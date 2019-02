Scharfe Kritik am Stellenabbau

Eine Delegation der Kommune besichtigte im Juni 2017 das Betriebsgelände in Barnstorf. Mit dem Logo der Samtgemeinde Barnstorf an einem Lagertank verdeutlichte Wintershall die enge Verbundenheit zum Standort. Foto: speckmann

Barnstorf - VON THOMAS SPECKMANN. Der angekündigte Stellenabbau am Wintershall-Standort in Barnstorf schlägt hohe Wellen. Nicht nur Mitarbeiter sind geschockt nach der Bekanntgabe des Unternehmens, dass durch den Zusammenschluss mit Dea 180 von aktuell 280 Arbeitsplätzen am heimischen Standort wegfallen sollen. Auch auf politischer Ebene gibt es zum Teil scharfe Kritik. Die heimischen Landtags- und Bundestagsabgeordneten fordern den Erdöl- und Erdgasproduzenten zu Gesprächen und Nachverhandlungen auf.

„Ich bin gefühlt vom Stuhl gekippt, als ich die Nachricht gelesen habe“, berichtete Ratsherr Holger Rabbe am Donnerstagabend im Rat des Fleckens Barnstorf. Der angekündigte Stellenabbau sei für den Ort ein „massiver Einschnitt“, so der Christdemokrat. Er befürchtet finanzielle Auswirkungen für die Kommune und verweist auf die Nachbargemeinde Rehden, wo es nach dem Rückzug eines Unternehmens aus dem Betrieb des Erdgasspeichers einen massiven Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen gegeben habe.

„Es hätte schlimmer kommen können, aber es ist schlimm genug“, kommentierte Gemeindedirektor Jürgen Lübbers die Nachricht des Tages. Er sei am Mittag von Wintershall informiert worden. Neben einem Schreiben von Vorstandschef Mario Mehren habe es ein Gespräch mit dem kommissarischen Leiter der Deutschland-Aktivitäten, Mario Dreier, sowie Pressesprecher Mark Krümpel im Rathaus gegeben. Sie hätten die Situation sehr sachlich erläutert.

Eine Fusion bedeute Synergieeffekte, zeigte Lübbers Verständnis. Er hob die Aufwertung als Technologie- und Ausbildungsstandort hervor, wenngleich es im Bereich der Verwaltung gravierende Veränderungen gebe, die er in dieser Form auch nicht erwartet habe. Eine Möglichkeit für die Kommune, an den Plänen des Unternehmens noch zu rütteln, gebe es nicht. Es sei eine wirtschaftliche Entscheidung, die man politisch nicht ändern könne. Wichtig sei es, mit dem künftigen Unternehmen „Wintershall Dea“ in Kontakt zu bleiben, insbesondere mit Blick auf Projekte wie „Düste Z10“.

Lübbers zog einen Vergleich zum Jahr 2012, als eine komplette Schließung des heimischen Standortes zur Diskussion gestanden habe. Es habe schon häufig schwierige Situationen für Mitarbeiter gegeben, die dann sozialverträglich geregelt worden seien. Im Übrigen könne der Personalabbau auch eine Chance für andere Betriebe sein, die auf der Suche nach Fachkräften seien.

In welchem Umfang sich die steuerliche Situation verändere, sei zurzeit nicht absehbar, so Lübbers weiter. In diesem Jahr würden wohl noch keine Auswirkungen zu spüren sein, die Kommune müsse die zweite Hälfte des Jahres 2020 abwarten. Wie bereits berichtet, hat das Unternehmen zugesichert, dass es bis Ende Juni 2020 keine betriebsbedingten Kündigungen oder Standortschließungen geben soll. Ohne näher auf das Steueraufkommen einzugehen, hielt der Verwaltungschef fest: „Die finanzielle Bedeutung von Wintershall ist bei weitem nicht mehr so groß wie vor 20 oder 25 Jahren.“

Bürgermeisterin Elke Oelmann fügte in der Ratssitzung hinzu, dass nicht nur Wintershall ein großer zentraler Arbeitgeber sei, mittlerweile gebe es in der Kommune auch andere Unternehmen, die gut aufgestellt seien. Im Sinne der Nachhaltigkeit müsse man auch auf andere Bereiche schauen, um die verlorenen Arbeitsplätze aufzufangen, etwa durch die Schaffung neuer Gewerbegebiete.

Landrat Cord Bockop bezeichnete den Stellenabbau als geradezu dramatisch. Neben der Situation der Mitarbeiter wies er im Gespräch mit dieser Zeitung auf den Stellenwert des Unternehmens in der Region hin. „Wir haben uns kommunal sehr stark auf Wintershall eingelassen“, so Bockhop. Er stellte in Frage, ob es der richtige Weg sei, die verantwortliche Ebene vor Ort abzuziehen. Das Unternehmen habe sich hier einen guten Namen gemacht und Vertrauen aufgebaut. „Hier ist man etwas Besonderes, woanders ist man nur einer von vielen anonymen Konzernen.“

Als „Schlag ins Gesicht der Mitarbeiter in Barnstorf“ wertete der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann die Unternehmensentscheidung. Er war erst kürzlich beim Neujahrsempfang von Wintershall zu Gast gewesen und zeigte sich überrascht von dem Ausmaß der Umstrukturierung. „Wir dürfen nicht vergessen: Es geht auch um die Zukunft hunderter Mitarbeiter und ihre Familien, nicht nur um Synergieeffekte und vermeintliche Standortvorteile“, erklärte Scharrelmann auf Anfrage. Er hoffe, dass in der konkreten Ausgestaltung am Ende weniger Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren als angekündigt. Nun gelte es zu prüfen, inwiefern politisch Rahmenbedingungen geschaffen werden könnten, die den Erhalt von mehr Arbeitsplätzen am Standort Barnstorf ermöglichten. „Hierzu fordere ich die Geschäftsleitung zu Gesprächen auf“, so der Abgeordnete. Der angekündigte Teilerhalt des Standortes sei zumindest verbunden mit der Hoffnung, langfristig wieder einen Zuwachs zu erleben.

Auch der Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig, zugleich stellvertretender Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, kam in Übereinstimmung mit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) zu dem Schluss, „dass hier bezüglich des völlig überzogenen Stellenabbaus und des knappen Zeitraums nachverhandelt werden muss. Denn die beiden Unternehmen Wintershall und Dea planen ihre Fusion und den anschließenden Börsengang innerhalb von nur 18 Monaten klar zu Lasten der Beschäftigten. Oberstes Ziel ist und bleibt eine sozialverträgliche Regelung für die Mitarbeiter.“

Als Wirtschafts- und Energiepolitiker vertritt Knoerig zudem die Auffassung, dass der geplante Kohle-Ausstieg zu einer Aufwertung der Erdgasbranche hierzulande führen wird. Außerdem habe der Bundestag mit dem Erdgas-Paket von 2017 die Förderung neuer Projekte veranlasst. Insofern sei es eine falsche Weichenstellung, hoch qualifizierte Arbeitsplätze ins Ausland zu verlegen. Für den Standort Barnstorf sei es wichtig, dass dieser mit zukunftsfähigen Sparten wie Zentrallabor, Bohrkernlager, Logistik-, Technologie- und Ausbildungszentrum grundsätzlich gesichert werde.