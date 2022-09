Barnstorf: Umweltsauereien, die nerven

+ © Albrecht Säckeweise Müll im Wald bei Walsen. „Wenn wir den Verursacher erwischen, putzt der die ganze Samtgemeinde“, schimpft Fleckenbürgermeister Fredy Albrecht. © Albrecht

Den am Waldrand abgekippten Müll hat er beim Joggen entdeckt, und diese sowie andere „Sauereien gehen mir langsam auf die Nerven“, zürnt Fredy Albrecht, Bürgermeister des Fleckens Barnstorf. Er wähnt den Ort auf dem Weg zu einem „Flecken der illegalen Entsorgung“.

Barnstorf – Es ist noch nicht lange her, dass illegal entsorgte Gartenabfälle den Leiter des Barnstorfer Umwelt-Erlebniszentrums (Buez) zum öffentlichen Protest animierten. „Für uns ist es ein Ärgernis, für die Natur eine Belastung“, hatte Dr. Oliver Nixdorf gesagt. Wohlgemerkt: Es ging um Grünabfälle. Noch schlimmer dagegen, was Fredy Albrecht, Bürgermeister des Fleckens Barnstorf am vergangenen Wochenende beim Joggen entdeckte. Säcke mit Resten einer Hausrenovierung und anderem Unrat waren an einem Waldrand im Ortsteil Walsen einfach abgekippt worden. Für ihn ist damit die Grenze eines Ärgernisses überschritten – zumal Müllentsorgung auf diese Art in der Samtgemeinde häufiger vorkommt, als man glauben möchte.

„Solche Sauereien gehen mir langsam auf die Nerven“, schimpft Fredy Albrecht, der den Müllhaufen an die Gemeinde gemeldet und bei der Polizei Anzeige erstattet hat. Gegen wen? Gegen Unbekannt natürlich. Denn wie meistens in solchen Fällen ist es schwer bis unmöglich, einen Verursacher zu ermitteln. „Manchmal“, meint Albrecht, „hat man ja Glück und es findet sich im Müll ein Hinweis.“

In diesem Fall wohl nicht, erklärt Jörg Kohröde, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts der Samtgemeinde Barnstorf. Der Bauhof sei mit der Beseitigung und Durchsicht des Mülls beauftragt worden, einen Namen oder eine Adresse hätten die Mitarbeiter bislang nicht gefunden, so Kohröde. Was auch bedeutet: Auf den Kosten der Beseitigung bleibt einmal mehr die Allgemeinheit sitzen. „Das zahlen dann wieder wir alle“, regt sich Fredy Albrecht ein zweites Mal auf: „Wem soll der Bauhof auch eine Rechnung schicken?“

Dass es für Bauhof und Verwaltung keine Peanuts sind, solchen in der Natur abgeladenen Müll vorschriftsmäßig zu entsorgen, macht Jörg Kohröde deutlich: „Da sind wir schnell bei einem dreistelligen Betrag.“

Dabei hätte der Verursacher seine Müllsäcke einfach zu einem Wertstoffhof bringen können – sogar bei dem quasi um die Ecke beim Buez. Entsorgungsgebühren in dem Fall? Vielleicht fünf bis zehn Euro. „Wenn er die Sachen schon auf einem Hänger hat, warum dann im Wald abkippen? Da fährt einer kilometerweit in den Wald hinein, statt gleich zur Entsorgungsstation. Ich verstehe es nicht“, meint Fredy Albrecht und verspricht kampfeslustig: „Wenn wir den erwischen, putzt der die ganze Samtgemeinde. Dafür würde ich sorgen.“

Laut Jörg Kohröde hat es der Bauhof nicht selten mit illegal abgeladenen Müllmengen zu tun. „Jeden Monat kommt es vor, manchmal auch mehrmals“, sagt er. Für Bürgermeister Albrecht der Grund, sich Sorgen um „seinen“ Ort zu machen: „Der Flecken Barnstorf wirbt mit dem Slogan ,Flecken im Grünen’ aber wenn diese Umweltsünder so weitermachen, können wir es in ,Flecken der illegalen Entsorgung’ umbenennen.“

Der niedersächsische Bußgeldkatalog sieht für Müllvergehen wie das in Walsen Beträge zwischen 80 und 1 000 Euro vor. Verstecken sich Schadstoffe wie Lacke, Chemikalien, Altöl oder Batterien in dem Müll, kann es bis zu 2 000 Euro kosten. csa