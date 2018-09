„Sommertag in Ihlbrock 2.0“: Neue Ideen der Familie Behrens

Drebber/Ihlbrock - Von Simone Brauns-Bömermann. Das gelbe Hinweisschild mit „Ihlbrock“ ist ohne Kilometerangabe – trotzdem findet jeder, wenn er der Straße von Drebber Richtung Dickel folgt und links einbiegt, nach einigen Minuten Fahrt durch Wald, Feld und Flur den Ort.

Dort am naturnahen Kreisel mit Baum und Stein und an der Bushaltestelle, wo kein Bus fährt, fand am Samstag die zweite Auflage des Ihlbrocker Sommertages von Anika und Jörg Behrens statt.

Wo der Leuchtschriftzug der Dorfkneipe „Jockels Pinte“ durch die Äste lugt, nehmen die Gänse ein ausgedehntes Bad in der ausrangierten Duschwanne, lodert ein Feuer für Stockbrot, sind die Tische des Biergartens gedeckt. Und da klingt am Nachmittag schon der erste Bluesriff von Rainer Gelking live im Zelt. Am „Sommertag 2.0“ sollen die Gäste erfahren, wie sie ab sofort ihre Freizeit in Ihlbrock verbringen können.

Bevor Jörg Behrens im Kilt den roten „International“ mit Kutschanhänger besteigt, erklärt er den Shuttleservice zum Hunte-See, Campingplatz und zum neuen Freizeitensemble mit sechs Schlaffässern.

Ein Blick zurück: Seine Eltern Hans-Jörg und Anke Behrens leiten seit 40 Jahren die kleine Hofkneipe benannt nach dem Spitznamen „Jockel“, die früher Backhaus von Ihlbrock war. Sie betreiben auch den nahen Campingplatz an der Hunte mit Badesee. 2014 stieg Sohn Jörg nebenberuflich ein, und seit 2017 bieten Jörg und seine Frau Anika am Campingplatz die Schlaffässer an.

Viele Infos für die Besucher

Der Sommertag wurde zum Informationstag für die Besucher von nah und fern. Denn die treffen sich erfahrungsgemäß in Ihlbrock. „Wir kommen aus Stuhr. Mensch, ist das hier schön“, so zwei Ehepaare, die auf der Terrasse den selbst gebackenen Kuchen von Nachbarin Evelin und das Backteam probieren. Später wollen sie noch zum Käse-, Milch- und Wurstregiomaten auf dem Hof, dort gibt es den Bioland Ihlbrocker Käse.

Die Kühe auf den Weiden hatten schon bei der Hinfahrt gegrüßt, der fertige Käse steht im Kühlschrank und als „Stulle“ in der Pinte. „Den Käse machen meine Eltern“, schaltet sich Anika Behrens ein. Sie und ihr Mann strotzen nur so vor Ideen, um dem Ort mehr Leben einzuhauchen. Anika arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Osnabrück im Bereich Lebensmittelherstellung, Jörg ist Physiotherapeut im Krankenhaus in Diepholz und passionierter Fußballtrainer.

Die Ideen für die kommenden Jahre erläutert er den Gästen auf der Fahrt mit dem Trecker zum See: „Ab 2019 planen wir die Schlaffässer-Burg für Schulen, Kindergärten, Sportmannschaften und Gruppen zu bewerben“. Die Idee kam Jörg, weil er die Erfahrung als Trainer machte, dass es wenig kostengünstige Angebote zur Saisonvorbereitung in der Nähe gab. Er hatte den Platz und investierte. Das sechste Schlaffass steht direkt an der Hunte: „Wir planen es als Herberge für Kanuten.“

Idee: „Freizeit in Ihlbrock“

Unter den Besuchern ist auch Otto Kording aus Barnstorf. Er lässt sich die touristische Idee ganz genau erläutern, testet das Bett mit rot-karierter Bettwäsche im Fass. „Toll, Eure Idee. Können wir nach Übernachtung auch Frühstück buchen?“, war die nächste Frage. „Ab acht Personen machen wir auch Frühstück“, so Behrens, verweist im Kontext auf das renovierte Sanitärhäuschen des Campingplatzes, angepasst an Gruppen und mit Behinderten-WC.

Die Gesamtidee der Familie Behrens: „Freizeit in Ihlbrock.“ Das neueste Bauwerk ist ein Nurdach-Gebäude für Hunde. Die Hütte entdeckte „Spike“, vierbeiniger Begleiter der Gruppe sofort und geht auf Schnupperfühlung. „An der Hundehütte bringe ich noch eine Tafel an, auf der in Kreide der Name des Gastes eingetragen wird.“

Am Samstag waren auch viele Camper in dem Fleckchen zwischen Feldern, Wald und Hunte. Die Kennzeichen verraten die Anfahrtswege: von Bremen bis ins Ruhrgebiet. Zurück auf dem Hof erfahren die Gäste, dass in „Jockels Pinte“ auch mehr Leben einkehren soll: „Die Cornauer Dreschflegel nennen uns Vereinslokal, in den Herbst- und Wintermonaten spielen wir jeden Mittwoch Skat.“ In Zukunft sollen Grünkohl- und Spargelessen für Kleingruppen, Grillfeste, Brunch und Kaffeetafel auf der Angebotspalette stehen. „Oma bot schon früher Grünkohl auf Bestellung an und servierte in der Stube.“