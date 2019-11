Schüler sollen an die frische Luft

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Max Schmidt ist einer von sechs Schulbuddys. Er steht direkt vor dem Eingang der Christian-Hülsmeyer-Schule und verschränkt in Türstehermanier die Arme. Der Zutritt zum Gebäude ist zurzeit nicht gestattet. Es ist Pause, die Schüler sollen sich im Freien aufhalten, etwas Bewegung bekommen und tief durchatmen, bevor es wieder in die Klassenräume geht. Das ist eine von mehreren Neuheiten an der Oberschule in Barnstorf.

„Wir wollen, dass die Schüler in den beiden großen Pausen nach draußen gehen, frische Luft schnappen und mit neuer Energie in den Unterricht kommen“, erläutert der kommissarische Schulleiter Andreas Beine. Der Beschluss sei vor den Herbstferien in einer Gesamtkonferenz gefasst und sofort umgesetzt worden. Die bisherigen Rückmeldungen seien positiv. Nun gehe es darum, die Entwicklung zu beobachten und Erfahrungen zu sammeln.

Das herbstliche Wetter ist nicht gerade der ideale Zeitpunkt, um die „grüne Pause“, wie die Schulleitung das Konzept nennt, zu testen. Doch wenn es regnet oder stürmt, dürfen die Schüler im Gebäude bleiben. Unabhängig davon steht die Tür zur Mensa jederzeit offen. Dort dürfen die Schüler sitzen und sich am Kiosk des Fördervereins bedienen. Auch in der Mittagspause ist ein Aufenthalt im Gebäude gestattet, damit die jungen Leute ihre Mahlzeiten einnehmen und Hausaufgaben machen können.

Die Lehrkräfte haben ein verstärktes Auge darauf, dass sich die Kinder und Jugendlichen im Freien aufhalten. Bei der Aufsicht in und außerhalb des Gebäudes werden die Pädagogen von mehreren Acht- und Neuntklässlern unterstützt, die unter der Leitung von Sozialpädagogin Marina Nolte eine Ausbildung zum sogenannten Pausenbuddy absolviert haben. Mit Ausweis und Halskette ausgestattet, sollen sie ihre Mitschüler zur Einhaltung der Regeln anhalten.

Max Schmidt und seine Mitstreiter leisten einen Beitrag für die Gemeinschaft. Das stärkt auch ihr Verantwortungsgefühl und Durchsetzungsvermögen. An der Tür gilt es den richtigen Ton zu treffen, wenn es um die Umsetzung der Regeln geht. „Man versucht, von Schüler zu Schüler zu sprechen“, beschreibt Achtklässler David Sacuiu den Umgang auf Augenhöhe. „Freundlich aber bestimmt.“

Eine weitere Neuheit ist, dass die Schüler in der 40-minütigen Mittagspause zum Mobiltelefon greifen dürfen. Nach einem Beschluss des Schulvorstands ist der Außenbereich vor der Mensa zur Handy-Zone erklärt worden und damit ein lang ersehnten Wunsch der jungen Leute in Erfüllung gegangen. „Die Schüler freuen sich natürlich“, berichtet Schülersprecherin Robin Marie Mandel, die sich nur für den Gebrauch in der Mittagszeit ausspricht. Wenn auch in den übrigen Pausen zum Handy gegriffen würde, käme vermutlich zu viel Hektik auf.

Für die Schulleitung ist es wichtig, dass sich die Nutzung auf ein bestimmtes Areal beschränkt und die übrigen Bereiche weiter geschützt bleiben, um auch Cyber-Mobbing vorzubeugen. Im Gebäude ist das Handy tabu, wenngleich sich der Einsatz des Smartphones im Unterricht möglich ist, wenn die Lehrkraft dies gestattet. Unter dem Stichwort „Bring your own device“ sollen mobile Endgeräte verstärkt in die Bildungsarbeit integriert werden. „Wir wollen diesen Weg gehen, aber dazu müssen vorher einige Fragen, etwa zur Haftung für die privaten Geräte, geklärt werden“, berichtet Beine.

Um die Zeit außerhalb des Unterrichts abwechslungsreich zu gestalten, hat die Schule unter der Regie von Lehrerin Barbara Kay bereits vor zwei Jahren die „aktive Pause“ eingeführt. Unter Mithilfe aus der Schülerschaft werden verschiedene Spiele, auch Bälle und Tischtennisschläger, an die Schüler ausgegeben. Aus organisatorischen Gründen ruht dieses Angebot zurzeit. „Es wurde rege genutzt und soll auf jeden Fall wiederkommen“, versichert der kommissarische Schulleiter.

Handlungsbedarf sieht Beine auch mit Blick auf das „Grüne Klassenzimmer“, das schon seit längerer Zeit auf der Agenda steht: „Das wäre eine Bereicherung für die Pausen, auch zum Klettern und Toben, mit Sitz- und Schreibgelegenheiten.“ An Ideen mangelt es offenbar nicht, doch zunächst geht es darum, die Neugestaltung der Wallanlage, die in einer Projektwoche im vergangenen Schuljahr angetastet wurde, zu regeln.

Aus pädagogischer Sicht geht es der Oberschule darum, die Pausen möglichst attraktiv zu gestalten. Die Schüler sollen sich an der frischen Luft aufhalten, den Kreislauf in Schwung bringen und etwas essen und trinken, um neue Energie für die nächste Unterrichtsstunde zu sammeln. „Wir können nicht erwarten, dass die Schüler acht Stunden am Stück arbeiten. Das ist anders als im Berufsleben“, erklärt Beine.