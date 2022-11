Peters Sand stellt Schüttgut-Projekt für Drebber vor / Anlieger kündigt Klagen an

+ © Jannick Ripking Die vorhandenen Gleise am Alten Bahnhof bieten laut Peters Sand beste Voraussetzungen für einen Umschlagplatz für Schüttgut. © Jannick Ripking

Die Katze ist aus dem Sack: Das Hemsloher Familienunternehmen Peters Sand will sich mit einer Schüttgut-Anlage in Drebber ansiedeln. Die Firma hat den Drebberanern seine Pläne vorgestellt. Die Bürger bleiben teilweise skeptisch. Ein Anwohner kündigte Klagen an.

Drebber – Eins steht fest: Friedrich Iven und Burghart Schmidt werden ganz sicher in diesem Leben keine Freunde mehr. Zu verhärtet scheinen die Fronten der beiden Hauptakteure in Bezug auf die in Drebber geplante Schüttgut-Anlage zu sein. Das ist jetzt noch einmal deutlich geworden, als die Firma Peters Sand ihre Pläne für die Gemeinde am Donnerstagabend, 24. November, in der Turnhalle Drebber vorstellte. Neben Bürgermeister Iven und Anlieger Schmidt gibt es zahlreiche weitere Nebencharaktere in dieser Sache wie die Anwohner, die Politik und Verwaltung und eben auch das beteiligte Unternehmen: Peters Sand.

Der Betreiber

Nun ist die Katze also aus dem Sack: Das Hemsloher Familienunternehmen Peters Sand will sich mit einer Schüttgut-Anlage in Drebber ansiedeln. Was längere Zeit ein offenes Geheimnis war, ist nun Gewissheit. Juniorchef Clemens Kahle stellte sich und sein Vorhaben den rund 70 Drebberanern vor, die in die Turnhalle gekommen waren. Die Idee, einen Schüttgut-Umschlagplatz mit Gleisanbindung zu errichten, „habe ich schon seit zehn Jahren“. Damals war er 15 Jahre alt. „Seit 2016 bin ich in Gesprächen, wo der Sandumschlagplatz hinkönnte“, erzählte Kahle. Zu diesem Zeitpunkt ist er in das Familienunternehmen seiner Eltern eingestiegen.

Der Standort

Mit dem Gebiet am Alten Bahnhofsweg in Drebber hat Clemens Kahle den in seinen Augen besten Standort für die Firma gefunden. Unterstützung erhielt er bei der Suche von Immobilienmakler Karsten Dittmer. Er ist von dem Umschlagplatz in Drebber überzeugt: „Es ist eine tolle Sache, die wir hier anfangen.“ Der Standort am Alten Bahnhof von Drebber biete laut Dittmer Potenziale, die es an keinem zweiten Standort gebe. Einige Anwohner konterten jedoch: „Bislang haben wir nur die Vorteile für das Unternehmen gehört. Was hat die Gemeinde denn davon?“, fragte einer.

Die Gewerbesteuer

Die nahe liegende Antwort: Steuereinnahmen. Denn Clemens Kahle hat für seine Idee eigens im vergangenen Jahr eine neue Firma gegründet: die „Drebber Bahn-Umschlags GmbH“. Diese hat ihren Sitz in Drebber. Somit wird die Firma ihre Steuern – abzüglich diverser Umlagen – auch an die Gemeinde Drebber zahlen, sofern das Schüttgut-Projekt umgesetzt wird. Bürgermeister Friedrich Iven sagte dazu: „Die Gemeinde Drebber hat Wünsche ohne Ende. Haben will jeder, aber wo soll das Geld denn herkommen?“ Andernfalls müssten die Steuern für Bürger erhöht werden.

Das sagt die Verwaltung

Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm betonte, dass es heutzutage einfach nicht mehr so sei, dass sich eine Kommune seine Gewerbe vor Ort aussuchen kann: „Ich will damit nicht sagen, dass wir nehmen müssen, was wir bekommen, aber wir sind nicht in der Lage, uns alles auszusuchen.“ Daher müsse die Gemeinde Drebber auch die Ansprüche einer Firma wahrnehmen, sofern sie vor Ort ideale Bedingungen vorfindet. „Wir wären doch wahnsinnig, jemanden nach Hause zu schicken, weil manche ihn nicht hier haben wollen. Das ist von gestern“, meinte er.

Außerdem: „Wir haben in der Samtgemeinde nicht mehr einen Quadratmeter Gewerbefläche anzubieten.“ Deswegen kämen andere Bereiche für neue Gewerbegebiete einfach nicht infrage. „Was oft als vermeintlich freie Fläche tituliert wird, ist in privater Hand. Die Eigentümer wollen nicht veräußern“, erklärte er.

Die Gegenargumente

Umschlagsplatzgegner und Anlieger Burghart Schmidt bezeichnete die Vorstellung des Unternehmens als „nachvollziehbar einseitig“. Er sagte: „Keiner ist gegen ein Gewerbegebiet.“ In dieser Form, wie es derzeit in Planung ist, sei es für ihn – und auch andere Bürger – aber nicht tragbar. Die Politik müsse gemeinsam mit den Anliegern andere Möglichkeiten erörtern. „Auf der anderen Seite der Bahnlinie gibt es genügend freie Flächen, die auch zur Gemeinde Drebber gehören. Warum geht man mit der Anlage nicht dort hin?“, fragte er.

Peters Sand stellt Standortvorteile für Umschlagplatz in Drebber heraus „Es gibt ein Umdenken in der Bevölkerung und in der Politik. Die Güter sollen wieder auf die Schiene“, sagte Immobilienmakler Karsten Dittmer. Durch die Nähe zu den Gleisen gibt es am Alten Bahnhof in Drebber einen direkten Anschluss an die Bahnstrecke Bremen-Osnabrück. „Das ist eine der wenigen Hauptstrecken, die hier durch die Region führt“, so Dittmer.

Verbunden mit der Nähe zu den Gleisen, „haben wir hier in Drebber einen Riesen-Vorteil mit der schon vorhandenen Anbindung an die B 51“. Dittmer habe auch mit anderen Kommunen über mögliche Standorte gesprochen. Doch dort hätte jeweils noch eine Verbindung zu einer Bundesstraße gebaut werden müssen.

Außerdem: Beim Projekt in Drebber wäre ein 700 Meter langer Gleisanschluss auf privatem Grund möglich. Nur bei so einer Länge könne mit ganzen Zügen gearbeitet werden. Dittmer: „Das ist ein Punkt, der an anderen Stellen fast unmöglich ist umzusetzen.“ Das sei laut Dittmer ein klarer Standortvorteil von Drebber.

„Dass ein solches Projekt niemals ohne Betroffenheit funktionieren wird, ist jedem klar“, meint der Immobilienmakler. Aber: „Wir haben hier bei der Größe dieses Projektes eine unsagbar geringe Anzahl von Anliegern. Egal, wo wir hingehen, weniger Betroffene als hier gibt es fast nirgendwo. Es gibt rund um den Bereich wirklich nur zwei direkte Anlieger.“

Dittmer nannte als einen weiteren positiven Standortfaktor für Drebber die bereits vorhandene Belastung durch Emissionen auf einem Nachbargrundstück und durch die Bahn selbst: „Wir sind hier also nicht in einem Naturraum ohne völlige Vorbelastung. Insofern schließen wir uns da eigentlich nur an.“



Er befürchte nämlich, dass „Ihr Staub nicht bei uns am Grundstück aufhört, sondern das ganze Dorf betrifft“. Sollte sich keine Lösung im Dialog finden, kündigte Burghart Schmidt an: „Sie können ganz sicher sein, dass ich das Vorhaben persönlich bis in die letzte Klageinstanz versuchen werde, zu verhindern.“ Karsten Dittmer sicherte zwar zu, dass „alle Maßnahmen getroffen werden, um die Emissionen möglichst gering zu halten“. Doch nicht jeder Anwesende kaufte ihm diese Aussage ab. Schmidt meinte: „Die Skepsis kommt, weil Fragen nur teilweise beantwortet werden.“

Die aktuelle Planung

Auf einem Areal, das zwischen acht und 8,5 Hektar groß ist, plant die „Drebber Bahn-Umschlag GmbH“ im nordöstlichen Bereich Boxenanlagen für Schüttgut. Kahle: „Damit wollen wir anfangen.“ Dabei handele es sich ausschließlich um Naturstein. Die Regel-Betriebszeiten sind für montags bis freitags, 6 bis 20 Uhr, vorgesehen. „Ausnahmen sind möglich“, relativierte Kahle. Als Lärmschutz ist ein Erdwall vorgesehen – „etwa so hoch wie ein Einfamilienhaus“, sagte der Juniorchef von Peters Sand. Er rechnet mit einem Aufkommen von etwa 45 Lkw pro Tag. Die Zu- und Abfahrt erfolge über die B 51. Dass Lkw durch das angrenzende Wohngebiet fahren, könne durch Maßnahmen verhindert werden.

+ Die Vorplanung für die Schüttgut-Anlage in Drebber: Das Areal ist etwa 8,5 Hektar groß. Im rechten Bereich sollen Boxenanlagen für Schüttgut entstehen. Im linken Bereich könnten Getreidesilos entstehen. In der Mitte befindet sich eine rund zwei Hektar große Freifläche. Die Gleisanbindung ist magentafarben dargestellt. © Peters Sand

Später könnten noch Getreidesilos im südwestlichen Teil hinzukommen. „In der Mitte ist eine große Fläche“, erklärte Karsten Dittmer. Sie sei als zwei Hektar große Potenzialfläche für etwaige Betriebserweiterungen zu sehen. Dittmer: „Was dort hinkommen könnte, wissen wir noch nicht.“

Bürgermeinungen

Diese vage Aussage rief erneut Kritik der Anwohner hervor. Einer meinte: „Fast drei Fünftel der Fläche bleibt offen. Später gibt es dann wieder neue Vermutungen.“ Er wünschte sich deswegen insgesamt klarere Aussagen, um Spekulationen in der Zukunft zu vermeiden. Ansonsten sei es „doch kein Wunder, dass im Dorf Gerüchte aufkommen.“

Ein Bürger befürchtete, dass im noch freien Bereich irgendwann eine Brechanlage entstehen könnte. Dittmer konterte: „Wenn das geplant wäre, würde es auf der Skizze doch zu sehen sein. Ich weiß nicht, woher diese Information kommt.“ Doch der Bürger gab sich damit nicht zufrieden. Er forderte eine direkte Bestätigung, dass es am Alten Bahnhof nie eine Brechanlage geben wird. Die lieferte Bürgermeister Friedrich Iven: „So etwas ist dort nicht geplant und soll auch nicht geplant werden.“ Auf die Frage, wie groß die Silos werden könnten, gab es keine konkrete Antwort. (Anm. d. Red.: typische Silohöhen liegen bei zehn bis 20 Metern bei landwirtschaftlichen Betrieben und 30 bis 60 Metern bei Mühlen, Lagerhäusern und an Umschlagplätzen.)

Das letzte Wort hatte ein Bürger. Er brach für Peters Sand eine Lanze: „Ich finde es schade, dass eine Firma so dargestellt wird, dass sie eigentlich nur Scheiße bauen will. Es kommt mir so vor, dass irgendwelche negativen Argumente gefunden werden müssen. Die Firma will doch etwas schaffen und keinen dauerhaften Ärger mit ihren Anwohnern.“