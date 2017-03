Schützen beenden Winterpause

CORNAU - Zum Auftakt der neuen Saison hatte der Schützenverein Cornau die ehrenvolle Aufgabe, das traditionelle Samtgemeindepokalschießen auszurichten. Nach der langen Winterpause kamen die Damen und Jugendlichen aus Drentwede besonders gut aus den Startlöchern. Sie belegten in der jeweiligen Konkurrenz die ersten Plätze. Bei den Herren dominierten die Gastgeber aus Cornau.

Mit der Resonanz konnten die Veranstalter am vergangenen Sonntag recht zufrieden sein. Von insgesamt 39 möglichen Mannschaften nahmen 35 Teams an dem traditionsreichen Wettbewerb der Schützenvereine aus der Samtgemeinde Barnstorf teil. Neben jeweils 13 Herren- und Damenmannschaften gingen neun Jugendmannschaften im Dorfgemeinschaftshaus in Cornau an den Start. Geschossen wurde mit dem Luftgewehr.

Bei den Herren konnte der Schützenverein Cornau den Heimvorteil nutzen. Hier genügten 149 Ringe zum erhofften Sieg. Die weiteren Plätze belegten die Mannschaften aus Dreeke (148) und Wohlstreck (145). Bei den Damen setzte sich der Schützenvereine Drentwede mit 119 Ringen durch, gefolgt von Cornau (118) und Bockstedt (117). Bei der Jugend landete Drentwede mit 117 Ringen auf dem ersten Platz, gefolgt von Jacobidrebber und Cornau (jeweils 115).

Die tagesbesten Schützen waren Ingo Büntemeyer (Herren, Düste-Rechtern), Nicole Jankowsky (Damen, Cornau) und Mike Tinnemeyer (Jugend, Drentwede). Die Titel „König der Könige“ gingen an Jörg Herkamp (Erwachsene, Düste-Rechtern) und Nora Hagedorn (Jugend, Cornau). Die vordersten Plätze beim Preisschießen belegten Marlitta Bode (Drentwede), Marcel Döbbeling (Deckau-Specken) und Sven Fehner (Dreeke). - sp