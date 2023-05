Grundschulleiterinnen fordern fixe Schulbezirke in der Samtgemeinde Barnstorf

Von: Jannick Ripking

Barnstorf, Drebber und Eydelstedt. Das sind die drei Schulstandorte in der Samtgemeinde Barnstorf. Bisher hatten Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder von einer Grundschule zur anderen gehen zu lassen, was einige auch nutzten. Das bezeichnen die Leiterinnen der Schulen als „Schulhopping“. Durch feste Schulbezirke wollen sie das verhindern. Grafik: Berstermann © Privat

Die Leiterinnen der drei Grundschulen in der Samtgemeinde Barnstorf fordern feste Schulbezirke. Ihre Argumente dafür haben sie in der Schulausschusssitzung im Rathaus dargelegt. Die Politik zeigt sich offen für diesen Vorschlag.

Barnstorf – „Bäumchen, wechsel dich“. Das gilt überspitzt bisher für die drei Grundschulen in der Samtgemeinde Barnstorf, weil es keine Schulbezirke gibt. Eltern haben die Wahl, ob sie ihre Kinder nach Barnstorf, Drebber oder Eydelstedt zur Schule schicken. Die Schulleiterinnen sehen darin einige Probleme und fordern nun fixe Schulbezirke. Das geht aus einem gemeinsamen Schreiben an die Verwaltung hervor. Die Argumente für die festen Grenzen schilderten am Donnerstagabend Henrike Geißler (Leitung Barnstorf) und Nora Diering (Leitung Eydelstedt) im Schulausschuss.

Schülerzahlen

Als die Samtgemeinde Barnstorf die Schulbezirke 2011 geöffnet hatte, war eine der Ideen dahinter, kleinere Schulen – wie die in Drentwede – zu stärken. „Aber das Argument fällt weg“, erklärt Nora Diering. Die Drentweder Grundschule gibt es nicht mehr. Außerdem steigen die Schülerzahlen generell an, sodass die drei verbliebenen Standorte laut Schreiben der Schulleiterinnen gesichert seien.

Außerdem erklärte Diering: „Im Großen und Ganzen gehen die Drebberaner nach Drebber, die Eydelstedter nach Eydelstedt und die Barnstorfer und Drentweder nach Barnstorf.“ Es gibt zwar Ausnahmen, aber die Bezirke könnten sich nach Ansicht der Lehrkräfte unkompliziert an den Grenzen der Mitgliedsgemeinden orientieren.

„Schulhopping“

„Viele denken, man meldet ein Kind zum ersten Schuljahr an einer Schule an, und dann bleibt es bis zum Ende der Grundschulzeit auch da“, meinte Diering und schüttelte sofort mit dem Kopf. Die Realität sehe anders aus. Eltern haben ohne Schulbezirke die Möglichkeit, die Kinder zwischen den Schulen wechseln zu lassen – sogar zum Ende eines Halbjahres.

Die Schulleiterinnen bezeichnen diesen ständigen Wechsel von einer Schule zur nächsten als „Schulhopping“. Henrike Geißler berichtete: „Das wird von manchen Eltern als Druckinstrument genutzt.“ Die Lehrer werden so teilweise zum Spielball unzufriedener Eltern. Geißler sagt dazu: „Dann heißt es von den Eltern: ,Wenn es hier nicht so läuft, wie ich das will, dann geht mein Kind eben.‘“

Aber dieses Verhalten sei im Endeffekt weder im Sinne der Kinder, noch der Grundschulen oder der Lehrkräfte. Denn in der Regel sei Unzufriedenheit Grund für einen Schulwechsel. Allerdings seien die Schulen mittlerweile alle sehr ähnlich aufgestellt. Am Beispiel von auffälligen Kindern sagt Diering: „Bemühungen, die eine Schule bereits unternommen hatte, fangen in der anderen dann wieder von vorne an.“ Das sei keine lösungsorientierte Herangehensweise. Doch ohne feste Schulbezirke sei das „Schulhopping“ nicht zu verhindern. „Es gibt keine Regelung“, erklärte Diering.

Planbarkeit

Ohne Schulbezirke fällt es allen drei Schulen schwer, frühzeitig für das neue Schuljahr zu planen. „Wir wissen oft erst kurz vor den Sommerferien, wie viele Kinder zu uns an die Schule kommen“, berichtet Geißler. Dadurch sei es sehr schwer, die Klassen ein- und die Lehrkräfte entsprechend zuzuteilen.

Diese Kurzfristigkeit sorge jedoch auch für Ungewissheit bei den Eltern und Kindern. Ein Beispiel: Die Grundschule Eydelstedt ist einzügig, bietet also nur eine Klasse pro Jahrgang an. Die aktuellen Schülerzahlen bewegen sich allerdings bereits an der Grenze zur Zweizügigkeit. „Aber ich habe kein Interesse an einer Zweizügigkeit“, betonte Nora Diering. Deswegen arbeitet sie mit Wartelisten, die jedoch dynamisch sind. Feste Schulbezirke könnten in ihren Augen Abhilfe schaffen, indem klar festgelegt ist, wer auf welche Schule geht. „Nur durch Schulbezirke ist eine verlässliche Planung möglich“, ergänzte Geißler.

Wettbewerbsgedanke

„Wir sehen uns nicht als Wettbewerber“, stellte Nora Diering klar. „Wir arbeiten zusammen, haben ähnliche Ideen und sind ähnlich aufgestellt.“ Es sei demnach gar nicht im Sinne der jeweiligen Grundschulen, Konkurrenzsituationen zu schaffen.

Durch fehlende Schulbezirke würden diese Konkurrenzsituationen allerdings befeuert – teilweise auch ohne dass die Schulen etwas dagegen unternehmen können. Geißler beschrieb ein mögliches Szenario: „Sollte die Barnstorfer Grundschule neu gebaut werden, dann besteht die Gefahr, dass Barnstorf plötzlich fünfzügig und Drebber nur noch einzügig ist – und das nur, weil das Gebäude halt neu ist.“ Sie hat Sorge, dass Eltern nach solchen Kriterien entscheiden könnten, wo ihr Kind zur Schule geht.

Politische Reaktionen

Die Vertreter der politischen Parteien im Schulausschuss fassten die Forderung nach Schulbezirken weitestgehend positiv auf. Es gab aber auch kritische Stimmen – insbesondere aus den Reihen der CDU. So fragte Ludolf Roshop, was passiere, wenn die Grundschule Eydelstedt trotz Schulbezirke durch steigende Geburtenraten zweizügig wird. Dafür gebe es eine Lösung, erklärte Frauke Brüning, Fachbereichsleiterin Soziales und Ordnung: „Schulbezirke können kurzzeitig und punktuell angepasst werden.“ Dadurch sei zu verhindern, dass eine Schule die minimale oder maximale Auslastungsgrenze erreicht.

Josef Langenberg meinte: „Es gibt eine Reihe an Argumenten, die für keine fixe Linie sprechen.“ Als theoretisches Beispiel nannte er eine Familie, die zwar noch in Barnstorf wohnt, aber absehbar nach Eydelstedt ziehen wird. Langenberg: „Da will ich doch, dass mein Kind direkt in Eydelstedt zur Schule gehen kann.“ Henrike Geißler entgegnete: „Für so etwas gibt es Ausnahmeregelungen. Da sprechen wir von pädagogischen Härtefällen.“

Die anderen Ausschussmitglieder äußerten sich deutlich wohlwollender. Kirsten Kettler (Grüne) begrüßte, dass die Forderung der Schulen nach Schulbezirken auch politischen Anklang findet. Sie erinnerte mit Genugtuung an einen Antrag der Grünen, der mittlerweile einige Jahre zurückliegt: „Wir haben damals Schulbezirke gefordert und wurden massiv angefeindet.“

Nach der Beratung beauftragte der Schulausschuss die Verwaltung einstimmig, eine Beschlussvorlage für die Einführung von Schulbezirken zu erstellen. Der nicht-öffentlich tagende Samtgemeindeausschuss soll sich damit befassen, bevor der Samtgemeinderat schließlich abstimmen und entscheiden muss, ob es wieder Schulbezirke in der Samtgemeinde Barnstorf geben wird.