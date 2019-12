Schnelle Schlitten werden „geblitzt“

Zum Ende des Stückes „Blitzer“ ging ein großer Dank von Bürgermeister Iven an die Spielleiterinnen Katharina Kammann (l.) und Jennifer Roth und an die Kinder.

Cornau – „Pickepackevoll“ war der festlich geschmückte Saal bei F.H. Koch in Cornau zur traditionellen Kinder-Weihnachtsfeier. Dazu konnte Bürgermeister Friedrich Iven zusammen mit Spielleiterin Katharina Kammann etwa 200 kleine und große Besucher begrüßen. Mit sicherem Auge hatte er an einem der Tische sowohl die älteste Zuschauerin mit Anneliese Bockelmann (96 Jahre) ausgemacht wie auch den kleinen Leo als Jüngsten mit elf Monaten.

Bei der anschließenden Kaffeetafel kümmerte sich der Rad- und Motorsportverein Cornau (RMV) um die Bewirtung mit Torten und Kuchen, wobei der ausgeschenkte Kaffee von der Gemeinde Drebber gesponsert wurde, die auch einige Jubilare separat eingeladen hatte. Da Kaffee und Kuchen kostenlos ausgegeben wurden, stand am Ausgang ein Sparschwein zugunsten des Kindergartens und der Theatergruppe, dass reichlich gefüttert wurde. Im nächsten Jahr erfolgt die Bewirtung durch den Reit- und Fahrverein Cornau.

Musikalisch begleitete „Teddy Taste“ alias Michael Schönemann mit seinem Keyboard das Geschehen und war auch für die Steuerung der unterschiedlichen Mikrofone zuständig, was seine volle Aufmerksamkeit verlangte.

Spielleiterin Katharina Kammann, die zusammen mit Jennifer Roth die kleinen Akteure der Theatergruppe wochenlang vorbereitet hatte, stellte als erstes Stück den „Klimakiller“ vor und verschwand dann in der „Flüsterkiste“, um den jungen Darstellern bei verständlicher Nervosität textlich auf die Sprünge zu helfen. In dem Stück wird die aktuelle Klima-Diskussion heiter aufs Korn genommen, wenn Lucy Brömmelmeier am liebsten die Weihnachtsgeschichte wegen Methangas verbieten würde, „denn der Esel hat gerülpst, der Ochse gefurzt und das Jesuskind ein Bäuerchen gemacht“. Im Stück „Drei Engel“ sucht Lehrer Bartelheimer neue Darsteller, doch ob Hagen, Mehmet und Fabio geeignete Engel sind, bleibt zweifelhaft.

Bei „Blitzer“ stellt die Polizei bei vier Weihnachtsmännern überhöht schnelle Schlitten fest und will die Weiterfahrt verbieten. Nach zähen Verhandlungen besänftigen sie die Polizei mit einem Geschenkesack, der später stark müffeln wird, da er für ein Tierheim bestimmt ist.

Zwischen den Theaterstücken spielte Jolina Iven auf dem Keyboard „Wish you a merry Christmas“ und ein Nachwuchstrompeter zeigte sein Können bei drei Weihnachtsliedern, und bei „Lasst uns froh und munter sein“ sang der ganze Saal mit.

Der Thriburi-Kindergarten mit den Betreuerinnen Heide Alsdorf, Katja Busch und Angela Schröder stürmte mit 18 Kindern die Bühne und trug die Lieder „Singen wir im Schein der Kerzen“, Wenn Schneeflöckchen tanzen“ und „Weihnachten, wie es früher war“ vor und erhielten wie alle anderen Akteure lang anhaltenden Beifall im Saal.

Pastor Rainer Hoffmann gab eine Geschichte zum Besten, in der sich ein alter Weihnachtsbaumständer an Heiligabend wie toll dreht und ein Inferno anrichtet, so dass Oma nur ausrufen kann: „Gut, dass Opa dies nicht mehr erlebt hat!“.

Zum Ausklang des Nachmittags stellte Friedrich Iven die rhetorische Frage: „Der Weihnachtsmann steht vor der Tür. Soll er hereinkommen?“, die mit einem lang anhaltenden „Ja“ beantwortet wurde. Mit dem Rentier und vielen weiß-silbergekleideten Engeln im Tross schritt er zur Bühne, wo er nach dem Aufsagen eines kleinen Gedichtes jedem Kind eine Tüte mit weihnachtlichem Inhalt aushändigte und damit viele Kinderaugen zum Strahlen brachte. web