Mehr Beteiligung durch neue Projekte: Kooperation zwischen Samtgemeinde Barnstorf und ÖHeG

Von: Jannick Ripking

Auf dem Dach der Vereinssporthalle betreibt die ÖHeG bereits eine Photovoltaikanlage. Durch die Kooperation mit der Samtgemeinde Barnstorf sollen weitere folgen. © ÖHeG

Samtgemeinderat Barnstorf beschließt Grundsatzentscheidung: Samtgemeinde und Öko-Energie Huntetal (ÖHeG) kooperieren.

Barnstorf – Die Öko-Energie Huntetal (ÖHeG) hat ein großes Ziel: „Wir wollen noch mehr Mitglieder werden“, erklärte Jürgen Düver, Vorsitzender der Genossenschaft, während der jüngsten Samtgemeinderatssitzung im Rathaus Barnstorf. Voraussetzung für neue Mitglieder ist aber, dass die ÖHeG wieder neue Projekte angehen kann. Deswegen haben die Ratsmitglieder jetzt einer Grundsatzvereinbarung zugestimmt, die eine Kooperation zwischen der Samtgemeinde und der Genossenschaft vorsieht.

Grundsätzlich sollen kommunale Gebäude der Samtgemeinde zur Erzeugung regenerativer Energien genutzt werden, geht aus der Beschlussvorlage hervor. Dazu zählen auch Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf den Dächern. Dabei sei allerdings zu unterscheiden zwischen Gebäuden, deren Stromverbrauch so hoch ist, dass die Eigennutzung der von den PV-Anlagen erzeugten Energie sinnvoll ist, und den Gebäuden, deren eigener Stromverbrauch so niedrig ist, dass eine Volleinspeisung in das Stromnetz „auf lange Sicht“ rentabler ist.

Suche nach strategischen Partnern

Für Letzteres „haben wir uns auf die Suche nach einem strategischen Partner gemacht“, sagte Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm stellvertretend für die Verwaltung. Denn es biete sich an, die großen Dachflächen der Gebäude mit geringem oder stark schwankendem Eigenverbrauch an Dritte zu verpachten.

Die Genossenschaft habe sich durch ihr Konzept für diese Kooperation empfohlen, die durch Ratsbeschluss jetzt in einer Grundsatzvereinbarung mündete. Diese besagt, dass die Dachflächen kommunaler Gebäude, die von der Samtgemeinde nicht selber mit PV-Anlagen ausgestattet werden sollen, der ÖHeG „zur Nutzung gegen eine entsprechende Pacht“ angeboten werden sollen.

Jürgen Düver stellte den Ratsmitgliedern kurz das Prinzip der Öko-Energie Huntetal vor und erläuterte die Vorteile – sowohl für die Samtgemeinde als auch für deren Einwohner: „Mit uns bekommt die Samtgemeinde Barnstorf einen bekannten Ansprechpartner.“ Denn die ÖHeG betreibt bereits zwei PV-Anlagen auf Dächern in Barnstorf (siehe Infobox).

Ein weiterer Pluspunkt der Kooperation mit der ÖHeG sei, dass dadurch möglichst viele Menschen aus der Samtgemeinde Barnstorf die Möglichkeit bekommen, sich an der Erzeugung regenerativer Energien zu beteiligen, was auch im Sinne der Verwaltung sei.

Sicherheit der Mitglieder steht im Vordergrund

Die Vorteile der Bürger liegen laut Düver dabei auf der Hand: „Jeder kann mitmachen und die Sicherheit der Mitglieder steht im Vordergrund.“ Es gehe der Genossenschaft nämlich nicht darum, den größtmöglichen Profit aus den von ihr betriebenen Anlagen zu generieren. Außerdem habe jeder, der ein Teil der ÖHeG ist, ein echtes Mitbestimmungsrecht bei Versammlungen. Düver: „Ein Mitglied, eine Stimme – ganz einfach.“

Zurück zum eingangs genannten Ziel der ÖHeG: neue Mitglieder anwerben. Das ist wie erwähnt nur durch neue Projekte realisierbar. Die geschlossene Grundsatzvereinbarung soll diese nun möglich machen. Beginnend mit dem Anbau des Feuerwehrhauses in Cornau. Dessen Dach wird die Samtgemeinde der ÖHeG zur Pacht anbieten, damit die Genossenschaft dort eine PV-Anlage installieren kann.

Jürgen Düver erklärte das Prinzip: „Wenn ein Projekt von uns 36 000 Euro kostet, und 36 neue Personen wollen mitmachen, dann werden alle mit 1 000 Euro beteiligt. Keiner darf dann mehr bezahlen. Das ist echte Bürgerbeteiligung.“ Dabei sollen die Personen, die aus dem Ort kommen, in dem das Projekt anläuft, bevorzugt behandelt werden. Fairness stehe laut Düver im Fokus: „Wenn es dann wirklich zu viele Interessenten für ein Projekt gibt, dann wird ausgelost.“

Ehrenamtlich geführte Genossenschaft für erneuerbare Energie Die Öko-Energie Huntetal (ÖHeG) ist eine ehrenamtlich geführte Genossenschaft aus Barnstorf, die sich „echte Bürgerbeteiligung“ bei Photovoltaikanlagen und Windkraft auf die Fahne geschrieben hat, erklärt Vorstandsvorsitzender Jürgen Düver. Er ist zudem eines von 45 Gründungsmitgliedern der ÖHeG. Die Gründung erfolgte 2011 – also vor zwölf Jahren. Mittlerweile hat die Genossenschaft 118 Mitglieder.

Die ÖHeG betreibt aktuell zwei Photovoltaikanlagen in Barnstorf: eine auf dem Dach der Vereinssporthalle und eine andere auf dem Dach der Christian-Hülsmeyer-Schule. Die Genossenschaft besitzt auch Anteile am Windpark III in Dickel.

Die Dividende, die die Öko-Energie Huntetal jährlich an seine Mitglieder auszahlt, liegt laut Jürgen Düver zurzeit bei sieben Prozent. Mitglied kann jede Person aus der Samtgemeinde Barnstorf oder den direkt angrenzenden Kommunen per Antrag werden. Die Mindestbeteiligung liegt dabei bei etwa 1 000 Euro pro Mitglied.