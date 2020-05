Auto reißt Motorrad in zwei Teile

Bei dem Unfall am Samstagnachmittag in Drebber wurde ein Motorrad in zwei Teile gerissen, der Fahrer aus Diepholz dabei sehr schwer verletzt.

Unfall am Samstagnachmittag auf der B51 in Drebber: Ein Motorradfahrer verletzt sich schwer.

Drebber - Schwerer Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Drebber auf der Bundesstraße 51: In Höhe des Abzweiges Schulstraße stieß ein Auto mit einem Motorrad zusammen. Der Motorradfahrer aus Diepholz wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Bremen-Mitte geflogen wurde.

Laut Polizei war gegen 17.10 Uhr eine 66-jährige Autofahrerin aus Diepholz in Richtung Barnstorf unterwegs gewesen. In Drebber wollte sie nach links von der B 51 auf die Schulstraße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den 47-jährigen entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Das Motorrad zerbrach durch den heftigen Aufprall in zwei Teile. Auch der Audi der Diepholzerin war ein Totalschaden. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und erlitt einen Schock. Sie kam ins Krankenhaus nach Vechta.

+ Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Motorradfahrer ins Krankenhaus Bremen-Mitte gebracht. © Jansen

Die Bundesstraße 51 war ab dem Kreisel in Sankt Hülfe bis in die Abendstunden wegen des Rettungseinsatzes und später wegen Ermittlungsarbeiten der Polizei gesperrt. Die Feuerwehr Drebber war vor Ort, um ausgelaufenes Öl und Benzin mit Bindemitteln unschädlich zu machen.

Die Polizei lobte das Verhalten einer zufällig kurz nach dem Unfall vorbei kommenden Motorradfahrergruppe aus Oldenburg: Die lMänner leisteten ebenso Erste Hilfe und unterstützten die Rettungskräfte wie ein Polizeibeamter, der nicht im Dienst war und ebenfalls zufällig zur Unfallstelle kam.