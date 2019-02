Schock für Wintershall-Mitarbeiter in Barnstorf: 180 Stellen fallen weg

Schlechte Nachrichten für den Wintershall-Standort Barnstorf. Nach dem Zusammenschluss mit DEA sollen zahlreiche Stellen im Südkreis wegfallen.

Barnstorf/Kassel - Über Monate wussten viele Mitarbeiter nicht genau, wie es um die Zukunft ihrer Jobs bestellt ist. Gerüchte über Stellenabbau machten die Runde. Nun gibt es die offizielle Bestätigung.

Durch den Zusammenschluss von Wintershall und DEA bleibt der traditionsreiche Wintershall-Standort Barnstorf zwar erhalten, allerdings sollen vor Ort 180 von aktuell 300 Stellen abgebaut werden. Dies hat die Unternehmensführung am Hauptsitz in Kassel am Donnerstagmittag bekannt gegeben.

Wintershall DEA: Rund 1000 Stellen fallen weltweit weg

Das künftige Öl- und Gasförderunternehmen Wintershall DEA will nach dem Abschluss des laufenden Fusionsprozesses rund 1000 von weltweit 4200 Stellen abbauen. Davon entfielen 800 auf Deutschland und 200 auf Norwegen, teilte DEA als einer der beiden Fusionspartner am Donnerstag in Hamburg mit.

Mehr als die Hälfte des Personalabbaus sei an den beiden Konzernzentralen Hamburg und Kassel vorgesehen, ein weiterer Teil an Förderstandorten. Der DEA-Standort im niedersächsischen Wietze werde geschlossen; das dort vorhandene Labor und Bohrkernlager ziehen um nach Barnstorf. Dort wurde jüngst ein neues Technologiezentrum eröffnet.

Verzicht auf Kündigungen bis Juni 2020

Bis zum 30. Juni 2020 haben Wintershall und DEA garantiert, auf betriebsbedingte Kündigungen und Standortschließungen zu verzichten. Winterhall und DEA hatten im vergangenen September ihre Fusion besiegelt und erwarten den Abschluss des Prozesses im ersten Halbjahr 2019.

Damit entsteht Europas führender Öl- und Gasproduzent. Er wird zunächst zu 67 Prozent zu BASF und zu 33 Prozent zu Letter One gehören, einer Dachgesellschaft des russischen Oligarchen Michail Fridman. Später steigt der BASF-Anteil auf 72,7 Prozent.

Das neue Unternehmen will die Öl- und Gasproduktion bis 2023 um 40 Prozent von 575.000 auf 800.000 Barrel Öläquivalent steigern und 200 Millionen Euro pro Jahr bei Betrieb, Investitionen und Personal einsparen.

IG BCE hält Streichungen für überzogen

Die Gewerkschaft IG BCE hält die geplanten Stellenstreichungen für überzogen und unrealistisch. Michael Winkler, der für die Gewerkschaft im Aufsichtsrat der Wintershall sitzt, erklärte: „In ihrem Ehrgeiz, das neue Unternehmen hübsch für den Börsengang zu machen, sind die Vorstände um Längen übers Ziel hinausgeschossen. Das können und werden wir uns nicht gefallen lassen.“

Generell unterstütze die IG BCE die Fusion von Wintershall DEA. Doch die vorgelegten Plänen wurden jeden Rahmen sprengen.

Mit Material der dpa