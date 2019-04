Barnstorf - Von Eva-maria Konkel. „Ich war so dumm und arrogant zu glauben, ich wäre ein harmloser Gelegenheitstrinker und hätte meinen Alkoholkonsum jederzeit im Griff. Das ist Selbstbetrug, den sich jeder Alkoholiker vorgaukelt.“ Dieses Zitat stammt von der berühmten Filmschauspielerin Elizabeth Taylor, die für ihr extravagantes Leben bekannt war. Aber auch im ganz normalen Leben ist Alkoholsucht, oder Suchtverhalten im Allgemeinen, keine Seltenheit. Doch was treibt einen Menschen in die Sucht? Eine Antwort darauf hat Peter Lorenz, der selbst über viele Jahre hinweg einen, wie er es nennt, ungesunden Alkoholkonsum hatte und nun anderen Menschen bei der Bewältigung der Probleme hilft.

„Bei mir war es, wie bei so vielen anderen auch, ein schleichender Prozess“, erzählt der 50-jährige Barnstorfer im Gespräch mit dieser Zeitung. Mit 14 Jahren habe er den ersten Kontakt mit Alkohol gehabt. Langsam, aber stetig, sei der Konsum dann angestiegen. In der Jugend habe er noch gut damit umgehen können, doch die Lage habe sich im Laufe der Jahre verschärft.

„Nach Berufsbeginn war ich eigentlich ganz unauffällig, erst als es beruflich aufwärtsging, die Verantwortung zunahm, habe ich abends im Bett gelegen und über die Arbeit nachgedacht“, erinnert sich Lorenz an seine frühere kaufmännische Tätigkeit. Ruhe finden, sei dann irgendwann nur noch mit Alkohol möglich gewesen. Die Kollegen hätten schon etwas gemerkt, doch er habe gut funktioniert, sei leistungsfähig und gut drauf gewesen. „Wahrscheinlich hat deshalb keiner etwas gesagt. Dabei wäre es besser gewesen, wenn wenigstens einer eingeschritten wäre, denn ich bin ja auch Auto gefahren“, sagt der Barnstorfer heute ohne Groll.

Lorenz ist überzeugt: „Jeder ist auf der Suche nach Anerkennung. Darüber müssen wir uns im Klaren sein und das birgt Gefahren in sich.“ Wer das erkennt und sich bei Überforderung rechtzeitig Hilfe suche, werde auch Hilfe finden. Da ist sich der 50-Jährige ganz sicher. Er muss es wissen, denn er engagiert sich heute aktiv in der Suchthilfe der Blau-Kreuz-Gruppe der evangelischen Kirche in Barnstorf.

„Zu uns kann jeder kommen, der ein Suchtproblem hat, und gerne auch deren Angehörige“, sagt Lorenz, der seit dem vergangenen Jahr den Posten des Vorsitzenden bekleidet. In der Gruppe spiele es keine Rolle, in welche Richtung die Sucht gehe. Ob stoffgebunden wie bei Alkohol, Nikotin, Medikamenten und Drogen oder auch nicht stoffgebunden wie im Falle von Spielsucht oder Internetabhängigkeit.

Das sei aber nur eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten, um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, fügt der Barnstorfer hinzu. Jede Anlaufstelle, die es im Landkreis Diepholz gibt, könne Betroffenen zumindest mit einer geeigneten Adresse weiterhelfen. Die Kontaktdaten der Einrichtungen sind auch jeden Tag im Diepholzer Kreisblatt unter der Rubrik „Tipps und Termine“ zu finden.

Bei ihm sei es der Hausarzt gewesen, der ihn an die Diakonie in Diepholz verwiesen habe, schildert Lorenz. Der nächste Schritt sei eine fast viermonatige Reha in der Nähe von Bad Essen gewesen. Von dort aus habe er seinen Job gekündigt und sein Leben im wahrsten Sinne des Wortes aufgeräumt. Er habe sich von viel materiellem Ballast getrennt und Ruhe gefunden. Immer an seiner Seite seine Frau Nicole, die ihm Kraft und Stütze gibt. Heute ist der Familienvater als selbstständiger Händler im Internet tätig und nutzt seine freie Zeit für karitative Zwecke.

Man muss die Hilfe aber auch annehmen. Dass das nicht immer leicht, weiß Lorenz aus Erfahrung. „Bewusst leben lernen, sollte das Ziel sein, denn der normale gesunde Erwachsene geht in der Sucht verloren“, sagt der Barnstorfer, der seine Erfahrungen gerne an Betroffene weitergibt und auch schon in Schulen ganz offen über das Thema Alkoholsucht referiert hat.

Zurzeit macht der 50-jährige Barnstorfer einen Suchthelfer-Lehrgang in der Akademie Loccum, den er Ende April mit einem Zertifikat als „Freiwilliger Suchthelfer“ abschließen wird. Wichtig ist es ihm, auf Augenhöhe und mit Respekt mit den betroffenen Menschen zu sprechen. „Hoffnung machen, sich Zeit nehmen und versuchen, einen Weg zu finden. Darin sehe ich meine Aufgabe“, sagt Lorenz.