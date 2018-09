Traditionelles Familienangeln mit 100 Besuchern

Cornau - Einen Höhepunkt im Jahresprogramm des Sportfischereivereins Cornau bildete wieder das traditionelle Familienangeln, das auf dem vereinseigenen idyllischen Teichgelände abgehalten wurde und insgesamt etwa 100 Besucher anlockte.

Nicht nur aktive Angler, sondern auch viele dem Verein nahestehende Gäste nutzten das sonnige Wetter, um mal wieder einen kleinen Plausch zu halten oder beim Genuss von kalten Getränken den Vorstandsmitgliedern Christian Mordhorst und Heinfried Gröne beim Brutzeln von leckeren Nackensteaks und Bratwürsten sowie Pommes frites zuzusehen.

Anglerkönig Bernd Diekmann hatte das obligatorische Fass Bier zur Verfügung gestellt und seine Adjutanten Lutz Diels und Sven Grönemeyer wenig Mühe, das Bier unter die Leute zu bringen. Auch Jugendkönig Tim Döbbeling zeigte sich spendabel und stellte eine große Schale mit Süßigkeiten und Bonbons bereit.

Um 14.30 Uhr schickte der 1. Vorsitzende Friedrich Iven 23 Familien mit allem, was zum Angeln benötigt wird, teilweise auf Bollerwagen verladen, an die vorher ausgelosten Plätze an den Teichen. Dann ging es darum, eine Strategie zu entwickeln, wie bei dem heißen und biss-unfreundlichen Wetter die Fische am besten veranlasst werden konnten, an den Haken zu gehen.

Die meisten Angler gingen mit Maden auf Weißfische, Jason Kiesling probierte es mit „Boilies“ und Thomas Schmidt setzte auf Brot. Ehefrau Claudia Schmidt zog ein vernichtendes Resümee: „Den ganzen Nachmittag auf Karpfen gesetzt – dann haben wir einen – und dann haut er uns ab“. Statt also den Pokal für den schwersten Fisch mit nach Hause zu nehmen, ging man mit fast leeren Händen. Zum Glück erhielt jede teilnehmende Familie eine geräucherte Forelle, die schon am Vormittag frisch im Räucherschrank am Teich zubereitet und in Folie eingeschweißt wurde.

Bei der anschließenden Siegerehrung dankte der Vorsitzende besonders Manuela Wilke für die Bereitstellung des Blumenschmucks und den Damen für Kuchen und Torten in der Kaffeepause. Der große Wanderpokal für die erfolgreichste Familie ging an Hans-Peter Buns, der mit 2 460 Punkten knapp Sven Logemann mit 2 430 Punkten hinter sich ließ. Schon mit einem größeren Abstand holte Friedrich Iven mit 1340 Punkten den dritten Platz gefolgt von Helmut Apwisch und Tim Döbbeling.

Großen Zuspruch fand auch der sogenannte „Casting-Wettbewerb“, bei dem es darum ging, eine „Pose“ im Mittelpunkt einer am Boden liegenden Wurfscheibe unterzubringen, wobei der Abstand für Männer zehn und für Frauen sechs Meter betrug. Die meisten Räucherforellen heimste dabei Bernd Diekmann ein, der am besten mit 28 (von 30) Punkten zielte und Sabrina Schilling (27 Punkte) und Fritz Stuckenburg (26 Punkte) auf die Plätze verwies. Letzterer konnte sich erst im Stechen gegen zwei Mitkonkurrenten durchsetzen. Alles wurde begleitet mit einem dreifachen „Petri Heil“.

Ehrenmitglied Fritz Stuckenburg war es auch, der in alten Kommoden gekramt hatte und ein etwa 45 Jahre altes Trikot der Wettkampfgruppe des Sportfischereivereins ans Tageslicht brachte. Wie Friedrich Iven bei der Übergabe feststellte, war bei einer Namensänderung des Verbandes kein neues Trikot gekauft worden, sondern mit einem Filzstift wurde kurzerhand aus einem „V“ ein „F“ gemacht. Für diese Kuriosität wurde anschließend ein Platz im Vereinsheim gefunden.

Der Abend war angebrochen und allmählich mussten die kleinen Kinder ins Bett gebracht werden, aber für die älteren „Semester“ war noch lange nicht Schluss.

