Schüttgut-Firma stellt sich bei Infoabend in Drebber vor

Von: Jannick Ripking

In Teilbereich 1 „Alter Bahnhofsweg“ des geänderten Flächennutzungsplanes in Drebber soll eine Schüttgutanlage entstehen. © Samtgemeinde Barnstorf

Die Firma, die in Drebber eine Schüttgutanlage errichten will, stellt sich am Donnerstag, 24. November, öffentlich in der Grundschule Drebber bei einem Informationsabend vor.

Drebber – Das für einige Menschen offene Geheimnis um die Firma, die sich in Drebber mit einer Schüttgutanlage ansiedeln will, wird am Donnerstag, 24. November, gelüftet. Drebbers Gemeindebürgermeister Friedrich Iven lädt dazu alle Bürger und Interessierten zu einem offenen Informationsabend in die Grundschule Drebber ein. Beginn ist um 18 Uhr.

Neben Iven werden auch Vertreter der Barnstorfer Verwaltung und der Firma anwesend sein, die sich am Alten Bahnhofsweg ansiedeln will, „um Unklarheiten zu beseitigen“, erklärt Drebbers Bürgermeister. „Das Unternehmen wird sich und seine Pläne für Drebber vorstellen“, verspricht er.

Seit Monaten zieht sich die Diskussion um die dort geplante Schüttgutanlage (wir berichteten). Direkte Anwohner wehren sich gegen die Ansiedlung eines solchen Unternehmens direkt vor ihrer Haustür. Sie machten ihren Unmut während der Einwohnerfragestunden einiger vergangener öffentlicher Rats- und Ausschusssitzungen deutlich.

Die Politik hingegen scheint eine Schüttgutanlage in diesem Bereich zu begrüßen. Denn: Während der jüngsten Bauausschusssitzung der Samtgemeinde Barnstorf sprachen sich deren Mitglieder mehrheitlich für den entsprechend angepassten Flächennutzungsplan aus. Parallel läuft die Erstellung eines Bebauungsplanes für den Teilbereich des Flächennutzungsplanes in Drebber – auch für die Schüttgutanlage.

Anwohner kritisierten, dass die Verwaltung und Politik sie nicht ausreichend informiere und an der Entscheidung teilhaben lasse. Durch den Infoabend in der Grundschule erhoffen sich Friedrich Iven und die Barnstorfer Verwaltung nun Licht ins Dunkel zu bringen und auch die Wogen zu glätten.

Die Bürger Drebbers werden während der Bauleitplanung noch mehrmals die Gelegenheit bekommen, sich mit Stellungnahmen zum Bebauungsplan einzubringen. Mit der Vorstellung der Firma geht das Thema Schüttgutanlage in seine nächste Runde.