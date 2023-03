Eydelstedter Rat beschließt die Einstellung der eigenen Gemeinde-Homepage

Von: Jannick Ripking

Die Homepage der Gemeinde Eydelstedt gibt nach wie vor an, dass Friedrich Bokelmann deren Bürgermeister ist. Mittlerweile bekleidet aber seine damalige Stellvertreterin Martina Thesing dieses Amt. Screenshot: Jannick Ripking © Ripking, Jannick

Seit mehr als drei Jahren ist die Gemeinde-Homepage von Eydelstedt unberührt. Ein Besuch ähnelt einer Zeitreise. Jetzt hat der Rat die Konsequenz daraus gezogen und die Einstellung der Webseite beschlossen.

Eydelstedt – Bürgermeister? Friedrich Bokelmann. Gemeindedirektor? Jürgen Lübbers. Corona? Fehlanzeige. Ein Besuch der Eydelstedter Gemeinde-Homepage gleicht einer Reise in die Vergangenheit. Die letzte Meldung datiert vom 27. Februar 2020. Seitdem ist dort nichts mehr passiert. Deswegen hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dazu entschieden, die Webseite einzustellen.

Homepage der Gemeinde Eydelstedt: Letzte Meldung vom 27. Februar 2020

Aktualität bietet die Homepage auf keinen Fall mehr. Wohlwollend könnte sie aber als ein Zeitdokument angesehen werden: Was waren die Themen, die den Ort vor drei oder vier Jahren bewegt haben? Allen voran das Familien- und Bildungszentrum (FBZ). Vier der zehn „jüngsten“ Meldungen handeln von der Einrichtung, die heutzutage längst den Betrieb aufgenommen hat. Am 10. Mai 2019 vermeldete die Gemeinde Eydelstedt auf ihrer Homepage, dass das Planungsbüro Keese aus Wagenfeld den Zuschlag für die Planungsleistungen erhalten hatte. Genau sieben Monate später, am 10. Dezember 2019, berichtete die Gemeinde über den ersten Spatenstich am FBZ, der den Baubeginn offiziell eingeläutet hatte. Danach kommt nichts mehr.

Und dann stößt man auf eine Meldung aus dem September 2019, die gewissermaßen doch noch aktuell ist: „In der Gemeinde Eydelstedt wird bald ein modernes Glasfasernetz verlegt. Das Netz baut der Landkreis Diepholz in den Bereichen auf. Hierzu konnten erhebliche Fördermittel eingeworben werden und auch die Gemeinden unterstützen das Glasfasernetz“, hieß es seinerzeit. Und noch immer bezuschusst Eydelstedt den Landkreis für den Breitbandausbau.

Coronavirus bringt Aktualisierung der Eydelstedter Gemeinde-Homepage zum Erliegen

Wer sich die Homepage, die die Gemeinde Eydelstedt Anfang 2018 im Rahmen eines Förderprojektes neu gestaltet hatte, noch einmal anschauen will, hat dazu noch bis November Zeit. Danach ist Schluss, denn dann wird sie eingestellt. Die Verträge laufen aus.

Zwischen 2018 und 2020 lief die Pflege der Homepage ehrenamtlich. Das habe insgesamt gut geklappt, meinte Detlef Moss, Fachbereichsleiter Innere Dienste bei der Verwaltung der Samtgemeinde. Auch wenn es „immer schwierig war, die Informationen zu bekommen“, die für die Aktualisierung der Internetseite nötig waren.

Und dann brach das Coronavirus aus – und mit ihm kam die Pflege der Homepage zum Erliegen. „Wir hatten keinen mehr, der das ehrenamtlich macht – und ich habe keine Zeit, das nebenher zu erledigen“, sagte Moss. Deswegen ist die Homepage seit nun mehr als drei Jahren vollkommen unberührt. Es würde sich laut Moss „nur dann lohnen, Geld in die Homepage zu investieren, wenn wir jemanden hätten, der sie ehrenamtlich betreut“.

Gemeinde-Homepage Eydelstedt: Von Facebook und Instagram überholt

Diesen Jemand konnte die Verwaltung aber nicht finden. Moss: „Deswegen kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir diese Homepage einstellen und stattdessen Informationen über die Internetseite www.barnstorf.de oder in Facebook-Gruppen zur Verfügung stellen.“

Dem Vorschlag folgten die Ratsmitglieder einstimmig. Bürgermeisterin Martina Thesing ist der Meinung, dass Homepages wegen der Sozialen Medien ohnehin überholt wurden: „Facebook, Instagram – wenn wir etwas verbreiten wollen, gibt es heutzutage schnellere Medien.“