. Dennoch gebe es zu wenig Angebote für Angehörige. Auch Marion hat lange nach einer passenden Gruppe gesucht. Sie erklärt: „Man muss als Angehöriger von Erkrankten auch immer auf sich selbst aufpassen. Deswegen bin ich hier.“ Marion ist kurz nach der Gründung dazugestoßen.

Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch Erkrankter trifft sich seit drei Jahren regelmäßig

Bisher ist die Barnstorfer Gruppe die einzige ihrer Art im Landkreis Diepholz. Davor gab es kein entsprechendes Angebot. Die Mitglieder sind daher besonders froh, dass sie sich seit drei Jahren treffen können. „Ich habe schon mein ganzes Leben danach gesucht“, erzählt Sonja. Seitdem sie dabei ist, fühlt sie sich weniger allein mit ihren Problemen. „In erster Linie tauschen wir Erfahrungen untereinander aus. Das tut sehr gut.“ Dabei stellen die Mitglieder regelmäßig fest, dass es viele Parallelen untereinander gebe.

Kontakt aufnehmen Kibis stellt auf Nachfrage unter 05442/80404130 den Kontakt zur Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch Erkrankter her.

Die regelmäßigen Treffen seien dafür da, um sich persönlich etwas Gutes zu tun, und nicht selbst unter der Last der Erkrankung der Angehörigen zu erkranken, so alle Mitglieder. „Außenstehende verstehen unsere Probleme genauso wenig, wie sie die Probleme unserer Angehörigen verstehen“, erklärt Joanna. Sonja ergänzt: „Die Gesellschaft hat Unverständnis.“ So sei es einfach schwer, sich mit Menschen auszutauschen, die nicht betroffen sind.

Ich bin zum zweiten Mal dabei, fühle mich gut aufgenommen. Ich war sehr überrascht, dass Joanna sich so gefreut hat, als ich mich gemeldet habe.

Dass die Selbsthilfegruppe eine Bereicherung für das eigene Wohlbefinden sein kann, bestätigt Ingrid. Sie ist erst kürzlich dazugestoßen. „Ich bin zum zweiten Mal dabei, fühle mich gut aufgenommen. Ich war sehr überrascht, dass Joanna sich so gefreut hat, als ich mich gemeldet habe“, berichtet sie. „Der Austausch ist gut und hilft mir sehr.“

Nur, wenn es nicht anders geht: Trennungen nicht Ziel der Selbsthilfegruppe

Auch Sonja profitierte bereits von den Treffen: „Mir ist durch die Gruppe bewusst geworden, dass ich mich von meinem Partner trennen muss“, erzählt sie. Anders als die Partner der anderen Teilnehmer sei ihrer immer dagegen gewesen, dass sie die Selbsthilfegruppe in Barnstorf besucht. Grundsätzlich sei eine Trennung allerdings nicht das Ziel der Gruppe – nur wenn es anders eben nicht mehr geht.

Die Treffen laufen laut Joanna nicht nach einem bestimmten Schema ab. „Es ist uns einfach wichtig, dass sich jeder wohlfühlt“, erklärt Marion. „Wenn jemand Redebedarf hat, dann hören wir zu“, ergänzt Joanna. Die Krankheiten der Angehörigen seien oft Inhalt der Gespräche, aber auch der Spaß innerhalb der Gruppe dürfe nicht zu kurz kommen. Sonja verrät: „Wir sprechen nicht nur über die ernsten Themen. An manchen Abenden saßen wir zusammen und haben Tränen gelacht. Das muss auch mal sein.“

Besonders wichtig sei die Integrität der Selbsthilfegruppe, betonen alle Teilnehmer. Nichts, was während der Treffen besprochen wird, dringe nach außen. „Was wir hier sagen, bleibt auch hier“, fasst Sonja zusammen. Der gemeinsame Appell an Betroffene: Sucht euch Hilfe, ihr seid nicht allein.