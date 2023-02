Tod, Trauer und Bestattung: Ein schwerer Themen-Mix leichtherzig behandelt

Interessierte Fragen zu einer „Bestattung mit Herz“ in einer roten Keramik-Urne: Bestatter Florian Krause war beim Gesprächsabend über das Thema Trauer für die formellen und praktischen Dinge zuständig. © bhe

Gesprächskreis zum Thema Trauer und Bestattung in Barnstorf mit reger Diskussion und konkreten Tipps vom Experten.

Barnstorf – Die Themen Tod, Trauer und Bestattung sind für viele Menschen mit Angst besetzt. Wohl niemand beschäftigt sich gern mit dem eigenen Ableben oder dem eines nahe stehenden Menschen. Hilfestellung versuchte der Arbeitskreis „Trauer“ der katholischen Kirchengemeinde St. Barbara und Hedwig mit einem Gesprächsabend zu leisten, bei dem das schwere Thema auch mal leichtherzig behandelt wurde und zu dem in Bestatter Florian Krause aus Barnstorf ein Experte für Bestattungsformen, Gräberarten, rechtliche Fristen und Kosten geladen war.

Das Formelle ist allerdings nur ein Aspekt, die emotionale Bewältigung und Verarbeitung bei einem Todesfall ein ganz anderer. Speziell bei Kindern. „Und was kommt dann?“ oder „Lukas und Oma nehmen Abschied“ lauten zwei der Buchtitel, die Kindern den Abschied von geliebten Angehörigen erleichtern sollen. Insbesondere eine Feuerbestattung sollte ihnen kindgerecht erläutert werden, damit sie mit dem Anblick der Urne zurechtkommen können.

Zehn Interessierte nahmen an dem Gesprächsabend teil – entweder weil sie selbst in der Hospizarbeit/Trauerbegleitung tätig sind oder einfach nur aus persönlichem Interesse. Es entwickelte sich eine rege Diskussion, bei der auch mal gelacht wurde.

Konkrete Tipps, Infos und Erfahrungen aus seinem Berufsalltag lieferte Florian Krause. Von einer anonymen Beisetzung rät der verbandsgeprüfte Bestatter ab: „Man tut niemandem einen Gefallen damit.“ Denn: Die meisten Angehörigen bräuchten einen Ort, an dem sie trauern und Rituale abhalten können. Passende Bepflanzungen, individueller Grabschmuck und tröstende Worte in Spruchform können den Abschied und das Leben mit dem Verlust erleichtern.

Auch sollte man, wenn irgend möglich, den Verstorbenen noch einmal ansehen kommen, sobald der Bestatter den Körper für die Aufbahrung behandelt hat. Der Lieblingsanzug oder die gewohnte Kuscheldecke im Sarg, vieles ist machbar. Dieser letzte Anblick hilft den Angehörigen dabei, das Ableben des geliebten Menschen auch tief im Unterbewusstsein wirklich wahrzunehmen, was die heilsame Neuorientierung in der geänderten Realität anschließend einfacher macht.

In einem Ruheforst kann man für einige tausend Euro einen Ruhebaum kaufen, unter dem eines Tages die gesamte Familie wieder vereint sein könnte. Jedoch dürfen hier keinerlei Andenken oder Blumen am Grab abgelegt werden. Auch die oft weite Entfernung vom Wohnort und schwierige Erreichbarkeit müssen im Vorfeld bedacht werden. Ein Rollator oder Rollstuhl kann das naturbelassene Waldgelände nicht passieren.

Etwa drei bis fünf Kilogramm wiegt die Asche eines Menschen, die in einer Urne an langen Bändern in 80 Zentimeter Tiefe hinabgelassen wird. Särge können aus verschiedenen Hölzern gefertigt sein und individuell dekoriert oder bemalt werden. In jedem Fall, so ein Tipp des Gesprächskreises, sollte man Bestattungsvorsorge treffen und die Wünsche für die eigene Trauerfeier im Vorhinein festhalten. Zum Beispiel Lieblingslieder, Lebensmotto, eventuell gewünschte Bibelverse, ein Sinnspruch für die Trauerkarten, Kleidung bei der Aufbahrung und vielleicht ein persönliches Bildmotiv auf der Urne.

Was ist nun laut Florian Krause das Geheimnis für eine gelungene Trauerfeier mit vielen schönen Erinnerungen? „Sich im Leben wie auch am Ende nicht davon beirren lassen, was andere von einem erwarten, sondern eigene, individuelle Wünsche äußern. Der Bestatter klärt, was er alles möglich machen kann.“ Die Aufgabe und das Anliegen des Bestatters sei es, „die Würde des Menschen über den Tod hinaus zu achten und andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte“. bhe