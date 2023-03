Brände in Drebber: Ratsherr Drebbermüller hält Haus an der Dorfstraße für erhaltenswert

Von: Jannick Ripking

Das Haus an der Dorfstraße 6 in Drebber war schon vor dem Brand in der vergangenen Woche in einem schlechten Zustand. Björn Drebbermüller setzt sich dennoch für den Erhalt des Gebäudes ein. © Jannick Ripking

Während sich Drebbers Bürgermeister Friedrich Iven einen baldigen Abriss des Hauses an der Dorfstraße wünscht, auf dessen Grundstück es zweimal gebrannt hat, hält CDU-Ratsherr Björn Drebbermüller das Gebäude für erhaltenswert. Er hofft, dass es, wenn möglich, saniert wird.

Drebber – Das letzte Wort ist offenbar noch nicht gesprochen. Das Haus an der Dorfstraße 6 in Drebber, auf dessen Grundstück es vergangene Woche gleich zweimal brannte, ist zweifelsohne in einem schlechten baulichen Zustand. Während Bürgermeister Friedrich Iven darauf hofft, dass sich ein Investor finden lässt, der das Gebäude dem Erdboden gleich macht, hält CDU-Ratsherr Björn Drebbermüller das Objekt für „erhaltenswert“ und „ortsbildprägend“. Er schlägt vor, es über das Förderprogramm „Dorfentwicklung“ sanieren zu lassen.

Nach Brandserie: Drebbermüller hofft auf Sanierung des Gebäudes

Bereits Anfang Februar hatte Björn Drebbermüller einen schriftlichen Antrag an Bürgermeister Friedrich Iven zur Aufnahme Drebbers ins Dorfentwicklungsprogramm gestellt. Dieser thematisiert unter anderem auch städtebauliche Missstände an der Dorfstraße und wäre wahrscheinlich während der nächsten Ratssitzung am 27. April das erste Mal öffentlich von der Politik besprochen worden. So lange will der CDU-Ratsherr allerdings nicht mehr warten. „Die Ereignisse haben sich überschlagen“, erklärt Drebbermüller. „Leider wirken die traurigen Ereignisse vom Wochenende nun wie ein Brennglas auf diese Situation.“

Drebbermüller macht sich also wie Iven Sorgen um den Zustand von Drebbers Dorfmitte – auch bezogen auf das Haus mit der Nummer 6. Es sei korrekt, dass an dem Gebäude „stärkere bauliche Missstände“ zu erkennen seien. Dennoch: „Ich teile die Aussagen nicht in Gänze.“ In einem Punkt widerspricht er dem Bürgermeister: „Ich bin der Meinung, dass der Kipppunkt, der eine Sanierung unmöglich macht, noch nicht erreicht ist. Sofern es machbar ist, sollten wir um den Erhalt des Gebäudes kämpfen. Das Haus ist eines der wenigen noch ortsbildprägenden Gebäude in Drebber.“

Und an dieser Stelle bringt Drebbermüller das Förderprogramm „Dorfentwicklung“ ins Spiel. „Um Teil des Programms zu werden, muss eine Gemeinde mindestens drei Dörfer haben“, erklärt er. „Mit Cornau, Jacobi- und Mariendrebber haben wir drei.“ Das Programm sei insbesondere für die Sanierung von ortsbildprägenden Gebäuden geschaffen worden – egal, ob in öffentlichem oder privatem Besitz. Für Investoren, so Drebbermüller, sei ein Kauf des Gebäudes attraktiver, wenn sie bei einer Sanierung finanziell entlastet werden. Durch die Teilnahme an der „Dorfentwicklung“.

Der CDU-Ratsherr ist gegen einen möglichen Abriss, weil das Gebäude optisch zum „unverwechselbaren Ortscharakter“ dazugehöre. „Ein Neubau eines einfachen Geschosswohnungsbaus würde diesen Charakter nicht wiedergeben können“, meint Björn Drebbermüller. Außerdem: „Äußerlich betrachtet ist das Fachwerk noch in einem recht guten Zustand.“

Abgesehen von den Vorkommnissen an der Dorfstraße sieht er in der „Dorfentwicklung“ weitere Potenziale für Cornau, Marien- und Jacobidrebber. „Die Teilnahme am Förderprogramm bringt vielleicht auch noch eine Stärkung der Gemeinschaft insgesamt mit sich“, hofft er. Drebbermüller verweist in seinem Antrag beispielhaft auf Kindergärten, die „bedarfsgerecht auf alle Ortsteile“ aufgeteilt werden müssten. „Es sollte allen Bürgern mindestens bei der Kinderbetreuung möglich sein, den Nachwuchs zu Fuß oder per Rad zur Betreuung zu bringen und abzuholen“, meint Drebbermüller.

Drebbermüller: Dorfentwicklungsprogramm soll gesellschaftlicher Spaltung in Drebber entgegenwirken

Nicht zuletzt verweist er auf ein anderes Drebberaner Dauerthema: die am Alten Bahnhof geplante Schüttgutanlage. Durch sie kündige sich „eine Spaltung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens“ an. Drebbermüller: „Ein Teil der Bewohner des Ortsteils Drebber-Bahnhof fühlt sich vom Rest abgehängt.“ Das Dorfentwicklungsprogramm sei eine Chance, diesen Trend abzuwenden, indem die Gemeinde dadurch signalisiere, dass auch dieser Ortsteil gestärkt werden könne. Wohl spätestens am 27. April wird sich herausstellen, wie der Rest des Rates von Drebber zu dem Antrag von Björn Drebbermüller steht.

Dass es sich sowohl bei den Vorschlägen zur Zukunft des Gebäudes von Friedrich Iven als auch von Björn Drebbermüller derzeit nur um Gedankenspiele handelt, sei an dieser Stelle zu erwähnen. Denn: Nur wenn der aktuelle Eigentümer bereit ist, das Grundstück samt Haus zu verkaufen oder zu sanieren, kann sich etwas an der Situation an der Dorfstraße 6 in Drebber ändern.