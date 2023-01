Feuerwehreinsatz in Cornau: Schwelbrand im Schweinestall

+ © Jannick Ripking Allen Schweinen geht es gut: In dem Stall in Cornau, dessen schwelende Zwischendecke die Feuerwehr löschte, befanden sich keine Tiere. © Jannick Ripking

Einsatz für die Feuerwehr in Cornau. Dort schwelt die Zwischendecke eines Schweinestalls. Mensch und Tier kommen nicht zu Schaden.

Cornau – Großaufgebot der Feuerwehr bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Cornau: Ein Schwelbrand in einem Schweinestall an der Speckener Straße rief die ehrenamtlichen Einsatzkräfte auf den Plan. Schnell gab Kreisfeuerwehrsprecher Jens Seeker Entwarnung: „Es handelt sich um einen Schwelbrand in der Zwischendecke.“ Der Stall stand zu keinem Zeitpunkt in Vollbrand. Mensch und Tier kamen dabei nicht zu Schaden.

Die Hofbesitzer kontaktierten die Leitstelle, nachdem sie gesehen hatten, dass aus einem ihrer Schweineställe Rauch aufstieg. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Tiere mehr in dem Stall. „Er war leer, weil er für die Säuberung vorbereitet wurde“, teilten die Hofbesitzer auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung mit. Lediglich 20 Jungsauen hätten sich in unmittelbarer Nähe befunden. „Die laufen jetzt draußen in einem abgesperrten Bereich. Allen Schweinen geht es gut.“

Schwelbrand Ein Schwelbrand ist eine unvollständige Verbrennung eines brennbaren Stoffes. Er entsteht bei ungenügender Sauerstoffzufuhr. Dadurch entsteht das giftige und hochentzündliche Gas Kohlenstoffmonoxid (CO). Wenn ein Brand für eine längere Zeit in einem geschlossenen Raum schwelt, kann es durch Sauerstoffzufuhr – zum Beispiel durch das Öffnen einer Tür – zu einer gefährlichen Rauchgasexplosion kommen.

Die Einsatzmeldung für die Feuerwehr las sich da schon dramatischer. „Es hieß, dass 200 Schweine in dem Stall sind“, berichtete Seeker. Deswegen alarmierte die Leitstelle neben der Cornauer Ortsfeuerwehr auch die Wehren aus Drebber, Aschen und Dickel. Zusätzlich im Einsatz waren die Einsatzleitung Ort (ELO) Barnstorf und die Drehleiter aus Diepholz. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Seeker erklärt: „Bei dieser Lagemeldung in Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen Betrieb ist es wichtig, viele Einsatzkräfte zu alarmieren.“ Getreu dem Motto „Besser zu viel als zu wenig“. Die Einsatzleitung hatte Cornaus Ortsbrandmeister Lukas Heidbrink inne. Die Polizei und ein Rettungswagen waren ebenfalls im Einsatz.

Den Entstehungsbrand hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle, so Seeker. „Ein Trupp unter Atemschutz ist mit einer Schlauchleitung in den Stall vorgestoßen und hat das Feuer mit Wasser gelöscht.“ Die Wasserentnahmestelle befand sich in unmittelbarer Nähe zum Stall. „Dadurch hatten wir keine weiten Wege.“ Im Anschluss leiteten die Einsatzkräfte Belüftungsmaßnahmen ein, um ein erneutes Aufglimmen der Flammen zu verhindern.