Joachim Korfmacher ist Schuhmacher - ein Handwerk, das langsam ausstirbt

Barnstorf - Von Julia Kreykenbohm. Schuster, bleib bei deinen Leisten! Joachim Korfmacher tut es. Und zwar seit 35 Jahren. Schuhmacher war sein Traumberuf, ist es noch immer und wird es auch bleiben, ist der Barnstorfer sich sicher. „So lange Kopf und Hände mitspielen, will ich in der Werkstatt stehen“, erklärt der 58-Jährige. Damit ist er einer der letzten seiner Art, denn das Schuhmacher-Handwerk stirbt aus. Die Schuhmacher-Innung in Hannover hat sich vergangenes Jahr schon aufgelöst, aufgrund schwindender Mitgliederzahlen.

Ein Besuch in Korfmachers kleiner Werkstatt ist wie eine Reise in die Vergangenheit, passend zu dem Beruf, der schon in der Antike dafür sorgte, dass die Römer nicht barfuß laufen mussten. In der Ecke steht eine Nähmaschine, die zwischen 80 oder 100 Jahre auf dem Buckel hat, und auch die Ausputzmaschine, mit der Korfmacher Absätze und Sohlen schleift, ist ein älteres Modell.

„Das ist wohl der einzige Vorteil am Verschwinden der Schuster“, scherzt Korfmacher und klopft gegen die Maschine: „Man kommt relativ gut an die alten Sachen ran, weil sie niemand mehr braucht – und vor allem günstiger, als sie es früher gewesen waren.“

Dienstag bis Freitag, jeweils von 14 bis 18 Uhr, öffnet Korfmacher seine Werkstatt und wartet auf Kunden, die sich vor allem seit der großen Hitze sehr rar gemacht haben. „Da verdient man an einem Tag nicht mal 50 Euro. Im Frühjahr war es besser.“ Er repariert abgelaufene Sohlen und Absätze, ersetzt kaputtes Futter oder abgerissene Ösen für Schnürsenkel. Besonders Reiter nehmen seine Dienste gern in Anspruch, um ihre Stiefel reparieren oder weiten zu lassen, da sie zu teuer sind, um sie ständig neu zu kaufen.

+ Ein Foto aus einem Bericht der Kreiszeitung zur Eröffnung der Reparaturwerkstatt in Barnstorf vor zwölf Jahren.

Der 58-Jährige zeigt einen Stiefelblock, der auch schon mehrere Jahrzehnte alt, aus Holz statt Aluminium ist und den er aus dem Nachlass eines Verstorbenen gekauft hat. „Ich besprühe die Stiefel mit Lederweicher, um sie anschließend zu weiten. Bis zu vier Zentimeter bekomme ich raus.“ Woher weiß er, wann sie platzen? Korfmacher lächelt verschmitzt: „Das muss man an den Nähten hören.“

Um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, macht Korfmacher nebenbei noch andere Jobs, fährt beispielsweise Lastwagen. Andere Schuster sind bei Orthopädischen Schuhmachern untergekommen. Er selbst könnte das mit seiner Ausbildung ebenfalls tun – er möchte aber nicht.

Zwar würden auch dort noch Schuhe repariert, aber meistens gehe es doch um Neuanfertigungen, und das sei nicht seine Welt. „Man braucht ein gutes Auge, Modebewusstsein, einen Sinn dafür, was schick ist – und das habe ich nicht“, sagt Korfmacher und lacht. Auch Angebote, beispielsweise in der Polsterei bei Mercedes zu arbeiten, hat er ausgeschlagen. „Nichts für mich“, sagt er.

Aufgeben kommt für ihn nicht in Frage

Aufgeben würde er seine Werkstatt niemals, dazu liebt er seinen Beruf zu sehr. Schon als kleiner Junge hat ihn das Handwerk fasziniert. „In Twistringen habe ich einem Schuster immer über die Schulter geschaut. Zu ihm kamen auch Kriegsversehrte, denen spezielle Schuhe angepasst werden mussten. Die Handwerker damals konnten noch unglaublich gut improvisieren. So stellten sie beispielsweise ihre eigenen Reißverschlüsse her. Das kann ich heute auch noch.“ 1983 machte er sich mit seiner ersten Werkstatt in Lerchenhausen selbstständig.

Die Leute gaben ihre kaputten Schuhe in Schuhgeschäften ab. Korfmacher fuhr mit seinem Wagen von Laden zu Laden, sammelte sie ein, reparierte sie und brachte sie zurück. Eine gute Zeit, wie er heute sagt. „In diesen Jahren gab es noch einen richtigen Boom, aber dann wurde es merklich weniger. Die Reparatur wurde ein Auslaufmodell.“

1996 zog er mit seiner Werkstatt nach Barnstorf. Die Leute kennen ihn hier und er kennt seine Kunden. „Ich bin mit vielen Familien gut bekannt“, sagt Korfmacher. Neben dem Kundenkontakt mag er an seinem Beruf die Eigenständigkeit und das Handwerkliche. Seine Lehre zum Orthopädie-Schuhmacher machte er in Bassum. Er lernte noch, wie Schuhe holzvernagelt und zwiegenäht wurden. „Heute wird nur noch verklebt, um Zeit zu sparen.“

Korfmacher wird seiner Werkstatt treu bleiben, so lange er kann. Übernehmen wird sie wohl niemand. Denn ausbilden kann er nicht, weil er keinen Meister gemacht hat, und seinen Söhnen hätte er davon abgeraten, den Beruf zu erlernen, an dem sein Herz hängt. Es lohnt sich einfach nicht mehr.