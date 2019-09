Sanis zieht es zurück an die alte Wirkungsstätte

Eydelstedt – Es zog sie mal wieder zum „Tatort“ zurück – die Sanitätssoldaten und zivilen Beschäftigten der ehemaligen San-Staffel der Flugabwehrraketengruppe 25 in der in Eydelstedt. Ihre Arbeitsplätze gibt es nicht mehr, die Hülsmeyer-Kaserne ist bekanntlich längst zu einem Gewerbepark umfirmiert. Aber das Gebäude, in dem die Sanis früher ihr Domizil hatten, ist durch das große, rote Kreuz auf dem Dach noch gut zu erkennen.

Etwa 40 Männer und Frauen nahmen auf Einladung von Waltraut Kuttig und Bärbel Bartsch aus Barnstorf an einer Wiedersehensfeier teil. Das letzte Mal hatten sich die Beteiligten vor sechs Jahren getroffen. „Aber es kam uns vor, als ob wir gerade erst auseinandergegangen sind.“ Schnell tauchten alte Bilder auf, die die Erinnerungen an gemeinsam Erlebtes wieder wachriefen.

Solche Wiedersehensfeiern finden in unregelmäßigen Abständen statt, erzählten die beiden Organisatorinnen. In diesem Jahr war der Besuch besonders gut. Die Teilnehmer waren mitunter weit gereist, aus Augsburg, aus der Gegend von Leipzig oder Gladbach. Auch in die Region Osnabrück und nach Ostfriesland habe es einige der Ehemaligen aus Barnstorf mittlerweile gezogen, berichteten die Organisatoren. Auch der erste Staffelchef, Dr. Eberhard Limpricht, ließ es sich nicht nehmen, bei dem Treffen dabei zu sein, ebenso wie der ehemalige „Spieß“ Günther Wendt aus Lohne sowie Ärzte, die damals in der Staffel Dienst hatten.

Die Wiedersehensfeier hatte im Rasthaus Barnstorf begonnen, wo sich die „Ehemaligen“ bei der Kaffeetafel stärkten. Den Kuchen hatten die Sanitätsfrauen in bewährter Weise beigesteuert. Danach ging es in den Hülsmeyer-Park, wo das Sanitätsgebäude natürlich der erste Anlaufpunkt war. Eine Besichtigung der Räume war wegen der neuen Nutzung nicht möglich. Aber auch ein Rundgang durch die „restliche“ ehemalige Bundeswehrliegenschaft stand auf dem Programm, beziehungsweise durch das, was sich aus ihr mittlerweile entwickelt hat: den Gewerbepark mit seinen zahlreichen Firmenansiedlungen. Anschließend führte der Weg zurück ins Lokal, wo die Teilnehmer den Tag in gemütlicher Runde ausklingen ließen. Der Redestoff war den Sanis nämlich noch lange nicht ausgegangen. sr