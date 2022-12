Seit drei Wochen nicht befahrbar: Ärger um den Glasfaserausbau an der Hermannstraße in Barnstorf

+ © Jannick Ripking Das letzte Drittel der Hermannstraße ist seit drei Wochen wegen Glasfaserarbeiten gesperrt. Anwohner können ihre Autos deswegen nicht mehr auf den eigenen Grundstücken parken. © Jannick Ripking

Die gute Nachricht: Die Anwohner der Hermannstraße bekommen Glasfaser. Die schlechte Nachricht: Durch die Baustelle ist die Straße seit drei Wochen nicht mehr befahrbar. Anlieger können ihre Fahrzeuge nicht mehr auf ihren Grundstücken parken.

Barnstorf – So hat sich Rolf Einhoff das ganz bestimmt nicht gedacht – und einige andere Anwohner der Hermannstraße in Barnstorf sicher auch nicht. Dort ist im Rahmen des Glasfaserausbaus das Pflaster aufgenommen worden, und seit drei Wochen liegt es dort auf etwa einem Drittel der Straße immer noch lose herum.

„Wir als Anlieger sind mit der Situation nicht einverstanden“, sagt Einhoff. Er habe bereits Gespräche mit dem Landkreis Diepholz und dem Netzbetreiber geführt, die allerdings zu größten Teilen ins Nichts führten. Der Landkreis ist für den Glasfaserausbau der weißen Flecken im gesamten Kreisgebiet zuständig. Auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung teilt Jens-Hermann Kleine, Erster Kreisrat, mit, dass die Hermannstraße in Barnstorf „sich nicht in einem Bereich befindet, der vom Landkreis Diepholz ausgebaut wird“. Das bedeutet, dass die Hermannstraße kein weißer Fleck ist, beziehungsweise war. Ergo: Der Landkreis ist nicht zuständig. Kleine: „Vielmehr handelt es sich um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau eines Telekommunikationsunternehmens. Meines Erachtens könnte es sich hierbei um einen Ausbau von Nordischnet handeln, da sich Nordischnet derzeit in einem flächigen Ausbau der sogenannten schwarzen Flecken befindet.“

Somit richtet sich das Unverständnis von Rolf Einhoff und der anderen Anwohner gegen Nordischnet. Er sagt: „Vor bald drei Wochen ist die Baustelle hier eingestellt worden.“ Seitdem seien keine Arbeiter mehr vor Ort gewesen. Auf einem Drittel der Straße liegt das Natursteinpflaster aber noch einfach so herum. Der Boden, in dem das Kabel verlegt wurde, ist nach wie vor geöffnet. „Die Baustelle ist nicht richtig abgesichert“, sagt Einhoff. Und gerade die Hermannstraße werde häufig von Fußgängern und Radfahrern genutzt, die zum Bahnhof wollen. „Es ist zum Glück noch nichts passiert“, sagt er. Aber dass weiterhin nichts geschieht, könne er einfach nicht ausschließen.

+ Lose Natursteine: Seit ein Bautrupp an der Hermannstraße in Barnstorf Glasfaser verlegt hat, ist die Straße nicht mehr befahrbar. © Ripking

Die anderen beiden Drittel seien zwar wieder dichtgemacht worden. Aber in den Augen von Einhoff mehr schlecht als recht. „Naturstein muss in ein Bett eingelassen werden. Anschließend müssen die Fugen versiegelt werden“, erklärt er. Doch überall, wo das Pflaster der Hermannstraße aufgenommen und wieder eingesetzt wurde, fehlen nun die Fugen. „Die Steine liegen einfach auf“, sagt Rolf Einhoff.

Besonders ärgerlich: Die Hermannstraße ist eine Einbahnstraße. Weil das letzte Drittel aber immer noch gesperrt ist, ist die Straße nicht befahrbar. Einhoff erzählt: „Man kommt zwar rein, aber nicht mehr raus.“ Das habe zur Folge, dass die Anwohner ihre Autos nicht mehr auf den eigenen Grundstücken abstellen können. Seitdem parken die Autos an angrenzenden Straßen. Für Einhoff kein Zustand für eine längere Dauer. „Wir haben mit drei oder vier Tagen gerechnet. Dass es so lange dauert, konnte ja keiner ahnen.“

Auch über die Informationspolitik von Nordischnet ärgert sich Einhoff, der selbst jahrelang Mitglied im Barnstorfer Rat war. „Normalerweise wird mitgeteilt, wann eine Baustelle beginnt und wann sie fertig sein wird. Das war hier nicht der Fall.“ Die Anwohner seien nie über einen Starttermin informiert worden. „Die Bauarbeiter waren einfach irgendwann da.“ Und genauso plötzlich, wie sie gekommen waren, seien sie dann auch wieder unverrichteter Dinge abgezogen.

Im Jahr 2004 ist die Hermannstraße zuletzt ausgebaut worden. Seinerzeit sind die Anlieger an den Kosten beteiligt worden. „Das war auch vollkommen in Ordnung so“, meint Rolf Einhoff. Im Hinblick auf den aktuellen Zustand der Straße sagt er aber nun: „Das war aus meiner Sicht der größte Fehler, den ich damals gemacht habe.“ Er sorgt sich darum, dass die Straße durch den Glasfaserausbau nicht wieder so aussehen wird, wie sie davor aussah und das der Eigenanteil des Ausbaus vor 18 Jahren dadurch verschwendet ist.

Rolf Einhoff hat allerdings auch Verständnis: „Dass es nicht einfach ist, weiß wohl jeder. Eine 100-Prozent-Lösung habe ich auch gar nicht erwartet.“ Was er allerdings erwartet: „Dass die Straße bis Weihnachten wieder befahrbar ist – zumindest provisorisch. Damit für alle Ruhe über die Feiertage einkehrt.“ Er schlägt vor, dass sich im kommenden Jahr dann die Einwohner, Nordischnet und auch der Flecken Barnstorf an einen Tisch setzen, „um gemeinsam eine Lösung für die Hermannstraße zu finden“.