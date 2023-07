Zahlen, Daten und Fakten zum Barnstorfer Ballonfahrer-Festival

Von: Carsten Sander

Teilen

Das Fassungsvermögen eines Heißluftballons übersteigt das eines Schulbusses um ein Vielfaches. Auch ein Flugzeugtank kann da nicht mithalten. © Michael H. Dümer / Archiv

Das 16. Barnstorfer Ballonfahrer-Festival steht in den Startlöchern. Doch was steckt eigentlich hinter den schwebenden Riesen am Himmel? Zahlen, Daten und Fakten geben Aufschluss.

Barnstorf – Wenn sie am Himmel schweben, sehen sie einfach nur schön aus. Beim 16. Barnstorfer Ballonfahrer-Festival (BBFF) vom 14. bis 16. Juli werden wieder 21 Heißluftballone zu bewundern sein. Doch was gehört eigentlich dazu, so einen Ballon in die Luft zu bekommen? Zahlen, Daten und Fakten zum 16. BBFF zeigen es.

10 Knoten: Stärker sollte der Wind am Boden nicht wehen, um mit einem Heißluftballon noch abzuheben. Das entspricht etwa der Windstärke 2 auf der Beaufort-Skala oder aber etwa 18 km/h.

14 Seiten sind auszufüllen, um beim Luftfahrtbundesamt alle Genehmigungen für die drei geplanten Starts der Ballone (Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr sowie am Samstag, 15. Juli, um 5.30 Uhr und 19 Uhr) zu bekommen. Peter Luther, ehemaliger Chef der Interessengemeinschaft BBFF, schaut staunend auf den Bürokratie-Zuwachs: „Als ich noch Vorsitzender war, reichte noch eine Seite.“

58 Zentimeter: So nah kam der beste Pilot mit seinem Sandsack dem Zielkreuz der „Fuchsjagd“. Bei einer solchen startet ein Ballon vor allen anderen, geht dann an einem nicht bekannten Ort runter und legt ein Zielkreuz aus. Alle anderen Ballonpiloten müssen dieses Kreuz aus der Luft ausfindig machen und einen Sandsack aus einer von ihnen selbst zu bestimmenden Höhe abwerfen. Wer mit einem aus drei Würfen ermittelten Durchschnittswert am dichtesten dran ist, gewinnt die Fuchsjagd.

110 Grad beträgt die Temperatur der Luft in einem Ballon. Aber auch mit 80 oder 90 Grad kann er abheben. „70 Grad geht auch noch, aber dann wird es ein schwammiges Fahren“, sagt der erfahrene Barnstorfer Ballon-Pilot Klaus Sarinski. Der Brenner eines Heißluftballons erzeugt eine etwa 1 200 Grad heiße Flamme.

140 Kilometer pro Stunde: Mit diesem Affenzahn sind Heißluftballone schon über die Alpen gerauscht. Und das nicht etwa in geschlossenen Körben, sondern in ganz normalen. Allerdings brauchen Pilot und Passagiere dann wegen der Höhe eine extra Sauerstoffversorgung. Diese ist ab etwa 3 000 Metern nötig. So hoch kann man auch im Norden steigen, aber 140 km/h sind nicht drin. „Im Norden kann man so schnell nicht werden“, sagt Klaus Sarinski. Nach einem Start in Barnstorf hat er es einmal auf 65 km/h gebracht. Wie sich das anfühlt? „Wie 20 km/h. Da oben merkt man das Tempo nicht.“

526 Kilogramm bringt der Ballon von Klaus Sarinski auf die Waage. Mit Hülle, Brenner, Korb, aber ohne Fracht und Passagiere. Die maximale Zuladung beträgt weitere 561 Kilo, sodass ein voll besetzter Ballon schnell mal mehr als eine Tonne wiegt. Und trotzdem scheinbar leicht wie eine Feder durch die Luft schwebt. Zwölf Stahlseile, die jeweils einer Belastung von fünf Tonnen standhalten müssen, verbinden den Korb mit der Hülle.

4.250 Kubikmeter Luft fasst die Hülle des von Klaus Sarinski auf dem Festival gefahrenen Ballons. Damit ist sein Ballon auch der größte im Starterfeld. 120 Liter Propangas werden verbraucht, um einen Ballon in dieser Größenordnung 75 Minuten lang in der Luft zu halten. Die Hülle besteht aus ungefähr 1.400 Quadratmetern Stoff. Der Ballon erreicht im aufgerichteten Zustand eine Höhe von 28 Metern. Übrigens: Das Volumen von 4.250 Kubikmetern entspricht etwa dem 42-fachen eines Schulbusses und dem 14-fachen des Tanks eines A380, dem größten Passagierflugzeug der Welt. Der größte in Deutschland hergestellte Heißluftballon fasst 12.500 Kubikmeter.

10.000 Besucher werden über die Tage verteilt in Barnstorf erwartet. Dass es deutlich weniger werden, glaubt Peter Luther nicht – jedenfalls nicht, wenn das Wetter mitspielt: „Es sieht einfach so schön aus, wenn 21 Ballone auf einmal abheben.“

100.000 Euro können Heißluftballone, wie sie in Barnstorf zu bestaunen sein werden, in der Anschaffung kosten. Der Preis variiert natürlich je nach Größe, Form und Ausstattung. Die „Sonderformen“ wie Seehund und Vilsa-Flasche sind noch teurer. Apropos Vilsa-Flasche: Der Ballon ist mit 42 Metern der mit Abstand höchste unter den 21 für das BBFF gemeldeten Ballons.

1.000.000 Zentimeter – oder umgerechnet zehn Kilometer – lang wäre das in einer Ballonhülle verarbeitete Nähgarn, wenn man es ausrollen würde. Es würde also – reine Luftlinie – von Barnstorf nach Goldenstedt reichen.