Die Schule kommt in die Familie

Die Kinder brauchen keinen ständigen Schulwechsel. Lehrerin Simone Wallach (l.) unterrichtet mehrere Tage pro Woche in dem Schulmobil. Davon profitiert neben den Geschwistern Alicha, Leland und Samantha (v.r.) auch Gastschüler Samuel, der aus einer Puppenspielerfamilie stammt und ebenfalls am Unterricht teilnimmt. Foto: Konkel

Drebber - Von Eva-maria Konkel. Die meisten Kinder haben einen vertrautes Schulleben. Sie haben jeden Tag den gleichen Weg, ihren festen Platz im Klassenzimmer und tauschen sich in den Pausen und auch in der Freizeit mit ihren Freunden aus. Bei Kindern aus reisenden Familien, wie zum Beispiel Schausteller, Puppenspieler oder Artisten aus dem Zirkus, stellt sich die Situation anders dar. Sie gehen in ihrem Aufenthaltsort für ein paar Tage zur Schule, kennen dort weder Kinder noch Lehrer und müssen irgendwie zurechtkommen, bevor sie weiterziehen und das Abenteuer an einem neuen Standort von vorne beginnt. Doch es geht auch anders, wie der Circus Colani zeigt.

Die zwölfköpfige Zirkusfamilie gastiert zurzeit in Drebber. Aufmerksame Beobachter haben vielleicht schon den Wagen mit der Aufschrift „Schule für Circuskinder in NRW“ auf dem Gelände an der Schulstraße gesehen. Hier werden die Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren zwei bis drei Tage pro Woche von einer Privatlehrerin unterrichtet und brauchen somit nicht in umliegende Schulen zu gehen.

„Uns ist es wichtig, dass unsere Kinder eine gute Schulausbildung erhalten und einen Abschluss bekommen, der ihnen die Tür auch zu anderen Berufen öffnet, wenn sie das möchten“, sagt Alexandra Köllner. Sie möchte, dass ihre sechs Kinder nicht die gleichen Erfahrungen machen wie sie, denn sie hat ihre Schulzeit mit den ständigen Wechseln in keiner guten Erinnerung.

„Wir wurden immer nach Kunststücken gefragt, die wir vormachen sollten. Immer war das Leben im Zirkus das Thema im Unterricht. Wirklich weitergebracht hat uns das nicht“, berichtet die 46-jährige Zirkuschefin. Im Grunde hätten sie und ihre Geschwister die wesentlichen Dinge, wie Rechnen, Schreiben und Lesen, von ihrer Mutter gelernt.

Deshalb ist Köllner froh und dankbar, dass es seit mittlerweile 25 Jahren das kostenlose Bildungsangebot der Evangelischen Kirche im Rheinland gibt und eine Privatlehrerin die Zirkusfamilie an ihrem jeweiligen Standort besucht. Der einzige Nachteil sei, dass sich dieses Angebot auf Nordrhein-Westfalen (NRW) beschränke und der Unterricht der anerkannten Privatschule außerhalb der Landesgrenze nur mit einer Sondergenehmigung, wie eben jetzt in Drebber, möglich sei.

Die zuständige Lehrerin Simone Wallach ist mit ihrem Schulmobil in einem Umkreis von bis zu 130 Kilometern unterwegs und begleitet den Circus Colani. Aktuell hat sie vier Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren im Unterricht, demnächst wird noch das jüngste Kind der Familie, der sechsjährige Lennox, dazukommen. Somit wird die vorgegebene Mindestzahl von drei Kindern im Unterricht locker erfüllt.

„Für jedes Kind wird ein individuelles Lernprofil erstellt. So kann ich mich sehr gut auf jedes Kind und seinen jeweiligen Leistungsstand einstellen“, erläutert die studierte Grundschulpädagogin. Jedes Kind habe seine Stärken und Schwächen, in manchen Fächern gehe es sehr schnell voran, in anderen eben nicht. Aber das sei hier in der kleinen Lerngruppe kein Problem.

Alicha runzelt genervt die Stirn, wenn Mathematik auf dem Stundenplan steht. „Es hat drei Wochen gedauert, bis ich den Satz des Pythagoras verstanden habe“, sagt die 15-Jährige. „Dafür kannst du aber ganz toll zeichnen“, versucht ihre zwei Jahre jüngere Schwester Samantha zu trösten und fängt sich einen kleinen Stupser ein.

Samantha ist eine sehr strebsame Schülerin, die einen Abschluss oberhalb der Sekundarstufe I anstrebt. Sie sitzt gerade über ihren Englisch-Aufgaben und hat kurz vorher ihren Abschlussbaustein „Nationalsozialismus, Kaiserreich und Erster Weltkrieg“ abgegeben. Durch ein besonderes Baukastensystem werden den Kindern an der Lebenswelt orientierte Lerninhalte vermittelt.

Es gibt eine sogenannte Schulabschluss-Tournee. Auf diesem Plan sind die 40 Bausteine für die gesamte Schulzeit verzeichnet. „Für jeden bestandenen Baustein gibt es den passenden Aufkleber, sodass die Kinder immer sehen können, was sie schon geschafft haben“, erklärt Wallach und fügt hinzu: „Natürlich ist das alles nicht ideal, aber um den Kindern Beständigkeit zu geben, ist diese Form meines Erachtens eine der besten.“

Neben den Hausaufgaben haben die Kinder ausreichend Freizeit. Hier geht es häufig mit dem Training weiter, denn sie nehmen aktiv an dem Zirkusleben teil. Alicha ist unglaublich biegsam. Sie tritt als Schlangenmädchen und Artistin am Vertikaltuch auf. Samantha tanzt auf dem Drahtseil. Der neunjährige Leland bringt die Leute als Clown ebenso zum Lachen wie sein sechsjähriger Bruder Lennox. Er hat das Downsyndrom, geht aber sehr geschickt mit dem Lasso um und hat ebenfalls Spaß in der Manege.

„Natürlich machen die Erwachsenen auch etwas“, lacht Alexandra Köllner. Ringtrapez, Feuerschlucken, römische Rolle, Handstandkunst der besonderen Art und noch einiges mehr hat die Truppe im Programm. „Ein Zirkus zum Anfassen wollen wir sein, und natürlich beantworten wir in der Pause und nach der Vorstellung alle Fragen. Wir freuen uns, wenn wir mit den Leuten ins Gespräch kommen“, so die Zirkuschefin.

Weitere Informationen

Der Circus Colani hat an diesem Wochenende zwei Aufführungen auf dem Platz an der Schulstraße in Drebber: Sonnabend um 17 Uhr und Sonntag um 15 Uhr. Karten gibt es ab zwölf Euro an der Tageskasse. Reservierungen sind unter der Hotline 0157/31777166 möglich.