Schlussverkauf verliert an Wert: Mode- und Sportgeschäfte aus Barnstorf geben Auskunft

Von: Jannick Ripking

Rabatte gibt es in allen drei Läden, dennoch halten die Inhaber den Sommerschlussverkauf für nicht mehr so wichtig, wie er früher einmal war. Annette Kattau (Kattaus Trendstore) reduziert die Preise ihrer Waren, um Platz im Lager zu schaffen. © Jannick Ripking

Der Schlussverkauf ist nicht mehr so wichtig wie früher, meinen Barnstorfer Modegeschäfte. Corona habe diesen Prozess beschleunigt. Die Gaskrise habe aber noch keine Auswirkungen auf das Kaufverhalten.

Barnstorf – Der Sommerschlussverkauf ist da. In vielen Bekleidungsgeschäften purzeln in diesen Tagen die Preise, Rabatte von bis zu 50 Prozent sind keine Seltenheit. Gleichzeitig ist die Inflation in Deutschland so hoch wie lange nicht mehr und für den Endverbraucher steigen die Kosten für Strom und Gas. Sorgt das jetzt beim Kunden für eine regelrechte Schnäppchenjagd? Die Mediengruppe Kreiszeitung hat sich bei Barnstorfer Mode- und Sportgeschäften umgehört. Die überraschende Antwort: weitestgehend Nein. Die Corona-Krise habe eher das Gegenteil bewirkt.

Einen gesetzlichen geregelten Sommerschlussverkauf gibt es in Deutschland seit 2004 nicht mehr. Viele Textilwarenanbieter griffen und greifen dennoch auf einen zeitlich geregelten Abverkauf von reduzierter Ware zurück. So auch Kattaus Trendstore und Top Shop Wohlfarth in Barnstorf. „Ich mache das hauptsächlich, um das Lager für die neue Ware zu räumen“, erklärt Sabine Wohlfahrt, Inhaberin von Top Shop. Annette Kattau, Inhaberin von Kattaus Trendstore, sagt: „Ich nehme nichts Altes in die neue Saison. Ich will keine Ladenhüter haben.“ Außerdem habe sie ebenfalls nicht viel Lagerfläche. Insgesamt habe ein Sommer- oder Winterschlussverkauf beim Kunden aber an Bedeutung verloren.

Das liege auch an der Corona-Pandemie, meint Sabine Wohlfarth. „In den vergangenen zwei Jahren war der Bedarf an einem Schlussverkauf bei den Kunden kaum da“, berichtet sie. „Es ist nicht mehr so wichtig. Das war noch anders vor Corona.“ Annette Kattau sieht das ähnlich: „Schnäppchenjäger gab es schon immer. Aber es ist nicht mehr so, dass die Leute extra auf den Schlussverkauf warten.“

Thorsten Spiller, Inhaber des Barnstorfer Sporthauses, verzichtet deswegen gänzlich auf saisonale Sonderangebote: „Es ist nicht mehr vonnöten, spezielle Rabatte anzubieten“, sagt er. „Den klassischen Schlussverkauf gibt es bei uns nicht mehr.“ Stattdessen gebe es beim Sporthaus durchgehend einige Rabattaktionen. „Dabei handelt es sich meistens um Ware, die nicht so gut lief, oder Restgrößen“, erklärt er.

Durch die Corona-Krise habe sich das Kaufverhalten in Barnstorf sogar zum Positiven entwickelt, meint Spiller: „Die Leute sind entspannter geworden. Es gibt weniger Preisdiskussionen.“ Außerdem seien die Kunden dankbar, „dass sie bei uns auch in der Corona-Zeit einkaufen konnten“, berichtet Wohlfarth. Durch Corona sei es schwerer geworden, an Ware zu kommen, so Spiller. „Man ist froh, dass man etwas bekommt“, sagt er über die Dankbarkeit der Kunden.

Die Inflation und steigende Gaspreise haben bisher noch keine merklichen Auswirkungen auf das Kaufverhalten der Kunden, meinen die Einzelhändler – auch nicht im Sommerschlussverkauf. „Es redet zwar jeder von steigenden Preisen, aber bis jetzt war noch nichts auffällig“, meint Wohlfarth. „Wir haben also keinen Grund zum Jammern.“ Auch Kattau hat keinen Grund zum Klagen: „Der Bedarf an Kleidung ist wieder da, weil die Anlässe wieder da sind.“ Deswegen laufe besonders Festmode in diesem Jahr gut, da „viele Feiern – Konfirmationen, Geburtstage – jetzt nachgeholt werden“.

Sollte die Inflation sich in Zukunft aber nicht stabilisieren und die Preise für Strom, Gas und auch Kleidung weiter steigen, könnte sich auch am Kaufverhalten der Kunden etwas ändern – oder sollte sich die Corona-Situation noch einmal zuspitzen, glauben Kattau und Wohlfarth. „Ich rechne damit, dass es im Herbst oder Winter so kommen wird, dass Kunden dann gezielter einkaufen“, sagt Sabine Wohlfarth. Annette Kattau formuliert es ähnlich: „Ich glaube, dass es ab Herbst noch einmal anders wird. Die Kunden kaufen dann noch mehr nach Bedarf ein, weil die Menschen noch mehr auf den Preis achten.“

Deswegen mutmaßt Kattau, dass teure Marken stellenweise an Wert verlieren werden: „Ich gehe sogar davon aus, dass manche Markenhersteller vom Markt verschwinden, wenn sich in Zukunft an der Preissituation nichts ändert.“ Thorsten Spiller hingegen meint: Ich glaube, dass der Bedarf an Markenkleidung bleibt.“

Insgesamt sei es allerdings immens schwer vorauszusagen, was die derzeitige Inflation, die Gaskrise oder auch noch einmal die Corona-Pandemie für den Einzelhandel mit sich bringt. „Man muss abwarten, wie sich das Kaufverhalten der Kunden entwickelt“, sagt Spiller. „Ich hoffe, dass das Interesse der Kunden, bei uns einzukaufen, gleich bleibt.“ Wohlfarth habe es bislang im Hinblick auf gestiegene Lebenserhaltungskosten „zum Glück noch nicht gemerkt, dass der Kunde weniger kaufen will. Aber man weiß ja nicht, was in Zukunft noch kommt“.