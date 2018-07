Holzschuppen brennt ab - sechs Wehren verhindern Schlimmeres

Autoreifen fangen Feuer

+ © Speckmann Bei den Löscharbeiten gingen die Feuerwehrkräfte unter schwerem Atemschutz vor. Der Holzschuppen brannte komplett ab, aber Wohnhaus und Garage blieben weitestgehend unversehrt. © Speckmann

Barnstorf - Sechs Feuerwehren mit etwa 60 Kräften waren am Donnerstagabend bei einem Gebäudebrand an der Goethestraße in Barnstorf im Einsatz.